RESULTATS ANNUELS 2021

UMICORE ANNONCE DES RÉSULTATS ET FLUX DE TRÉSORERIE RECORD

Croissance substantielle des revenus et des bénéfices grâce à de solides performances opérationnelles sous-jacentes dans tous les business groups, stimulée par une conjoncture de prix des métaux précieux exceptionnelle.

Umicore a enregistré des revenus et bénéfices record en 2021 malgré les perturbations importantes dans la production automobile au second semestre de l’année en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Ce résultat exceptionnel reflète une efficacité opérationnelle élevée de Catalysis qui a surpassé largement le marché automobile mondial, une forte reprise de la demande sur les principaux marchés finaux et des volumes de vente de matériaux cathodiques nettement plus élevés chez Energy & Surface Technologies, ainsi qu’une solide performance opérationnelle et un mix de matières entrant optimisé chez Recycling. L’environnement exceptionnel des prix des métaux précieux a engendré un effet favorable supplémentaire à cette forte croissance sous-jacente et à cette performance opérationnelle, contribuant à hauteur d’environ € 270 millions d’EBIT ajusté par rapport à 2020.

Les revenus pour l’exercice complet ont augmenté de 22 % à € 4,0 milliards et l’EBIT ajusté a augmenté de 81 % pour atteindre € 971 millions. L’EBIT ajusté a augmenté de 30% pour atteindre € 700 millions si on ne tient pas compte de l’impact du prix des métaux précieux s’élevant approximativement à € 270 millions. Le résultat net ajusté du Groupe et le bénéfice par action ajusté ont plus que doublé pour atteindre respectivement € 667 millions et € 2,77 par action. La conversion en espèces a atteint des niveaux record, l’EBITDA ajusté ayant augmenté de 56 % pour atteindre € 1,251 millions, le fonds de roulement net ayant diminué de € 167 millions et les Investissements s’étant stabilisés à € 389 millions. La dette financière nette a été réduite de € 454 millions pour atteindre € 960 millions, soit 0,77 fois l’EBITDA ajusté sur les 12 derniers mois. Umicore a signé récemment son prêt durable inaugural.

Un dividende annuel brut de € 0,80 par action, dont € 0,25 a déjà été versé en août 2021, sera proposé lors de l’Assemblée générale ordinaire d’avril.

Les revenus de Catalysis ont atteint des niveaux record avec une forte croissance à travers toutes les business units, Automotive Catalysts dépassant la performance du marché automobile mondial. Cela a été possible grâce aux gains de parts de marché et à un mix de plateformes favorable sur les marchés chinois et européen des véhicules légers à essence, à une demande élevée de catalyseurs diesel China V pour poids lourds au cours du premier semestre ainsi qu‘ à des volumes de vente sensiblement plus élevés de catalyseurs pour piles à combustible. Cette solide performance opérationnelle a été soutenue par des améliorations d’efficacité et les prix élevés des platinoïdes et a permis d’atteindre un EBIT ajusté record de € 326 millions

Les revenus et bénéfices d’Energy & Surface Technologies ont augmenté, reflétant des volumes de vente sensiblement plus élevés de matériaux cathodiques pour véhicules électriques chez Rechargeable Battery Materials et une contribution exceptionnellement forte des business units Cobalt & Specialty Materials et Metal Deposition Solutions dans une moindre mesure. L’EBIT ajusté a augmenté pour atteindre € 139 millions, malgré l’augmentation des coûts fixes liés aux extensions récentes et des dépenses de R&D dans les matériaux pour batteries.

Recycling a enregistré des revenus et bénéfices record, nettement supérieurs aux précédents niveaux record de 2020, favorisés par une solide performance opérationnelle dans les différentes business units, une forte contribution des activités de trading et un environnement exceptionnel des prix des métaux précieux.



Prévisions

Umicore s’attend à nouveau à une solide performance sous-jacente en 2022 à travers toutes les business units, malgré l’inflation, à condition que les développements géopolitiques, la pandémie ou les contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement n’engendrent pas d’importantes perturbations supplémentaires à l’économie ou aux opérations d’Umicore. En supposant que les prix actuels des métaux se maintiennent toute l’année, les bénéfices, en ce compris l’effet lié à la couverture stratégique, incluraient une hausse importante du prix des métaux précieux par rapport à 2020, bien qu’en dessous de la hausse de 270 millions en 2021.

Catalysis devrait continuer à bénéficier de sa solide position sur le marché des applications de catalyseurs essence en Europe et en Chine ainsi que la montée en puissance de ses activités de piles à combustible, malgré le manque de visibilité sur la demande automobile suite à la pénurie de semiconducteurs. L'EBIT ajusté devrait être légèrement inférieur aux niveaux record de 2021 en raison de l’absence d’effets favorables dont ont bénéficié les activités au premier semestre de l’année dernière, entre autres l’impact de China V et le pic des prix des platinoïdes.

Chez Energy & Surface Technologies, Umicore s’attend à une croissance des ventes et des bénéfices en Rechargeable Battery Materials par rapport à 2021. En supposant que les business units Cobalt & Specialty Materials et Metal Deposition Solutions ne réitéreront pas la performance exceptionnelle de 2021, l’EBIT ajusté d’Energy & Surface Technologies devrait être légèrement en hausse en 2022 par rapport à 2021.

Le business group Recycling devrait continuer à bénéficier d’un mix d’approvisionnement favorable ainsi que de volumes importants dans Precious Metals Refining. Les prix des métaux précieux se situent actuellement bien en dessous des niveaux obtenus en 2021. Cependant, en supposant que les prix actuels des métaux se maintiennent toute l’année, le business group devrait réaliser une solide performance à nouveau en 2022, bien qu’en deçà du niveau record atteint en 2021.

CHIFFRES CLES

Revenus de € 4,0 milliards (+22%)

(+22%) EBITDA ajusté de € 1.251 millions (+56%)

(+56%) EBIT ajusté de € 971 millions (+81%)

(+81%) Ajustements à l’EBIT de - € 75 millions

- Rendement des capitaux engagés (ROCE) de 22,2% (comparé à 12,1% en 2020)

(comparé à 12,1% en 2020) Flux de trésorerie opérationnel de € 1.405 millions

(vs € 603 millions en 2020); flux de trésorerie opérationnel disponible de € 989 millions (vs € 167 millions en 2020)

de (vs € 603 millions en 2020); de (vs € 167 millions en 2020) Les dépenses d’investissement s’élèvent à € 389 millions (vs € 403 millions en 2020)

(vs € 403 millions en 2020) Dette nette de € 960 millions , en baisse par rapport à € 1.414 millions à fin 2020. Cela correspond à un rapport dette nette/EBITDA ajusté des douze derniers mois de 0,77x.

, en baisse par rapport à € 1.414 millions à fin 2020. Cela correspond à un Proposition d’un dividende brut annuel de € 0,80 dont € 0,25 a déjà été versé en août 2021.

de € 0,80 dont € 0,25 a déjà été versé en août 2021. Bénéfice net ajusté (part du Groupe) de € 667 millions et bénéfice par action ajusté de € 2,77 (+107%)





Note : Toutes les références aux revenus dans ce document se réfèrent aux revenus hors métaux (tous les éléments de revenus moins valeur des métaux achetés).





Réflexions de Mathias Miedreich, après 4 mois à la tête d’Umicore

« Umicore a un objectif solidement ancré et des antécédents de transformation continue réussie. Les équipes d’Umicore du monde entier, avec leur réservoir de talents robustes et diversifiés ainsi que leurs niveaux élevés d’expertise, s’engagent à contribuer à un avenir plus durable. Dans nos choix stratégiques, nous répondons aux tendances mondiales fondamentales telles que la transition vers une mobilité plus propre et une économie circulaire.



La complémentarité de nos activités s’est révélée être un véritable avantage concurrentiel. Chez Energy & Surface Technologies et Catalysis, nous servons le marché automobile en permettant l’électrification à grande échelle en proposant des technologies de pointe pour les moteurs à combustion propre. Grâce à nos activités de recyclage, nous fermons la boucle de nos matériaux et celle de nos clients et proposons une approche durable et circulaire unique qui sera de plus en plus importante dans un contexte de pénurie de matières premières.

Nous avons déjà réalisé des progrès significatifs dans la préparation d’Umicore pour le prochain chapitre de son historique de croissance et nous renforçons davantage nos positions de leadership concurrentiel dans les différentes chaînes de valeur. Dans le même temps, nous développons les orientations stratégiques d’Umicore à l’horizon 2030 et je me réjouis de partager nos ambitions lors de notre Journée Capital Markets qui aura lieu le 22 juin. »





Élaboration de la stratégie d’avenir d’Umicore et « Capital Markets Day » le 22 juin

Umicore présente sa feuille de route stratégique visant à renforcer davantage ses positions de leader dans le domaine des matériaux de mobilité propre et du recyclage, ainsi que son approche pionnière en matière de durabilité, dans le but de créer une valeur supérieure pour ses parties prenantes et de contribuer à un avenir plus durable pour tous.

Lors de sa Journée Capital Markets, le Conseil de direction d’Umicore expliquera :

Son point de vue sur les perspectives de croissance sur ses marchés clés et en particulier sur les transitions attendues en termes de propulsion dans l’industrie automobile et du transport ;

Son ambition et ses capacités à saisir pleinement la croissance exponentielle prévue de la demande pour Rechargeable Battery Materials destinée à alimenter les VE, tout en dégageant des revenus durables ;

Le potentiel de création de valeur, au cours de la prochaine décennie, de ses activités d'Automotive Catalysts dans un contexte de baisse des volumes de moteurs à combustion interne ;

La résilience et la forte performance sous-jacente de ses activités, y compris celles de Precious Metals Refining, dans un contexte de prix des métaux moins favorables ;

Son ambition et son plan visant à saisir la croissance de la prochaine vague de marchés axés sur la durabilité, tels que les catalyseurs pour piles à combustible et le recyclage des batteries ;

Les initiatives du Groupe visant à renforcer sa position de leader industriel en matière de durabilité, de technologie et d’excellence opérationnelle ;

Le statut de l’ambitieuse feuille de route « Let’s go for Zero ».





