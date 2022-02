Le réseau de Lynx Air continue de s’élargir avec l’ajout d’une sixième destination : Victoria, en Colombie-Britannique

English French

CALGARY, Alberta, 15 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, la nouvelle compagnie aérienne canadienne à très faible coût, Lynx Air (Lynx), poursuit son décollage sur le marché canadien avec l’ajout de Victoria (C.-B.) à son réseau en pleine croissance et le nouvel itinéraire entre Toronto (ON) et Winnipeg (MB).

Avec cette annonce, le réseau de Lynx s’étend à six villes canadiennes : Toronto, Vancouver, Calgary, Winnipeg, Kelowna et Victoria.

Les passagers pourront désormais voyager entre Winnipeg (MB) et Toronto (ON) pour visiter leurs proches ou profiter de vacances bien méritées. Lynx proposera deux vols par semaine entre ces deux villes, dès le jeudi 5 mai 2022, à partir de 69 $* pour un aller simple.

Le jeudi 12 mai 2022, Lynx élargira ses horizons vers la magnifique ville côtière de Victoria, en Colombie-Britannique. Les voyageurs canadiens disposeront alors d’une option très abordable pour découvrir l’architecture historique et les aventures que cette ville dynamique a à offrir. La compagnie aérienne proposera deux vols par semaine entre Calgary (AB) et Victoria (C.-B.). Elle passera à trois vols par semaine dès le mercredi 22 juin 2022, offerts à partir de 39 $* pour un aller simple de Victoria à Calgary, et à partir de 49 $ de Calgary à Victoria.

« Nous sommes ravis d’ajouter la magnifique ville de Victoria à notre réseau et d’offrir davantage d’options de voyage à très faible coût aux voyageurs souhaitant se rendre de Toronto à Winnipeg », a déclaré Merren McArthur, PDG de Lynx Air. « Nous continuerons à améliorer notre horaire d’ici l’été, alors restez à l’affût pour plus de mises à jour, alors que nous poursuivons notre mission de rendre le transport aérien plus abordable pour tous les Canadiens. »

« Alors que l’économie commence à se remettre sur pied, nous sommes heureux de voir Lynx introduire un nouvel itinéraire entre Calgary et Victoria à partir de mai. Une compagnie aérienne à très faible coût comme Lynx offrira des options de voyage abordables pour notre communauté et permettra aux voyageurs d’explorer la beauté et la culture de Victoria », a déclaré Geoff Dickson, Président et PDG de l’Autorité aéroportuaire de Victoria.

Les passagers peuvent visiter www.FlyLynx.com pour obtenir tous les détails sur les horaires et pour réserver leur vol, que ce soit pour profiter de vacances bien méritées, rendre visite à leurs proches ou pour bénéficier d’un transport pratique pour des voyages d’affaires.

*Taxes et frais compris. Les prix sont sous réserve de disponibilité.

Détails du nouvel itinéraire

Itinéraire Début du service Fréquence



des aller-retour hebdomadaires Winnipeg (MB) à Toronto (ON) 5 mai 2022 2 Calgary (AB) à Victoria (CB) 12 mai 2022 2



3 (à partir du 22 juin 2022)

À propos de Lynx Air



Lynx Air (Lynx) est une compagnie aérienne ultra abordable nouvellement arrivée sur le marché canadien. Elle s’est donné pour mission de rendre le transport aérien accessible à tous grâce à ses prix bas, à sa flotte de Boeing 737 flambant neufs et à son excellent service à la clientèle. Lynx est une compagnie aérienne canadienne privée qui dispose du soutien financier et de l’expertise de l’industrie nécessaires pour transformer le paysage du transport aérien au Canada.

