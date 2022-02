English Finnish

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2021 16.2.2021 klo 9:00

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2021

LIIKEVAIHTO JA TULOS ENNEN VEROJA KASVOIVAT, TILAUSKANTA ERINOMAINEN

YHTEENVETO

Honkarakenne-konsernin tilikauden liikevaihto kasvoi 16,8 miljoonaa euroa ja oli 32 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna ja oli 69,7 miljoonaa euroa (52,9). Raaka-aine- ja komponenttihintojen poikkeuksellisen kovasta noususta huolimatta, liiketulos ja tulos ennen veroja olivat edellisvuotta korkeammalla tasolla. Tilinpäätös ei sisällä kertaluonteisia oikaisueriä vuoden 2021 osalta. Vertailuvuoden 2020 oikaisuerät olivat 0,3 miljoonaa euroa ja ne koostuivat tuotannon uudelleen organisointikuluista. Oikaistu liiketulos kasvoi 9 prosenttia ja oli 3,7 miljoonaa euroa (3,4) ja oikaistu tulos ennen veroja kasvoi 11 prosenttia ja oli 3,6 miljoonaa euroa (3,2).

Tilauskanta kasvoi 32 prosenttia ja oli 52,4 miljoonaa euroa (39,8). Konsernin rahoitusasema on vahva.

Heinäkuu - joulukuu 2021

Honkarakenne-konsernin heinä-joulukuun liikevaihto kasvoi 32 % ja oli 40,1 miljoonaa euroa (30,3)

Liiketulos laski 3 % ja oli 2,0 miljoonaa euroa (2,1)

Oikaistu liiketulos laski 17 % ja oli 2,0 miljoonaa euroa (2,4). Vertailuvuoden liiketulos sisälsi tuotannon uudelleen organisoitumisesta syntyneitä kertaluonteisia eriä 0,3 miljoonaa euroa

Oikaistu tulos ennen veroja oli 1,9 miljoonaa euroa (2,3) ja se laski 14 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,37)





Tammikuu - joulukuu 2021

Honkarakenne-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto kasvoi 32 % ja oli 69,7 miljoonaa euroa (52,9)

Liiketulos kasvoi 21 % ja oli 3,7 miljoonaa euroa (3,1)

Oikaistu liiketulos kasvoi 9 % ja oli 3,7 miljoonaa euroa (3,4)

Oikaistu tulos ennen veroja kasvoi 11 % ja oli 3,6 miljoonaa euroa (3,2)

Osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa (0,48)

Nettorahoitusvelat olivat -8,7 miljoonaa euroa (-3,3)

Omavaraisuusaste oli 61 % (56)





Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,25 euroa osakkeelta (0,18).

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2022 liikevaihto ja tulos ennen veroja pysyvät edellisvuoden tasolla.

Konsernin tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 52,4 miljoonaa euroa (39,8), jossa oli kasvua 32 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tilauskanta tarkoittaa tilauksia, joiden toimituspäivämäärä on seuraavan 24 kuukauden sisällä. Osassa tilauksia saattaa olla rahoitus- tai rakennuslupaehto.

AVAINLUVUT 7–12/

2021 7–12/

2020 1-12/

2021 1-12/

2020 Liikevaihto, MEUR 40,1 30,3 69,7 52,9 Liikevoitto, MEUR 2,0 2,1 3,7 3,1 Oikaistu liikevoitto, MEUR 2,0 2,4 3,7 3,4 Voitto ennen veroja, MEUR 1,9 1,9 3,6 2,9 Oikaistu voitto ennen veroja, MEUR 1,9 2,3 3,6 3,2 Henkilöstön määrä keskimäärin 181 171 178 168 Henkilöstön määrä henkilötyövuosina keskimäärin 172 161 170 153 Tulos/osake, EUR 0,31 0,37 0,56 0,48 Omavaraisuusaste, % 61 56 Oman pääoman tuotto, % 21 21 Oma pääoma/osake, EUR 2,88 2,49 Nettovelkaantumisaste, % -51 -23

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Marko Saarelainen tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

”Tilikaudella Honkarakenteen myynti on kehittynyt maailmanlaajuisesta pandemiasta huolimatta erittäin hyvin. Hirsi rakennusmateriaalina kiinnostaa kasvavassa määrin vapaa-ajankohteiden ja omakotitalojen lisäksi erityisesti projektirakentamisessa kuten asunto- ja aluerakentamisessa sekä hoiva- päiväkoti- ja koulurakentamisessa.

Konsernin tilauskanta oli tilinpäätöshetkellä historiallisen korkealla tasolla ja oli 52 miljoonaa euroa. Tämä on 32 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin.

Karstulan tehtaan tuotannon kehittäminen ja erityisesti uuden tuotantolinjan käyttöönotto, ovat vaatineet tehtaan henkilöstöltä venymistä. Samaan aikaan kysyntä ja toimitusten määrät ovat olleet huipussaan ja raaka-ainemarkkinat häiriöitilanteessa, jolloin tuotannon uudelleen järjestelyiltä ei ole vältytty. Lisäksi raaka-aineiden hinnat nousivat keväästä lähtien voimakkaasti koronaelvytysten ja markkinoiden ylikuumentumisen johdosta. Nämä häiriötilanteet ja erityisesti korkeat raaka-ainekustannukset painoivat konsernin kannattavuuden saavutettuun liikevaihtotasoon nähden matalaksi. Haasteellisista olosuhteista huolimatta kokonaiskannattavuus saatiin pidettyä parempana verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Tätä voi kutsua työvoitoksi ja kiitos siitä kuuluu henkilöstölle ja koko Honka-perheelle.

Katsausvuonna toteutettiin brändiuudistus, jonka tavoitteena oli luoda erottuva ja vetovoimainen Honka-brändi, joka tukee liiketoimintaa niin Suomessa kuin viennissä. Vastuullisuustyöryhmä sai valmiiksi Hongan vastuullisuusohjelman, joka on samalla keskeinen osa konsernin uudistettua strategiaa. Joulukuussa hallitus hyväksyi ja päätti uudesta strategiasta, joka ulottuu vuoden 2024 loppuun. Strategian päämääränä on vahvistaa Honkarakenne Oyj:n asemaa Suomen suurimpana puurakennusten viejänä maailmalle. Vientivetoisen strategian avulla yhtiö hakee liikevaihdon kasvua painopisteen ollessa kannattavuudessa. Kannattavuustavoitteiden taustalla on prosessitehokkuus, jossa samalla merkittävästi parannetaan asiakas- ja työntekijäkokemusta.

Hongan mallistoa uudistettiin kansainvälisten trendien ja markkinakohtaisen asiakasymmärryksen pohjalta. Uudet omakotitalomallit yhdistävät omakotitalo- ja vapaa-ajan asumisen parhaat puolet. Tavoitteena on tuoda mallistoon arkkitehtonisesti vetoavia ja tilaratkaisuiltaan toimivia vaihtoehtoja, jotka inspiroivat laadukkaaseen ja ekologiseen asumiseen.

Ensi kesänä Naantalissa pidettävien asuntomessujen Hongan messutalo Haiku esiteltiin lehdistölle marraskuun alussa. Talo on suunniteltu ympäröivän luonnon ehdoilla ja sitä kunnioittaen. Kohde on moderni, yksikerroksinen hirsitalo, jossa käytetään vähäpäästöisiä M1-luokan materiaaleja, innovatiivista aurinkosähköjärjestelmää ja älykkäitä teknisiä ratkaisuja. Nämä yhdessä pienentävät asumisen hiilijalanjälkeä, tukevat kestävää tulevaisuutta ja asukkaidensa onnellisuutta.

Katsauskaudella käynnistettiin ja toteutettiin useita rekrytointeja vahvistamaan organisaatiota sekä tuomaan uutta osaamista eri toimintoihin. Valittu strategia yhdistettynä ennätyskorkeaan tilauskantaan antavat Honkarakenteelle erinomaiset lähtökohdat alkaneeseen vuoteen 2022.”





LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto kasvoi toisella vuosipuoliskolla 32 prosenttia 40,1 miljoonaan euroon (30,3). Liikevaihto kasvoi Suomen osalta 7 prosenttia ja merkittävästi vahvistuneessa viennissä 88 prosenttia.

Konsernin koko vuoden 2021 liikevaihto kasvoi 32 prosenttia 69,7 miljoonaan euroon (52,9). Suomen osuus liikevaihdon kasvusta oli 19 prosenttia ja viennin 60 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Honkarakenne esittää liikevaihtotiedot jaoteltuna kahteen osaan: Suomi ja Vienti. Alla on esitetty liikevaihto jaon mukaisena sekä vuoden 2021 toisen vuosipuoliskon että vertailuvuoden liikevaihtotiedot.

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma:

LIIKEVAIHDON KEHITYS Liikevaihdon jakauma, % 1-12

/2021 1-12

/2020 Suomi 63 % 70 % Vienti 37 % 30 % Yhteensä 100 % 100 % Liikevaihto, milj. euroa 7-12

/2021 7-12

/2020 % muutos 1-12

/2021 1-12

/2020 % muutos Suomi 22,2 20,8 7 % 44,1 36,9 19 % Vienti 17,9 9,5 88 % 25,6 16,0 60 % Yhteensä 40,1 30,3 32 % 69,7 52,9 32 %

Suomi sisältää myös aihiomyynnin ja prosessissa syntyneiden sivutuotteiden myynnin kierrätykseen. Vienti sisältää kaikki muut maat paitsi Suomen.

TILAUSKANTA

Konsernin tilauskanta oli vuodenvaihteen osalta historiansa korkeimmalla tasolla ja oli 52,4 miljoonaa euroa (39,8). Tämä on 32 % korkeammalla tasolla verrattuna edellisvuoden vastaavan ajanjaksoon. Tilauskanta tarkoittaa tilauksia, joiden toimituspäivämäärä on seuraavan 24 kuukauden sisällä. Osassa tilauksia saattaa olla rahoitus- tai rakennuslupaehto.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Liiketulos heinä-joulukuulta oli 2,0 miljoonaa euroa (2,1) ja tulos ennen veroja oli 1,9 miljoonaa euroa (1,9). Oikaistu liiketulos heinä-joulukuulta oli 2,0 miljoonaa euroa (2,4) ja oikaistu tulos ennen veroja oli 1,9 miljoonaa euroa (2,3).

Tilikauden 2021 tulos ei sisällä kertaluonteisia oikaisueriä. Vertailuvuonna oikaisuerät olivat 0,3 miljoonaa euroa ja ne koostuivat tuotannon uudelleen organisointikuluista.

Konsernin koko vuoden 2021 liiketulos ja oikaistu liiketulos olivat 3,7 miljoonaa euroa (3,1 ja oikaistu 3,4). Tulos ennen veroja ja oikaistu tulos ennen veroja olivat 3,6 miljoonaa euroa (2,9 ja oikaistu 3,2).

Konsernin koko vuoden tuloskehitykseen ja kannattavuuteen vaikutti liikevaihdon kasvu Suomessa sekä viennin osalta erityisesti Venäjällä. Kokonaiskannattavuus parani edellisvuodesta, mutta kannattavuus heikkeni vuoden viimeisellä vuosipuoliskolla merkittävästi nousseiden raaka-ainehintojen johdosta. Tämän lisäksi raaka-aineiden saatavuusongelmista syntyneet häiriötilanteet aiheuttivat toimitusten viivästymis-, tuotanto- että toimituskustannusten kasvua.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Katsauskauden lopussa konsernin rahoitusasema oli vahva ja omavaraisuusaste oli 61 % (56). Nettovelkaantumisaste (gearing) negatiivinen, ja oli -51 % (-23). Konsernin nettorahoitusvelat olivat -8,7 miljoonaa euroa (-3,3), joten likvidit varat ylittivät merkittävästi rahoitusvelat. Konsernin likvidit varat sisältäen muut rahoitusvarat olivat 11,9 miljoonaa euroa (7,0). Honkarakenteen 3,0 miljoonan euron (3,0) shekkitililimiittiä ei ole käytetty katsausvuonna tai vertailuvuotena.

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 1,3 miljoonaa euroa (4,1) ilman IFRS 16 -standardin mukaisia käyttöoikeusomaisuuseriä ja saatuja investointiavustuksia. Investointeihin saatiin investointiavustuksia 0,8 miljoonaa euroa (0,3).

Katsauskauden investoinnit kohdistuvat pääosin Karstulan tehtaan hirsilinjaston käyttöönoton viimeistelyyn, tuotannon kuljetuskalustoon ja toiminnanohjausjärjestelmään.

TUOTTEET JA MARKKINA-ALUEET

Hongan mallistoa uudistettiin kansainvälisten trendien ja markkinakohtaisen asiakasymmärryksen pohjalta. Uudet omakotitalomallit yhdistävät omakotitalo- ja vapaa-ajan asumisen parhaat puolet. Osa rakentajista etsii modernia ratkaisuja, joissa on kaikki mukavuudet, isot maisemaikkunat ja omalle etätyöpisteelle löytyy rauhaisa paikka. Hongan vapaa-ajan mallistoa on täydennetty sekä ympärivuotisilla omakotitalotason loma-asunnoilla että pääosin kesäkäyttöön tarkoitetuilla pienemmillä loma-asunnoilla. Kaikilla talouutuuksilla on omanlaisensa visuaalinen suuntauksensa, jossa on skandinaavista arkkitehtuuria kansainvälisillä vaikutteilla. Tavoitteena on tuoda mallistoon arkkitehtonisesti vetoavia ja tilaratkaisuiltaan toimivia vaihtoehtoja, jotka inspiroivat laadukkaaseen ja ekologiseen asumiseen.

Suomessa liikevaihto kehittyi koko vuoden osalta hyvin ja oli 19 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Myynnin kasvu ja kysyntä on jatkunut erityisen voimakkaana vapaa-ajan rakentamisessa, jossa myös Honkarakenteen markkina-asema on vahva. Omakotitalojen kysyntä ja myynti kehittyivät suotuisasti ja suunnitelman mukaisesti, kun kokonaisuuteen huomioidaan omakotitalojen myynti projektiliiketoiminnan kautta. Hongan lanseeraama uusi omakotimallisto on otettu markkinoilla positiivisesti vastaan ja kysyntä katsaushetkellä on hyvällä tasolla.

Katsausvuoden aikana projektirakentamisessa on erityisesti kasvanut asunto- ja aluerakentamisen kysyntä. Hoiva- ja päiväkotirakentamisen sekä koulurakentamisen osalta kysyntä pysyi edellisen vuoden hyvällä tasolla.

Erittäin vahvasta kysynnästä huolimatta toimitusajat on pystytty lähes normalisoimaan, eikä raaka-aineen saatavuudessa ole tällä hetkellä näköpiirissa olennaisia haasteita. Kasvanutta kysyntää voi jatkossa hillitä erityisesti suurempien vapaa-ajan kohteiden, omakotitalojen ja projektirakentamisen osalta raaka-aineiden kohonneet kustannukset.

Viennissä liikevaihto kehittyi hyvin ja oli 60 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Katsauskauden jälkipuoliskolla maailmanlaajuisilla raaka-ainemarkkinalla esiintyneet saatavuushaasteet heijastuivat osaltaan vientitoimituksiin ja aiheuttivat jonkin verran toimitusaikojen pidentymistä. Myynnin osalta koronapandemian negatiiviset vaikutukset jatkuivat erityisesti Aasiassa, missä ajoittaiset sulkutoimet sekä liikkuvuuden rajoitukset haittasivat kaupankäyntiä merkittävästi. Katsauskauden viimeisellä vuosipuoliskolla kysyntä Euroopan ja osin Aasian osalta osoittaa selviä elpymisen merkkejä. Venäjällä myynnin kehitys on ollut erityisen positiivista ja kysyntä on kasvanut. Venäjän ja Euroopan isommat projektikohteiden toimitukset saatiin loppuvuoden aikana toimitettua. Yleisesti ottaen kysyntä vientialueiden markkinoilla on ollut aktiivista pandemiasta huolimatta. Viennin tilauskanta on vuoden lopussa merkittävästi suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

STRATEGIA 2022-2024

Joulukuussa hallitus päätti yhtiön uudesta strategiasta. Vuoden 2024 loppuun ulottuvan strategian päämääränä on vahvistaa Honkarakenne Oyj:n asemaa Suomen suurimpana puurakennusten viejänä maailmalle. Uuden vientivetoisen strategian avulla yhtiö hakee alkavalla strategiakaudella liikevaihdon kasvua painopisteen ollessa kannattavuudessa. Kannattavuustavoitteiden taustalla on prosessitehokkuus, jossa samalla merkittävästi parannetaan asiakas- ja työntekijäkokemusta.

Honkarakenne konsernin visiona on olla ekologisen ja terveellisen asumisen johtava toimija valituilla markkina-alueillamme. Konsernin missio on parantaa ihmisten elämisen ja asumisen laatua.

Honkarakenteen strategiset tavoitteet vuosille 2022-2024 ovat seuraavat:

Viennin kasvattaminen fokusoimalla ja allokoiden resurssit valituille markkina-alueille

Asiakas- ja työntekijäkokemuksen kautta parempaan kannattavuuteen

Vastuullisin, terveys ja tulevaisuus edellä





Strategian toteuttamiseksi yhtiössä on valmisteltu suunnitelma, joka kattaa kaikki avaintoiminnot. Strategian etenemistä ja toteutumista seurataan yhtiön hallituksessa sekä johtoryhmässä ja sen alaisuudessa toimivissa ohjaus- ja projektiryhmissä.

Honkarakenne toteaa, että se ei pidä pitkän aikavälin tavoitteita markkinaohjeistuksena millekään yksittäiselle strategiakauden vuodelle.

VASTUULLISUUS

Vastuullinen liiketoiminta on keskeinen osa Honkarakenteen strategiaa. Konsernissa kehitetään jatkuvasti tuotantoa, palveluita ja mallistoa terveellisemmän, ekologisemman ja laadukkaamman asumisen mahdollistamiseksi. Konsernissa keskitytään rakentamaan tulevaisuutta, valintoja ohjaa vastuu ihmisten ja luonnon elinvoimasta. Vastuullisuusohjelma ”Rakennamme tulevaisuutta” pohjautuu tunnistettuihin toimintaympäristön muutoksiin, eettisiin periaatteisiin, henkilöstön ja muiden sidosryhmien tunnistettuihin odotuksiin ja asiakasymmärrykseen konsernin päämarkkinoilla. Vastuulliset hankinnat ja ekologinen tuotanto ovat liiketoiminnan ytimessä, ja Honkarakenteella kehitetään jatkuvasti talojen terveellisyyttä ja turvallisuutta.

HONKA BRÄNDI

Konsernissa käynnistettiin vuoden 2020 lopussa brändiuudistus, jonka tavoitteena oli luoda erottuva ja vetovoimainen Honka-brändi, joka tukee liiketoimintaa niin Suomessa kuin maailmalla.

Brändiuudistuksen lähtökohtana oli Hongan liiketoimintastrategia ja arvot, segmentointitutkimuksen tulokset keskeisiltä markkinoilta sekä henkilöstön ja sidosryhmien haastattelut. Katsausvuoden aikana uusi brändi testattiin keskeisillä markkinoilla ja brändi otettiin käyttöön alkuvuonna 2022. Honka-brändin ydin on pohjoisen läheisessä luontosuhteessa ja suomalaisessa onnellisuudessa. Hongan keltainen on toivon ja ilon väri. Honka auttaa jokaista asiakasta toteuttamaan juuri itselleen tärkeät unelmat ja Hongalla on kunnia välittää pohjolan metsän elinvoimaa.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Honkarakenne toimii alalla, jossa on havaittavissa kausiluonteisuutta. Etenkin kotimaassa rakentaminen painottuu kesäkaudelle ja siksi toimituksia on enemmän kesällä ja syksyllä kuin talvikaudella. Voimassa olevat markkina- ja kysyntätilanteet huomioiden yhtiö pyrkii tasaamaan kausiluonteisuutta erityisesti vientitoiminnalla.

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Konsernin tutkimus- ja kehittämismenot olivat tilikaudella 0,5 miljoonaa euroa (0,2), mikä vastasi 0,7 % (0,4) liikevaihdosta.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa jatkettiin erityisesti suurempiin rakennuksiin soveltuvien hirsirakenteiden tutkimusta ja kehittämistä. Honkarakenteen julkisten ja suurten rakennusten hirsituote -hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä puun käyttöä rakentamisessa ilmastotavoitteiden edistämiseksi. Puurakentaminen on osa metsien kestävää käyttöä. Konserni ei ole katsauskaudella aktivoinut kehitysmenoja.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lisärekrytointien johdosta emoyhtiön henkilömäärä kasvoi tuotannon, suunnittelun, rakentamispalveluiden että projektiliiketoiminnan osalta. Lisäksi syksyllä johtoon palkattiin henkilöstöjohtaja ja CDO sekä kotimaan liiketoimintaan Suomen liiketoimintajohtaja.

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina mitattuna oli vuoden aikana yhteensä 170 (153) henkilöä. Lisäystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 17 henkilöä. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 178 (168) henkilöä vuonna 2021. Vuoden päättyessä konsernin palveluksessa oli 186 (168) henkilöä.

Vertailuvuoden joulukuussa päättyivät yhtiön käynnistämät yt-neuvottelut liittyen tuotannon uudelleen organisointiin. Neuvottelut päättyivät 11 henkilön irtisanomiseen, joista 4 henkilöä palkattiin takaisin vuoden 2021 aikana.

Katsausvuoden loppupuolella toteutettiin työhyvinvointitutkimus, jonka tuloksien pohjalta kehitetään tiimeissä valittuja työhyvinvointia tukevia ”Innostunut ja hyvinvoiva henkilöstö” - tavoitteita. Työhyvinvointitutkimus toteutetaan ja tulosten kehittymistä seurataan vuosittain.

Strategia 2022-2024 valmistelun yhteydessä henkilöstöä osallistutettiin strategiatyöhön henkilöstökyselyiden kautta.

JOHTORYHMÄ

Katsauskaudella konsernin johtoryhmään on tullut muutoksia talousjohtajan ja Suomen liiketoimintajohtajan osalta. Talousjohtaja Leena Aalto siirtyi toisen työnantajan palvelukseen 28.2.2021. Maarit Jylhä nimettiin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.6.2021 alkaen ja Petri Perttula nimettiin Suomen liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.10.2021 alkaen.

Tilinpäätöshetkellä Honkarakenteen johtoryhmän muodostavat: toimitusjohtaja Marko Saarelainen, tuotantojohtaja Juha-Matti Hanhikoski, markkinointijohtaja Sanna Huovinen, talousjohtaja Maarit Jylhä ja Suomen liiketoimintajohtaja Petri Perttula.

HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Honkarakenteen Tuusulan toimipisteessä 16.4.2021. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2020. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että vapaan pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,18 euroa osakkeelta.

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Timo Kohtamäki, Kari Saarelainen ja Kyösti Saarimäki sekä uusina jäseninä Arto Halonen ja Maria Ristola. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kyösti Saarimäki. Samassa kokouksessa hallitus päätti, että se ei perusta valiokuntia.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen, KHT.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous päätti 16.4.2021, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia B-osakkeita enintään 400.000 kappaletta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1.500.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla. Nämä molemmat valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OMAT OSAKKEET

Katsauskaudella Honkarakenne Oyj:n osakemäärä on yhteensä 6 211 419 osaketta, josta A-lajin osakkeita on 300 096 ja B-lajin osakkeita 5 911 323 kappaletta. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut ja oli 9 897 936,00 euroa. Kukin B-lajin osake tuottaa yhden (1) äänen ja A-lajin osake kaksikymmentä (20) ääntä, joten Honkarakenteen kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä katsauskaudella oli yhteensä 11 913 243 ääntä.

Honkarakenteen B-lajin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla kaupankäyntitunnuksella HONBS. Noteeratun B-osakkeen ylin kurssi oli 8,48 euroa, alin 4,11 euroa ja katsauskauden päätöskurssi oli 7,32 euroa. B-osakkeen vaihdon arvo oli 25,1 miljoonaa euroa ja vaihdon määrä oli 3,8 miljoonaa osaketta.

Honkarakenne luovutti kesäkuussa yhtiön toimitusjohtajalle 10 000 kappaletta yhtiön B-lajin osaketta osana toimitusjohtajan vuoden 2020 tulospalkkiota. Katsauskauden lopussa konsernin hallussa on omia B-lajin osakkeita 339 385 kappaletta hankintahinnaltaan 1 264 758,66 euroa. Omien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on 5,46 % ja kaikista äänistä 2,85 %. Omien osakkeiden hankintameno on konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään omaa pääomaa.

LIPUTUKSET

Katsauskauden aikana Honkarakenne vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Saarelainen Oy:n omistamien Honkarakenne Oyj:n osakkeiden äänimäärä on noussut 25,75 prosenttiin 26.3.2021.

HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Vuonna 2021 Honkarakenne Oyj noudatti Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä saa lisää tietoa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.honka.fi.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Honkarakenteen tuotteiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys, valuuttakurssit ja kuluttajien luottamus omaan talouteensa sekä toimialan kilpailu. Mikäli kysyntä vähenee voimakkaasti, niin sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia yhtiön tuloskehitykseen.

Koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta yhtiön markkina-alueilla. Koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden kestoa ja sen kaikkia vaikutuksia Honkarakenteen liiketoimintaan on vaikea arvioida.

Lähiajanriskeissä korostuu epävarmuus konsernin Venäjälle suuntautuvan vientiliiketoiminnan osalta johtuen viimeaikaisesta Ukrainan tilanteesta. Tilanteen mahdollisesti eskaloiduttua, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Taseessa olevien erien arvostus perustuu johdon tämän hetken arvioihin. Mikäli näihin arvioihin tulee muutoksia, saattaa sillä olla vaikutuksia yhtiön tulokseen.

RAPORTOINTI

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä johdon tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi.

Tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu ja esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Honkarakenne noudattaa raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM). Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Tästä käytetään termiä ”oikaistu”. Oikaisueriksi yhtiö luokittelee sellaiset merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Tällaisia ovat muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja –tappiot tai muut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat merkittävät tulot tai kulut.

Tämä tiedote on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen. Tiedotetta tulee lukea yhdessä vuoden 2020 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstä 2021 laadittaessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2020 lukuun ottamatta 1.1.2021 tai sen jälkeen voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja. 1.1.2021 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet merkittävästi katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei ole merkittäviä tapahtumia.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja, mutta emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 6,2 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto emoyhtiössä on 3,1 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,25 euroa osakkeelta.

NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2022 liikevaihto ja tulos ennen veroja pysyvät edellisvuoden tasolla.

NÄKYMÄN PERUSTEET

Yhtiön näkemys vuoden 2022 kehityksestä perustuu olemassa olevaan tilauskantaan ja näkemykseen markkinan kehityksestä, raaka-aineiden ja komponenttien hintakehityksestä sekä yhtiössä strategiatyön yhteydessä päätettyihin toimenpiteisiin.

YHTIÖKOKOUS

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 13.4.2022 klo 14.00.

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com tai

talousjohtaja Maarit Jylhä, puh. 040 594 4099, maarit.jylha@honka.com

Tämä ja aiemmat tiedotteet löytyvät yhtiön internetsivulta www.honka.fi/fi/sijoittajat/

Honkarakenne julkaisee viimeistään viikolla 12 yhtiön verkkosivuilla www.honka.fi hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021 kokonaisuudessaan sekä erillisen selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä että palkitsemisraportin vuodelta 2021. Vuoden 2022 puolivuosikatsaus julkaistaan 24.8.2022.

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2021 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 69,7 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 37 %. www.honka.fi

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Tilintarkastamaton 7-12

/2021 7-12

/2020 1-12 /2021 1-12 /2020 Milj. euroa Liikevaihto 40,1 30,3 69,7 52,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 0,5 0,5 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,1 -0,8 2,0 0,1 Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 0,0 0,0 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -29,8 -19,8 -51,3 -34,6 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5,1 -4,9 -10,1 -9,3 Poistot -1,3 -0,9 -2,3 -1,8 Liiketoiminnan muut kulut -2,3 -2,1 -4,8 -4,7 Liikevoitto/-tappio 2,0 2,1 3,7 3,1 Rahoitustuotot 0,0 0,1 0,0 0,1 Rahoituskulut -0,0 -0,2 -0,3 -0,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,1 0,0 Voitto/tappio ennen veroja 1,9 1,9 3,6 2,9 Tuloverot -0,1 0,2 -0,3 -0,1 Katsauskauden voitto/tappio 1,8 2,1 3,3 2,8 Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: 0,0 -0,1 0,0 -0,1 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 1,8 2,1 3,3 2,8 Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät muuntoerot Katsauskauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 1,8 2,1 3,3 2,8 Määräysvallattomille

omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 2,1 3,3 2,8 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 1,8 2,1 3,3 2,8 Määräysvallattomille

omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 2,1 3,3 2,8 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta katsauskauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,31 0,37 0,56 0,48 laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,31 0,37 0,56 0,48

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa A-laji ja B-laji, joilla on erilainen oikeus osinkoon. B-lajin osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta päältäpäin 0,20 euroa ja sen jälkeen maksetaan A-lajin osakkeille samoin 0,20 euroa, jonka jälkeen jäljellä oleva voitto jaetaan tasan kaikkien osakkeiden kesken.

KONSERNITASE



Tilintarkastamaton 31.12.2021 31.12.2020 Milj. euroa Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 12,2 13,7 Liikearvo 0,1 0,1 Muut aineettomat hyödykkeet 0,5 0,5 Osuudet osakkuusyrityksissä 0,4 0,3 Saamiset 0,1 0,1 Laskennalliset verosaamiset 1,5 1,7 14,8 16,3 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 6,5 4,6 Myyntisaamiset ja muut saamiset 5,1 4,3 Tuloverosaatavat 0,3 0,4 Muut rahoitusvarat 5,0 Rahavarat 6,9 7,0 23,9 16,3 Varat yhteensä 38,6 32,6 Oma pääoma ja velat 31.12.2021 31.12.2020 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 9,9 9,9 Ylikurssirahasto 0,5 0,5 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6,3 7,3 Omat osakkeet -1,3 -1,3 Muuntoerot 0,1 0,1 Kertyneet voittovarat 1,4 -1,9 16,9 14,6 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0 Oma pääoma yhteensä 16,9 14,6 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 0,2 0,2 Varaukset 0,5 0,3 Rahoitusvelat 2,6 3,0 3,2 3,4 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 17,7 13,5 Tilikauden verotettavan tuloon perustuvat verovelat 0,1 0,0 Varaukset 0,1 0,4 Lyhytaikaiset rahoitusvelat 0,7 0,8 18,5 14,6 Velat yhteensä 21,7 18,0 Oma pääoma ja velat yhteensä 38,6 32,6 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

lyhennetty



Tilintarkastamaton 1000 eur Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma a) b) c) d) e) f) Yht. g) Oma pääoma yht.



Oma pääoma

1.1.2020 9 898 520 8 034 164 -1 382 -4 696 12 539 0 12 539 Tilikauden tulos 2 814 2 814 2 814 Muuntoero -54 -54 -54 Vähemmistöosuuden lunastus -703 -703 -703 Osakepalkkioiden vaikutus 72 -45 28 28 Oma pääoma 31.12.2020 9 898 520 7 331 111 -1 309 -1 927 14 623 0 14 623











Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma a) b) c) d) e) f) Yht. g) Oma pääoma yht. Oma pääoma

1.1.2021 9 898 520 7 331 111 -1 309 -1 927 14 623 0 14 623 Tilikauden tulos 3 303 3 303 0 3 303 Muuntoero -21 -21 0 -21 Pääoman palautus -1 055 -1 055 0 -1 055 Osakepalkkioiden vaikutus 45 5 50 0 50 Oma pääoma 31.12.2021 9 898 520 6275 89 -1 265 1 381 16 899 0 16 899

a) Osakepääoma

b) Ylikurssirahasto

c) Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

d) Muuntoerot

e) Omat osakkeet

f) Kertyneet voittovarat

g) Määräysvallattomien omistajien osuus

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

lyhennetty



Tilintarkastamaton 1.1.-

31.12.2021 1.1.-

31.12.2020 Milj. euroa

Liiketoiminnasta 7,2 6,0 Investoinneista, netto -0,4 -3,7 Rahoituksesta yhteensä -6,8 -2,4 Lainojen takaisinmaksut -0,4 -1,3 Vuokravelan takaisinmaksut -0,4 -0,4 Pääoman palautus -1,1 -0,7 Lyhytaikaiset arvopaperisijoitukset -5,0 - Rahavarojen muutos -0,0 -0,1 Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -0,1 0,1 Rahavarat tilikauden alussa 7,0 7,1 Rahavarat tilikauden lopussa 6,9 7,0

KATSAUKSEN LIITETIEDOT

Laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen. Tilinpäätöstiedotetta tulee lukea yhdessä vuoden 2020 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2020 lukuun ottamatta 1.1.2021 tai sen jälkeen voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja. Uusien standardien ja tulkintojen vaikutus on kuvattu myöhemmin kohdassa ”Uudet standardit ja tulkinnat”.

Tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu ja esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Uudet standardit ja tulkinnat

1.1.2021 tai sen jälkeen voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Honkarakenne noudattaa raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM). Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Tämän vuoksi aikaisemman ilmaisun ”ilman kertaeriä” sijasta käytetään termiä ”oikaistu”. Oikaisueriksi yhtiö luokittelee sellaiset merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Tällaisia ovat muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja –tappiot tai muut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat merkittävät tulot tai kulut.

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Honkarakennetta koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Honkarakenteen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä. Oman pääoman tuotto, omavaraisuusaste, nettorahoitusvelat ja nettovelkaantumisaste (gearing) esitetään täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne ovat yhtiön näkemyksen mukaan hyödyllisiä mittareita Honkarakenteen kyvystä saada rahoitusta ja maksaa velkojaan. Lisäksi bruttoinvestoinnit ja tutkimus- ja kehitysmenot antavat lisätietoja Honkarakenteen liiketoiminnan rahavirtaan liittyvistä tarpeista.

Segmentit

Vuoden 2020 alusta lähtien Honkarakenteella on kaksi maantieteellistä toimintasegmenttiä, jotka yhdistetään yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Maantieteellisesti myynti jakautuu seuraavasti: Suomi ja Vienti. Johdon sisäinen raportointi vastaa IFRS-raportointia ja tästä syystä erillisiä täsmäytyksiä ei esitetä.

Muut liitetiedot

Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä ja osakkuusyrityksistä sekä yhtiön johdosta ja heidän vaikutusvaltayhtiöistään sekä Saarelaisten osakassopimuksen piiriin kuuluvista henkilöistä ja heidän määräysvaltayhtiöistään. Lähipiiriin kuuluva johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta ja yhtiön johtoryhmästä. Tavaroiden ja palveluiden hinnoittelu lähipiiriin kuuluvien kanssa perustuu markkinaehtoiseen hinnoitteluun.

Tilikauden aikana on tehty tavanomaisia liiketoimia lähipiiriin kuuluvien kanssa seuraavasti: lähipiirille on myyty 0,3 miljoonalla eurolla (0,2) ja lähipiiriltä on ostettu 0,5 miljoonalla eurolla (0,4) tavaroita ja palveluita. Tilinpäätös sisältää lähipiiriin kuuluville velkaa 0,1 miljoonaa euroa (0,0) ja saatavia lähipiiriin kuuluvilta 0,1 miljoonaa euroa (0,1). Lähipiiriin kuuluvista ei ole kirjattu luottotappioita vuonna 2021 tai vuonna 2020.

Konsernin aineelliset hyödykkeet

Tilintarkastamaton Milj. euroa 31.12.2021 31.12.2020 Hankintameno 1.1. 51,0 47,5 Lisäykset 0,6 3,8 Vähennykset -0,1 -0,3 Hankintameno 31.12. 51,5 51,0 Kertyneet poistot 1.1. -37,3 -35,9 Vähennysten kertynyt poisto 0,0 0,2 Tilikauden poisto -2,0 -1,6 Kertyneet poistot 31.12. -39,3 -37,3 Kirjanpitoarvo 1.1. 13,7 11,6 Kirjanpitoarvo 31.12. 12,2 13,7

Omat osakkeet

Honkarakenne ei ole hankkinut katsauskaudella omia osakkeitaan. Honkarakenne luovutti kesäkuussa yhtiön toimitusjohtajalle 10 000 kappaletta yhtiön B-lajin osaketta osana toimitusjohtajan vuoden 2020 tulospalkkiota. Katsauskauden lopussa konsernin hallussa on omia B-lajin osakkeita 339 385 kappaletta hankintahinnaltaan 1 264 758,66 euroa. Omien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on 5,46 % ja kaikista äänistä 2,85 %. Omien osakkeiden hankintameno on konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään omaa pääomaa.

Konsernin vastuusitoumukset Tilintarkastamaton 31.12.2021 31.12.2020 Milj. euroa Omista veloista - Kiinnitykset 6,0 6,0 - Muut takaukset 7,8 4,7 Taseen ulkopuoliset vuokravastuut 0,1 0,1



Konsernin tunnusluvut 1-12/ 1-12/ Tilintarkastamaton 2021 2020 Tulos/osake euro 0,56 0,48 Oman pääoman tuotto % 21 21 Omavaraisuusaste % 61 56 Oma pääoma/ osake euro 2,88 2,49 Nettorahoitusvelat MEUR -8,7 -3,3 Nettovelkaantumisaste % -51 -23 Bruttoinvestoinnit MEUR 1,3 4,1 % liikevaihdosta 2 8 Tilauskanta MEUR 52,4 39,8 Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt 112 97 Työntekijät 66 71 Yhteensä 178 168 Henkilöstö keskimäärin

henkilötyövuosina Toimihenkilöt 109 93 Työntekijät 62 60 Yhteensä 170 153 Osakkeiden oikaistu lukumäärä (’000) Katsauskauden lopussa 5877 5862 Keskimääräinen tilikaudella 5872 5856

Bruttoinvestoinnit on esitetty ilman IFRS 16 -standardin mukaisia käyttöoikeusomaisuuseriä ja saatuja investointiavustuksia, jotka olivat vuonna 2021 0,8 Me ja 2020 0,3 Me.

Osakemäärät eivät sisällä konsernin hallussa olevia osakkeita.

Tunnuslukujen laskentakaavat Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto / tappio Tulos/osake: ------------------------------------------------------------------ Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin



Katsauskauden voitto / tappio Oman pääoman tuotto-%: ------------------------------------------------------------------ x 100 Oma pääoma yhteensä, keskiarvo Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Oma pääoma/osake: ----------------------------------------------------------------- Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden

lopussa Oma pääoma yhteensä Omavaraisuusaste, %: ----------------------------------------------------------------- x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettorahoitusvelat: Korolliset rahoitusvelat – rahavarat Korolliset rahoitusvelat – rahavarat Nettovelkaantumisaste, ----------------------------------------------------------------- x 100 % (gearing): Oma pääoma yhteensä

