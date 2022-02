English French

NEXANS : S&P GLOBAL RATINGS RELEVE LA NOTE DE NEXANS A BB+

Les résultats solides , la transformation réussie et le b ilan robuste soutiennent l’amélioration de la note long terme de Nexans de BB à BB+

Génération de trésorerie exceptionnelle ( Free Cash - Flow ) de 179 millions d’ euros

Nouveau plus bas historique de la dette nette à 74 millions d’euros





Paris, 16 février 2022 – Nexans annonce ce jour que S&P Global Ratings relève sa note long terme de BB à BB+.

En 2021, le Groupe a dépassé ses objectifs, atteignant notamment une génération de trésorerie (Free Cash-Flow) de 179 millions d’euros, et un plus bas historique de sa dette nette à 74 millions d’euros, grâce à une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement et à la génération de cash.

La note de crédit Long Terme et celle de la dette Senior Non Garantie (Senior Unsecured) passent à BB+, assorties d’une perspective « stable ».

Jean-Christophe Juillard, Directeur Financier du Groupe, a commenté : « Cette amélioration de notre note long terme met en évidence la réussite de la transformation du Groupe qui vient renforcer son bilan depuis 2019. Alors que Nexans construit sa nouvelle vision stratégique : devenir un « Pure Player » de l’électrification, cette reconnaissance est clé pour soutenir notre ambition. »

Notation et recherche sont disponibles sur le site internet de S&P Global Ratings www.spglobal.com/ratingsdirect, et sur www.nexans.com/finance.

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2021, Nexans a généré 6,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard.

Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Bâtiment & Territoires, Haute Tension & Grands Projets, Industrie & Solutions et Télécommunications & Données. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s’engage à contribuer à la neutralité carbone d’ici 2030.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts:

Relations investisseurs

Aurélia Baudey-Vignaud

Tel.: +33 (0)1 78 15 03 94

aurelia.baudey-vignaud@nexans.com Communication

Minaa El Baz

Tel.: +33 (0)1 78 15 04 65

minaa.el_baz@nexans.com Elodie Robbe-Mouillot

Tel.: +33 (0)1 78 15 03 87

elodie.robbe-mouillot@nexans.com

