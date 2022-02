English Finnish Swedish

Aktia Bank Abp

Börsmeddelande

16.2.2022 kl. 8.00

Aktia Bank Abp:s bokslutskommuniké 1.1–31.12.2021: 2021 – ett år av stark tillväxt



Kvartalet i korthet

Tillväxten i utlåning till företag fortsatte stark, ökningen inom bostadslånen var måttfullare.

De förvaltade tillgångarna, 15,5 miljarder euro, var på ungefär samma nivå som under föregående kvartal.

Kärnprimärkapitalrelationen (CET1) var 11,2 % och var något högre än vid föregående kvartal (10,4 %).

Integrationen av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet framskred planenligt, bolaget fusionerades med Aktia Bank vid årsskiftet.

Aktia blev delägare i investeringsbanken Alexander Corporate Finance.





Hela året i korthet

Det jämförbara rörelseresultatet för hela året, 87,4 (55,1) miljoner euro, var det högsta i Aktias historia.

De jämförbara intäkterna ökade med 31 % jämfört med ifjol.

Tillväxt i alla intäktsklasser, förvärvet av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet bidrog till ökningen av provisionsintäkterna.

Aktia blev en kapitalförvaltarbank – i enlighet med höstens uppdatering av strategin ligger fokus på ett nära samarbete mellan affärsområdena (kapitalförvaltning, bankverksamhet och livförsäkring).

Utsikter 2022

Det jämförbara rörelseresultatet för 2022 förväntas vara något högre än för 2021, under förutsättning att marknadsutvecklingen och samhällsförhållandena förblir stabila.

Dividend

Aktias styrelse föreslår en dividend om 0,56 euro per aktie.

Mikko Ayub, VD:

År 2021 var ett historiskt bra år för Aktia. Det jämförbara rörelseresultatet var 87,4 (55,1) miljoner euro och ökade med 59 % jämfört med året innan. Jag är därför mycket nöjd med Aktias senaste år och stolt över det värdefulla arbete som aktianerna har utfört under dessa exceptionella omständigheter. Samtidigt är det dock bra att komma ihåg att jämförelseperioden 2020 belastades av utbrottet av coronapandemin och dess effekter på marknaden.

Aktias totala jämförbara intäkter för 2021 ökade med 31 % till 263,2 (201,1) miljoner euro. Utvecklingen av räntenettot under årets sista kvartal var såsom under hela året jämnstarkt och visade att Aktias bankverksamhet har en stabil resultatförmåga i olika marknadsmiljöer. Aktias lånestock växte med cirka 7 % under året, och motorn för tillväxten utgjordes i synnerhet av små och medelstora företag. Jag ser en stor tillväxtpotential just i Aktias företagsaffärsverksamhet, vilket stöds av Aktias senaste minoritetsägarskap på 20 % i investeringsbanken Alexander Corporate Finance. Också efterfrågan på bostadslån förblev stark under hela året. På privatkundssidan eftersträvar vi en kontrollerad tillväxt i enlighet med vår konservativa belåningspolitik.

Också Aktias provisionsintäkter ökade kraftigt från förra året. Förvärvet av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet förklarar delvis ökningen jämfört med i fjol, men provisionsintäkterna har också ökat organiskt. De negativa nettoteckningarna under det fjärde kvartalet hänför sig till ändringar i en enskild kunds allokering. Jag är särskilt nöjd med Aktia Private Bankings utmärkta prestation under det senaste året – den goda tillväxten fortsatte under hela året mätt både enligt intäkter och antal kunder. Den långsiktiga utvecklingen, högklassiga kapitalförvaltningen och genuint individuella servicen reflekteras också i resultaten: I Prosperas kundenkät steg Aktia Private Banking till en utmärkt andra plats.

Livförsäkringsverksamheten har klarat sig väl under det gångna året. Försäljningen av såväl personskydd som placeringsbundna försäkringar fortsatte på en bra nivå. I november emitterade Aktia Livförsäkring Ab även sitt historiskt första Tier 2-kapitallån om 56 miljoner euro, vilket stärkte dess solvens.

Aktias jämförbara kostnader för hela året var 171,1 (141,9) miljoner euro och ökade med cirka en femtedel från förra året. Den största orsaken till kostnadsökningen är den normala operativa kostnadsstrukturen som stigit i och med förvärvet av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet. Kärnprimärkapitalrelationen (CET1) 31.12.2021 var 11,2 (10,4 30.9.2021) %, vilket är klart över det myndighetskrav som ställs på Aktia och är i linje med bolagets egna finansiella målsättningar.

Aktias styrelse föreslår enligt bolagets dividendpolicy en utdelning för 2021 om 0,56 euro per aktie, vilket utgör 60 % av räkenskapsperiodens vinst. Traditionellt har Aktia varit tillförlitlig i fråga om betalning av dividend – nu kombineras detta också med Aktias tydliga tillväxtstrategi.

Integrationen av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet framskrider planenligt

Förvärvet av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet i våras var inte bara det största företagsförvärvet i Aktias historia, utan också ett klart steg mot vår vision att vara Finlands ledande kapitalförvaltarbank. Samarbetet gällande Aktias och Taaleris alternativa investeringsprodukter som uppstod i samband med förvärvet inleddes i slutet av året med den gemensamma kapitalfonden Bostäder VIII. Integreringen av verksamheterna roddes till många delar i land, men bland annat integrationen av vissa system fortsätter ännu i år. De planerade fusionerna av aktie- och räntefonder slutfördes före sammanslagningen av fondbolagen vid årsskiftet. Aktias portföljförvaltning stärktes också genom flera nya rekryteringar under slutet av året – Aktia har ett av Finlands största och mest mångsidiga portföljförvaltarteam.

Genomförandet av strategin som vi uppdaterade på hösten har inletts smidigt: ett flertal av Aktias förmögenhetsplaner har gjorts upp för våra kunder genom ett gott samarbete mellan alla segment. Detta gör att vi befinner oss i en utmärkt position i början av det nya året.

Nyckeltal

(mn euro) Q4/2021 Q4/2020 ∆ % 2021 2020 ∆ % Q3/2021 ∆ % Q2/2021 Q1/2021 Räntenetto 24,1 20,8 16 % 96,2 80,7 19 % 23,1 4 % 27,7 21,3 Provisionsnetto 33,7 25,4 33 % 124,0 97,6 27 % 33,5 0 % 31,7 25,0 Livförsäkringsnetto 7,6 10,2 -26 % 37,7 19,9 89 % 9,7 -22 % 10,5 9,9 Rörelseintäkter totalt 65,5 57,0 15 % 263,8 201,1 31 % 67,1 -2 % 73,3 57,9 Rörelsekostnader -45,2 -36,4 24 % -174,4 -142,2 23 % -41,6 -9 % -48,8 -38,7 Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden 0,1 -0,8 - -4,5 -4,0 11 % -1,0 - -1,4 -2,2 Rörelseresultat 20,3 19,7 3 % 84,6 54,8 54 % 24,4 -17 % 23,0 16,9 Jämförbara rörelseintäkter1 65,5 57,0 15 % 263,2 201,1 31 % 66,5 -1 % 73,3 57,9 Jämförbara rörelsekostnader1 -44,9 -36,3 24 % -171,1 -141,9 21 % -41,6 -8 % -45,9 -38,7 Jämförbart rörelseresultat1 20,7 19,8 4 % 87,4 55,1 59 % 23,8 -13 % 26,0 16,9 K/I-tal 0,69 0,64 8 % 0,66 0,71 -7 % 0,62 11 % 0,67 0,67 Jämförbart K/I-tal1 0,69 0,64 7 % 0,65 0,71 -8 % 0,63 10 % 0,63 0,67 Resultat per aktie (EPS), euro 0,23 0,22 5 % 0,95 0,61 56 % 0,28 -18 % 0,24 0,20 Jämförbart resultat per aktie (EPS), euro1 0,23 0,22 8 % 0,98 0,61 60 % 0,27 -13 % 0,28 0,20 Avkastning på eget kapital (ROE),%3 9,5 9,2 3 % 10,0 6,7 50 % 11,4 -17 % 10,5 8,6 Jämförbar avkastning på eget kapital (ROE),%1,3 9,6 9,3 4 % 10,3 6,7 54 % 11,2 -14 % 12,3 8,6 Kärnprimärkapitalrelation (CET1),%2 11,2 14,0 -20 % 11,2 14,0 -20 % 10,4 8 % 10,8 13,8 Dividend per aktie (styrelsens förslag), euro 0,56 0,43 30 %



1) Alternativa nyckeltal utan jämförelsestörande poster

2) Vid slutet av perioden

3) Definitionen för ROE har uppdaterats

Webcast-sändning från resultattillställningen

En direkt webcast-sändning från resultattillställningen ordnas den 16 februari 2022 kl. 10.30. Verkställande direktör Mikko Ayub och ekonomi- och finansdirektör Outi Henriksson presenterar resultatet. Tillställningen hålls på engelska och den kan följas direkt på https://aktia.videosync.fi/2021-q4-results. En inspelning av webcast-sändningen kommer att finnas tillgänglig på adressen www.aktia.com efter tillställningen.

