Les syndicats du Canada appuient ceux qui s’opposent à la haine

15 févr. 2022



« Il a été inspirant de voir les gens se prononcer bravement contre le harcèlement et la haine pendant les occupations en cours. La mobilisation planifiée et improvisée qui se déroule dans nos communautés depuis une semaine est d’une importance cruciale pour bâtir une meilleure démocratie, et elle est réconfortante en ces temps difficiles.

« Depuis une semaine, nous avons vu des membres de la communauté se rallier au mouvement syndical dans les différentes parties du pays. À Québec, à Edmonton, à Vancouver, à Toronto, à Winnipeg, à Kingston et dans d’autres villes canadiennes. À Ottawa, nous avons même vu un petit groupe de personnes faisant marcher leurs chiens se transformer en un grand rassemblement de membres de la communauté pour arrêter un des convois de camionneurs.

« Mais nous n’avons pas fini d’accomplir notre tâche. Nous devons continuer à engager des conversations individuelles et à renforcer la solidarité communautaire. La situation actuelle nous donne l’occasion de procéder à une réflexion intergénérationnelle au sujet de la façon dont nous voulons aller de l’avant et apporter un changement positif pour les travailleurs et travailleuses et leurs familles. Nous ne devons pas permettre aux messages haineux perturbateurs de nous détourner de notre tâche.

« De plus, nous devons reconnaître le vrai mouvement de masse qui se produit dans l’ensemble du Canada. Depuis deux ans que nous luttons contre la pandémie courante, nous avons assisté à des millions de gages de gentillesse. Des gens font des efforts supplémentaires pour aider les personnes qui en ont le plus besoin. La grande majorité des Canadiennes et Canadiens se sont fait vacciner et ont pris des mesures de protection de la santé. Les personnels de la santé et de première ligne nous ont tenu aller parce qu’ils aiment leur communauté et veulent protéger ses membres les plus vulnérables.

« Les travailleurs et travailleuses, les familles et les communautés d’un océan à l’autre s’unissent pour mettre un terme à la pandémie – et c’est vraiment encourageant à voir. Nous vous incitons tous à rester en sécurité et vous assurons que les syndicats du Canada vous appuient. Pour aller de l’avant ensemble. »

