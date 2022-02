Sectigo annonce l'événement exclusif du secteur de la cybersécurité : le « sommet Identity-First Security 2022 de Sectigo »

French German

ROSELAND, New Jersey (États-Unis), 15 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sectigo® , un leader mondial dans le domaine des certificats numériques et de la gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM), a annoncé aujourd'hui son premier événement annuel. Le sommet Identity-First Security de Sectigo aura lieu virtuellement du 5 au 7 avril.



Le sommet Identity-First Security de Sectigo réunira des experts sectoriels afin de débattre des dernières tendances en matière de sécurité basée sur l'identité, en abordant les défis concrets auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles travaillent à sécuriser et gérer les identités numériques des humains et machines, où qu'elles soient utilisées. Cet événement réparti sur trois jours, qui comprendra des sessions en direct et à la demande, couvrira un large éventail de sujets :

Tendances actuelles et futures de l'infrastructure PKI, de la gestion d'identité numérique, de la sécurité des sites Web et bien plus encore.

Pourquoi la confiance numérique est à la base du Zero Trust, de la signature de documents, de l'exemption de mot de passe, de l'automatisation robotisée des processus (RPA), du DevOps et d'autres cas d'utilisation émergents.

Importance de l'interopérabilité et de l'ouverture, ainsi que la manière dont ces concepts s'appliquent à la gestion de l'identité numérique.

Règles de bonne pratique pour découvrir et automatiser la gestion CLM indépendamment de l'origine du certificat.

Pourquoi l'authentification sans mot de passe à l'aide de certificats numériques est un cas d'utilisation émergent permettant de mieux sécuriser les environnements.

Planification de l'« apocalypse quantique » et mise en œuvre d'une cryptographie post-quantique.

Champ de compétences complet d'une AC privée et capacité à résoudre davantage de cas d'utilisation que la plupart des gens ne l'imaginent.

Innovations récentes mises sur le marché par Sectigo pour la gestion CLM indépendante de l'AC.

Dès les premiers jours d'inscription, plus de 200 dirigeants d'entreprise et responsables TI ont manifesté leur désir de participer à cet événement. Les participants auront accès aux meilleures pratiques et se connecteront avec les leaders du secteur afin de mettre au point des stratégies avant-gardistes visant à pérenniser leur activité. Parmi les intervenants, citons :

Erik Wahlstrom, directeur de recherche en gestion des identités et des accès chez Gartner

David Mahdi, ancien analyste de Gartner, directeur de stratégie et conseiller CISO chez Sectigo

Dick Clarke, fondateur et PDG de Good Harbor Security Risk Management

Bill Holtz, PDG de Sectigo

Jason Soroko, directeur technologique PKI chez Sectigo

Tim Callan, directeur de la conformité chez Sectigo

Lindsay Kent, vice-président en charge des produits chez Sectigo

Le sommet Identity-First Security de Sectigo sera une expérience virtuelle immersive reliant un public mondial sans nécessité de voyager. Les participants pourront collaborer, communiquer en réseau, poser des questions, organiser des entretiens individuels avec des experts, assister à des démonstrations de produits et plus encore via la plateforme événementielle interactive.

Pour en savoir plus sur cet événement et souscrire un accès gratuit, rendez-vous sur le site https://sectigo.com/sectigo-summit .

À propos de Sectigo

Sectigo est un fournisseur de premier plan de solutions de certification numérique et de gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM) qui bénéficie de la confiance des plus grandes marques au monde. Sa plateforme CLM universelle basée sur le cloud génère et gère les cycles de vie des certificats numériques émis par Sectigo et d'autres autorités de certification (AC) afin de sécuriser chaque identité humaine et numérique dans l'ensemble de l'entreprise. Forte de plus de 20 années d'expérience dans l'établissement de la confiance numérique, Sectigo est l'une des AC les plus anciennes et les plus importantes, comptant plus de 700 000 clients dont 36 % d'entreprises figurant au palmarès Fortune 1000. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.sectigo.com .