Quadient lance sa solution d'automatisation des comptes fournisseurs Beanworks en France et au Royaume-Uni

Paris, le 16 février 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce le lancement de Beanworks by Quadient en France et au Royaume-Uni. Grâce à cette plateforme d'automatisation des comptes fournisseurs (AP), les services comptables peuvent traiter les factures fournisseurs et les commandes de manière plus simple, plus sûre et plus rapide.

Beanworks by Quadient se développe en Amérique du Nord depuis 2012, les entreprises traitant désormais plus de 14 milliards d'euros par an via la plateforme. Cette solution cloud aux capacités d'automatisation des comptes fournisseurs très avancées simplifie et accélère le traitement des factures fournisseurs, réduit les risques de fraude et permet aux équipes d’assurer la gestion des comptes fournisseurs à distance.

La plateforme aide les équipes dans la capture automatique des données, l'approbation multi-niveaux des factures et le rapprochement des bons de commande. Les utilisateurs bénéficient aussi de mises à jour en temps réel du traitement des factures, d’un accès à la messagerie AP, aux autorisations de paiement et grâce à des processus améliorés, la saisie des données n’est plus aussi longue et sujette aux erreurs. La solution Beanworks s'intègre aux principaux logiciels financiers du marché tels que QuickBooks, Sage 50, Sage 100, Sage 200, Sage 300, Sage Intacct, Microsoft Dynamics GP, Xero et NetSuite.

Accéléré par la crise sanitaire et l'essor du télétravail, le marché mondial de l'automatisation des comptes fournisseurs connaît une forte croissance. Selon les prévisions d'Adroit Market Research, ce marché devrait atteindre les 4 milliards d'euros d’ici 2025. Les entreprises de toutes tailles en France et au Royaume-Uni se penchent déjà sur les nombreux avantages de l’automatisation des processus financiers et se tournent vers la dématérialisation des factures pour anticiper la législation bientôt en vigueur dans ces pays.

« Le lancement de la solution Beanworks en France et au Royaume-Uni arrive à point nommé pour les directions comptables de ces pays. En effet, le Royaume-Uni a récemment adopté une nouvelle loi sur la facture électronique imposant aux entreprises publiques de traiter les factures électroniques, ainsi qu'en France, où un mandat similaire sera appliqué d'ici 2024 aux PME et ETI », déclare Chris Hartigan, Directeur des Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications, Quadient. « Face à la croissance du marché de la facturation électronique, nous sommes convaincus que la solution d’automatisation que nous proposons ne sera pas seulement utile, mais indispensable aux équipes comptables dans la digitalisation de leurs processus ».

Beanworks fait partie du portefeuille Quadient de solutions cloud de référence en matière d’automatisation intelligente des communications, qui comprend aussi la solution YayPay d’automatisation des comptes clients (AR). L’offre complète de solutions SaaS AP/AR d’automatisation permet de répondre à tous les besoins des équipes comptables et financières des entreprises. Depuis son acquisition en mars 2021, Quadient a nettement accéléré le développement de Beanworks.

« Avec la plateforme Beanworks désormais disponible à nos clients en France et au Royaume-Uni, nous poursuivons notre ambition stratégique de faire de Quadient le leader de l’automatisation des communications et des processus financiers », ajoute Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Nos clients utilisateurs de nos solutions d’automatisation du courrier cherchent à digitaliser leurs processus pour travailler plus efficacement et accélérer leurs paiements. Avec l’intégration de Beanworks à notre portefeuille de solutions cloud, nos équipes peuvent désormais proposer une gamme étendue de solutions pour accompagner les entreprises dans leur transition digitale. Nous sommes pleinement mobilisés pour maintenir notre bonne dynamique sur les solutions logicielles, visant un revenu annuel récurrent de 250 millions d’euros pour notre activité de solutions cloud d’ici fin 2023 ».

Pour plus d'informations sur Beanworks by Quadient, rendez-vous sur : https://www.beanworks.com/fr.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

Contacts

Sophie Renard

sophie.renard@lasuiteandco.com

+33 (0)6 82 80 61 97

