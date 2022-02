Genetec élue Top Employeur de Montréal pour la seizième année consécutive

English French

MONTREAL, 15 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (« Genetec »), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui avoir été nommée parmi les Top Employeurs de Montréal pour la seizième année consécutive.



Organisé par les auteurs de la liste des 100 meilleurs employeurs du Canada, ce concours annuel récompense les employeurs du Grand Montréal qui sont des pionniers dans leur secteur en offrant un lieu de travail véritablement exceptionnel. Les employeurs sont évalués selon plusieurs critères : l’espace physique, l’ambiance au travail et le climat social, la santé, les avantages financiers et familiaux, les vacances et les jours de congé, la communication avec les employés, la gestion des performances, la formation et le développement des compétences, ainsi que l’implication dans la vie de la communauté. Chaque employeur est comparé à d’autres entreprises de son domaine afin de déterminer celles qui proposent les programmes les plus progressistes et avant-gardistes.

Genetec, qui fête ses 25 ans cette année, offre un environnement de travail qui encourage la créativité, l’innovation et le travail d’équipe. Les membres de l’équipe Genetec bénéficient de nombreux avantages, dont des horaires flexibles adaptés à la vie de famille, un généreux programme de référence pour les futurs employés, une assurance collective complète, un régime d’épargne-retraite, ainsi que de généreux programmes de formation et de développement personnel.

L’entreprise est fière de son programme de stages actif qui permet à la prochaine génération de talents d’entamer leur carrière avec une longueur d’avance. Tous les stagiaires sont rémunérés et bénéficient des mêmes opportunités professionnelles que les employés permanents. Chaque année, Genetec propose plus de 230 postes de stagiaires en génie logiciel, en vente et en marketing, dont bon nombre mènent à un emploi à temps plein.

« C’est un grand honneur d’être nommé parmi les meilleurs employeurs de Montréal pour la seizième année consécutive », déclare Richard Paillière, Vice-président des Ressources humaines et de la Gestion des talents chez Genetec. « À l’heure où nous nous préparons à célébrer le 25e anniversaire de notre entreprise, nous attribuons notre succès continu à notre personnel talentueux, à Montréal comme dans le reste du monde. Nous nous efforçons d’offrir un environnement qui favorise la créativité et encourage l’innovation tout en veillant à ce que nos employés conservent un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. »

Installée dans le Technoparc Montréal à quelques pas de la future ligne SLR de la ville, la société n’a cessé de s’étendre afin de faire face à une croissance annuelle plus que dynamique. Genetec recrute actuellement, avec plus de 320 postes à pourvoir en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Pour découvrir les offres d’emploi chez Genetec, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/fr/carrieres.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une société de technologie innovante, qui dispose d’une large gamme de solutions englobant la sécurité, l’intelligence et les opérations. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte, qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d'accès, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), les communications et l’analyse. Genetec développe également des solutions et des services dans le cloud, conçus pour améliorer la sécurité et apporter plus d’intelligence opérationnelle aux organismes gouvernementaux, aux entreprises, au transport et aux communautés dans lesquelles nous vivons. Fondée en 1997 et basée à Montréal, au Canada, Genetec commercialise ses solutions à l’international via un vaste réseau de revendeurs, d’intégrateurs, de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2022. Genetec et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.