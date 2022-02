QPR Softwaren tilinpäätöstiedote 2021

English Finnish

Liikevaihto vuoden 2020 tasolla, liiketulos aleni, mutta strategisesti tärkeä SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi selvästi.





Tammi-joulukuu 2021

SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi +19 %

Liikevaihto oli 9 140 tuhatta euroa (2020: 8 971) ja nousi 2 %.

Käyttökate 241 tuhatta euroa (248)

Liiketulos -1 248 tuhatta euroa (-936).

Tulos ennen veroja -1 356 tuhatta euroa (-952).

Tilikauden tulos -1 356 tuhatta euroa (-812).

Tulos/osake -0,113 euroa (-0,068).

Tilinpäätöksen yhteydessä tehdyt alaskirjaukset 373 tuhatta euroa heikensivät liiketulosta





Loka-joulukuu 2021

SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi 28 %

Liikevaihto oli 2 054 tuhatta euroa (loka-joulukuu 2020: 2 341) ja laski 12 %.

Käyttökate -430 tuhatta euroa (27)

Liiketulos -1 050 tuhatta euroa (-184).

Tulos ennen veroja -1 065 tuhatta euroa (-191).

Vuosineljänneksen tulos -1 131 tuhatta euroa (-157).

Tulos/osake -0,094 euroa (-0,013).





Liiketoiminta

QPR:n tavoitteena on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan vähemmällä enemmän – lisäämällä prosessien ja liiketoimintojen läpinäkyvyyttä, varmistamalla niiden vaatimustenmukaisuus ja tuomalla ohjelmistojen mahdollistaman älykkyyden avulla parempaa tehokkuutta ja johdettavuutta asiakkaidemme kestävään kehitykseen. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa ja luovat lisäarvoa asiakkaan olemassa olevasta tietopääomasta. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.





Näkymä tilikaudelle 2022

Koronaviruspandemiasta johtuvat poikkeukselliset olot luovat edelleen epävarmuutta uusasiakashankintaan vuoden 2022 alussa. Merkkejä asiakkaiden päätöksenteon normalisoitumisesta on nähtävissä Process Mining -sovellusalueella.

Perustuen myynnin kasvaneeseen tarjouskantaan, jatkuviin asiakastuottoihin ja konsultoinnin varausasteeseen, QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2022 (2021: 9 140 tuhatta euroa) SaaS-liikevaihdon kasvun tukemana.

Johtuen vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä tuloutetusta yksittäisestä noin 0,5 miljoonan euron lisenssikaupasta, odotamme kuitenkin ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon ja tuloksen jäävän vertailukautta pienemmäksi.





KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 10-12/

2021 10-12/

2020 Muutos,

% 1-12/

2021 1-12/

2020 Muutos,

% Liikevaihto 2 054 2 341 -12 9 140 8 971 2 Käyttökate -430 27 -1 686 241 248 -3 % liikevaihdosta -20,9 1,2 2,6 2,8 Liiketulos -1 050 -184 -471 -1 248 -936 -33 % liikevaihdosta -51,1 -7,9 -13,7 -10,4 Tulos ennen veroja -1 065 -191 -456 -1 356 -952 -42 Katsauskauden tulos -1 131 -157 -619 -1 356 -812 -67 % liikevaihdosta -55,0 -6,7 -14,8 -9,0 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,094 -0,013 -619 -0,113 -0,068 -67 Oma pääoma/osake, euroa 0,035 0,161 -78 0,035 0,161 -78 Liiketoiminnan rahavirta 123 120 2 692 334 107 Rahavarat kauden lopussa 441 185 138 441 185 138 Korollinen nettovelka 1 682 762 121 1 682 762 121 Nettovelkaantumisaste, % 288,5 38,0 659 288,5 38,0 659 Omavaraisuusaste, % 8,3 34,6 -76 8,3 34,6 -76 Oman pääoman tuotto, % -406,4 -30,3 -1 242 -111,4 -34,1 -227 Sijoitetun pääoman tuotto, % -195,9 -24,8 -690 -49,3 -28,0 -76





RAPORTOINTI

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, SaaS (Software-as-a-Service) sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja SaaS-liikevaihdosta. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan uusiutuvien ohjelmistolisenssien käyttöoikeusmaksut.

Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.





TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Yhtiön tammi-joulukuun 2021 liikevaihto oli hieman edellisvuotta korkeampi. Käyttökate ja liikevoitto jäivät vuoden 2020 tasosta, johtuen merkittävän projektin tuloutuksen uudelleenarvioinnista tilinpäätöksen yhteydessä sekä vuonna 2011 tehdyn Nobultec Oy:n yrityshankinnan liikearvoon ja tiettyjen tuotekehitysaktivointien tasearvoon tehdyistä alaskirjauksista. Jouduimme tämän johdosta laskemaan vuoden 2021 näkymiämme 14.2.2022.

SaaS-ohjelmistoliiketoiminta (+19 %) kasvoi vuonna 2021 selvästi. Neljännellä vuosineljänneksellä SaaS-liikevaihto kasvoi 28 %. Myös konsultoinnin liikevaihto kehittyi koko vuoden osalta positiivisesti (+7 %). Vuoden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto, käyttökate ja liiketulos jäivät vertailujakson tunnusluvuista johtuen merkittävän projektin tuloutusmuutosten ja liikearvon sekä tuotekehitysaktivointien tasearvon alaskirjausten kohdistumisesta vuosineljännekselle. Uusien kertaluonteisten ohjelmistolisenssien myynti laski osana liiketoiminnan fokuksen ja strategian muutosta kohti SaaS-liiketoimintaa. Viimeiselle vuosineljännekselle kirjattiin vertailujaksoa suuremmat kertaluontoiset asiantuntijapalvelukulut liittyen yhtiön kasvustrategian valmisteluun.

Vaikka koronaviruspandemian negatiiviset vaikutukset tuntuivatkin edelleen ohjelmistojen uusmyynnissä, yhtiö voitti useita SaaS-kauppoja solmien muun muassa merkittävän prosessiohjelmistokaupan kansainvälisen lääketeollisuusyrityksen ja eurooppalaisen kemianteollisuusyrityksen kanssa. Lisäksi yhtiö tiedotti tarkastelujaksolla, että Suomalainen SOTE-organisaatioiden ja kuntien palveluintegraattori Istekki Oy valitsi QPR:n kokonaisarkkitehtuurin ja tiedonhallinnan hallinta-, mallinnus- ja suunnittelupalveluratkaisujen toimittajaksi. Sopimuskausi on neljä vuotta ja Istekki on hankinnan yhteydessä arvioinut SaaS-ratkaisuna toimitettavan sopimuksen kokonaisarvoksi sopimuskaudella noin 1,6 miljoonaa euroa. Sopimuksen ensimmäisten liiketoimintavaikutusten odotetaan alkavan vaiheittain vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

Yhtiön panostukset prosessilouhinnan ohjelmistokehitys- ja myyntiresursseihin sekä myyntikanaviin ovat jatkuneet vuonna 2021. Tehtävälouhinnan toiminnallisuuksien kehittäminen ja panostus SaaS-palveluna tarjottavan ratkaisun skaalautuvuuteen mahdollistavat asiakkaille entistä toimintalähtöisemmän liiketoimintaprosessien kehityksen ja automatisaation organisaatioissa, joissa datan määrä on erittäin suuri. Panostus koneoppimisen hyödyntämiseen liiketoimintaprosessien tapahtumien ennustamiseksi avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia jatkuvan asiakasarvon tuottamiseen.

Yhtiö tiedotti katsauskauden lopussa 28.12.2021 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset yt-neuvottelut koskien koko Suomen henkilöstöä. Tavoitteena oli muuttaa yhtiön organisaatiorakenne siten, että se mahdollistaa yhtiön kasvuun tähtäävien investointien tehokkaan toteuttamisen ja toimintojen skaalautuvuuden.

Yhtiö tiedotti neuvottelujen päättyneen 20.1.2022. Neuvottelujen tuloksena yhtiön organisaatiorakenne muuttui toimintopohjaiseksi 1.2.2022 alkaen. Neuvottelut koskivat 81 henkilöä ja niiden tuloksena päätettiin päättää yhteensä kolmen henkilön työsuhde ja uusia tehtäviä muodostui kahdeksan kappaletta. Yhtiö arvioi toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyvien mahdollisten kertaluonteisten kulujen olevan maksimissaan 100.000 euroa. Kertaluonteiset kulut kirjataan ensimmäisen kvartaalin tulokseen.

QPR Software juhli 30-vuotista taivaltaan toimialansa pioneerina ja johtavana toimijana vuonna 2021. Yhtiössä käynnistetty rakennemuutos ja kasvustrategian valmistelu tähtää asemamme merkittävään vahvistamiseen sekä kotimaassa että kansainvälisen asiakaskunnan joukossa ohjelmistoyhtiönä, joka yhdistää skaalatuvan SaaS-ohjelmistoliiketoiminnan vahvaan prosessien mallinnus- ja prosessilouhintaosaamiseen konsultoinnissa.

Yhtiö tulee julkaisemaan uuden strategian maaliskuussa 2022. Lisäksi yhtiö arvioi lähitulevaisuudessa mahdollisuuksia liiketoiminnan ja kasvun kiihdyttämiseen panostuksia lisäämällä. Yhteiskunnan ja yritysten digitalisaatiohankkeet ja prosessilouhinnan kysynnän vahvistuminen kansainvälisesti tukevat yhtiön liiketoiminnan kasvulle suotuisaa liiketoimintaympäristöä.

Yhtiö tähtää voimakkaampaan kasvuun ja on päivittämässä strategiaansa vastaamaan kasvutavoitteita. Päivitetty strategia ja näkymät vuodelle 2022 julkistetaan erillisellä pörssitiedotteella maaliskuun 2022 aikana. Yhtiö tulee hakemaan varsinaiselta yhtiökokoukselta valtuutusta 4.5 miljoonan uuden osakkeen osakeantiin liittyen strategian toteutukseen ja mahdollisiin kasvupanostuksiin. Yhtiön hallitus arvioi kevään aikana tarvetta osakeantiin, jolla vahvistettaisiin yhtiön pääomarakennetta mahdollisia kasvuinvestointeja varten.

Jussi Vasama

Toimitusjohtaja





LIIKEVAIHDON KEHITYS

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN Tuhatta euroa 10-12/

2021 10-12/

2020 Muutos,

% 1-12/

2021 1-12/

2020 Muutos,

% Ohjelmistolisenssit 162 407 -60 1 317 1 344 -2 Uusiutuvat ohjelmistolisenssit 133 167 -20 797 900 -11 Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 507 518 -2 2 034 2 195 -7 SaaS 334 261 28 1 283 1 081 19 Konsultointi 919 989 -7 3 709 3 452 7 Yhteensä 2 054 2 341 -12 9 140 8 971 2





LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI 295 574 -49 Tuhatta euroa 10-12/

2021 10-12/

2020 Muutos,

% 1-12/

2021 1-12/

2020 Muutos,

% Suomi 1 114 1 194 -7 4 614 4 718 -2 Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki 693 716 -3 2 689 2 474 9 Muu maailma 247 432 -43 1 837 1 780 3 Yhteensä 2 054 2 341 -12 9 140 8 971 2





Loka- joulukuu 2021

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto laski 12 % ja oli 2 054 tuhatta euroa (2 341).

SaaS-liikevaihto nousi 334 tuhanteen euroon (261) ja kasvua vertailukauteen oli 28 %. SaaS-tarjouskannan vuotuinen arvo on vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kasvanut ja on lähes 3 miljoonaa euroa.

Uusien ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 162 tuhanteen euroon (407) ja uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto 133 tuhanteen euroon (167).

Konsultoinnin, joka sisältää ohjelmistotoimitukset, liikevaihto oli 919 tuhatta euroa (989). Konsultoinnin liikevaihdon lasku johtui erityisesti kvartaalille kohdistuneista merkittävän projektin tuloutuksen uudelleenarvioinnista tilinpäätöksen yhteydessä.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto oli 507 tuhatta euroa (518).

Konsernin liikevaihto kotimarkkinoilla Suomessa laski 7 % ja kansainvälinen liikevaihto laski 4 %. Liikevaihdosta kertyi 54 % (51) Suomesta, 34 % (32) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 12 % (18) muualta maailmasta.





Tammi-joulukuu 2021

Tammi-joulukuun liikevaihto oli 9 140 tuhatta euroa (8 971) ja kasvoi 2 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 44 % (47).

Liikevaihto Suomessa oli edellisvuoden tasolla (-2 %). Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 6 % ohjelmistomyynnin vetämänä.

Konsernin liikevaihdosta 50 % (52) kertyi Suomesta, 29 % (28) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 21 % (20) muualta maailmasta.





TULOSKEHITYS

Loka-Joulukuu 2021



Konsernin käyttökate oli -430 tuhatta euroa (27) ja liiketulos -1 050 tuhatta euroa (-184). Liiketulosta suhteessa vertailukauteen heikensi henkilöstökulujen kasvu, 2020 yhtiöllä oli henkilökuntaa lomautettuna loka-joulukuussa. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä tehdyt alaskirjaukset, 373 tuhatta euroa, heikensivät liiketulosta. Konsernin kulut olivat edellisvuotta 20 % suuremmat.

Katsauskauden tulos oli -1 131 tuhatta euroa (-157) ja osakekohtainen tulos -0,094 euroa (-0,013) osakkeelta.

Tammi-joulukuu 2021

Konsernin käyttökate oli tammi-joulukuussa 241 tuhatta euroa (248) ja liiketulos -1 248 tuhatta euroa (-936). Liiketulosta heikensivät liikearvoon ja tuotekehitysaktivointien tasearvoon tehdyt alaskirjaukset. Konsernin kulut olivat suuremmat kuin edellisvuotena (8 %).

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 9 281 tuhatta euroa (8 585). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 129 tuhatta euroa (100).

Tulos ennen veroja oli -1 356 tuhatta euroa (-952) ja katsauskauden tulos -1 356 tuhatta euroa (-812). Tilikaudelta ei kirjattu verosaamisia tulokseen. Osakekohtainen tulos oli -0,113 euroa (-0,068) osakkeelta.





RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella tammi-joulukuussa oli 692 tuhatta euroa (334). Liiketoiminnan rahavirran muutos verrattuna vuoteen 2020 johtui käyttöpääoman muutoksista.

Nettorahoituskulut olivat 108 tuhatta euroa (16) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 12 tuhatta euroa (0). Kuluihin sisältyy kertaluontoinen päättyneeseen projektiin liittyvä takuumaksu, jonka yhtiö suoritti tammikuussa.

Investoinnit olivat 942 tuhatta euroa (1 210), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.

Konsernin rahoitusasema on kohtalainen. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 441 tuhatta euroa (185), minkä lisäksi konsernilla on käytettävissä muita lyhytaikaisia rahavaroja 0,5 miljoonaa euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa 1 500 tuhatta euroa lyhytaikaista pankkilainaa, eikä lainkaan pitkäaikaisia pankkilainoja.

Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli 288,5 % (38). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 8,3 % (35).





TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR BusinessPortal, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Tilikaudella 2021 tuotekehitysmenot olivat 2 115 tuhatta euroa (2 050) eli 23 % liikevaihdosta (23). Tilikaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 856 tuhatta euroa (825) ja tuotekehityspoistoja kirjattiin 731 tuhatta euroa (733). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.





HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 82 henkilöä (88). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2021 oli 79 (86).

Henkilöstön keski-ikä oli 42,7 (42,3) vuotta. Naisia oli 25 % (20) ja miehiä 75 % (80) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskenteli 19 % (18), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 42 % (44), tuotekehityksessä 31% (29) ja hallinnossa 8 % (8) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiö otti vuonna 2019 käyttöön avainhenkilöiden optio-ohjelman.

Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2021 oli korkeintaan 40 % vuosittaisesta peruspalkasta. Vuodelta 2021 johtoryhmän jäsenille maksetaan tulospalkkioita yhteensä 53 tuhatta euroa (13).





STRATEGIA

Kehitämme ja myymme organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja sekä niihin liittyviä palveluja. Lisäksi tarjoamme asiakkaille toiminnan kehityksen sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultointia.

Nopeutamme edelleen tuotekehitystämme lisäämällä hallitusti kehittäjäresursseja sekä käyttämällä ulkoisia kumppaneita tuotekehityskapasiteetin joustavaan hallintaan. Ohjelmistokehityksessä kiinnitämme erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen sekä tuoteportfolion skaalautuvuuteen osana SaaS-palveluitamme. Kohdistamme tuotekehityksemme vastaamaan asiakkaiden haasteisiin keskeisten liiketoimintaprosessien tehostamisessa, automatisoinnissa sekä liiketoiminnan kehittämisessä digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Erityinen painopistealueemme on prosessilouhinta ja siihen liittyvät prosessien raportointi- ja automaatioratkaisut.

Tavoittelemme vahvaa kansainvälistä kasvua lähivuosien aikana erityisesti SaaS-palveluina tarjottavasta ohjelmistotuotteista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi panostamme kansainväliseen markkinointiin, myyntiin, skaalautuvaan tuoteportfolioon ja jatkuviin palveluihin valituilla prosessilouhintaliiketoiminnan painopistealueilla.

Pyrimme myös aktiivisesti solmimaan strategisia kumppanuuksia, joiden avulla voimme vahvistaa ohjelmistojemme kansainvälistä myyntiä sekä tuote- ja palvelutarjoaman kehitystä.

Yhtiö on valmistellut uuden strategian, joka tullaan julkistamaan erillisellä tiedotteella maaliskuun aikana. Yhtiö tulee antamaan samassa yhteydessä pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-12/2021 1-12/2020 Muutos, % Vaihdetut osakkeet, kpl 3 323 915 1 403 426 137 Vaihto, euroa 6 255 379 2 825 365 121 % osakkeista 27,7 11,7 Keskimääräinen kaupantekokurssi,

euroa 1,88 2,01 -7 Osake ja markkina-arvo 31.12.2021 31.12.2020 Muutos, % Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - Omat osakkeet, kpl 457 009 457 009 - Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 11 987 854 - Osakkeenomistajat, kpl 1 509 1 240 22 Päätöskurssi, euroa 1,85 2,24 -17 Osakekannan markkina-arvo, euroa 22 177 530 26 852 793 -17 Omien osakkeiden kirjanpidollinen

vasta-arvo yhteensä, euroa 50 271 50 271 - Omien osakkeiden hankintahinta

yhteensä, euroa 439 307 439 307 - Omien osakkeiden osuus yhtiön

osakkeiden lukumäärästä, % 3,7 3,7 -





YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiön hallitus päätti maaliskuussa 2021 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle torstaiksi 25.3.2021. Hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous teki yhtiön palkitsemisraportista neuvoa-antavan päätöksen, ja hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pertti Ervin.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 25.3.2021 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön verkkosivujen sijoittajaosiossa, https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/pörssi-ja-lehdistötiedotteet .

Yhtiön toimitusjohtaja Jari Jaakkola ilmoitti 5.5.2021 hallitukselle jättävänsä tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana. Sujuvan siirtymäkauden varmistamiseksi hallitus ja Jaakkola sopivat, että Jaakkola jatkaa tehtävässään arviolta syyskuun alkuun saakka. Hallitus nimitti Jussi Vasaman 24.6.2021 uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 1.10.2021. Vasama on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri erikoistumisalueinaan teollisuusyritysten kansainväliset toiminnot. Hän on toiminut erilaisissa ohjelmistoalan globaaleissa ja alueellisissa johtotehtävissä vuodesta 2012 alkaen.





LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 75 % oli euromääräisiä (68). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2020 toimintakertomuksen sivuilla 22-24, www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset







HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Tilikauden 2021 lopussa emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat -178 tuhatta euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 ei makseta osinkoa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.





Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiö tiedotti katsauskauden lopussa 28.12.2021 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset yt-neuvottelut koskien koko Suomen henkilöstöä. Tavoitteena oli muuttaa yhtiön organisaatiorakenne siten, että se mahdollistaa yhtiön kasvuun tähtäävien investointien tehokkaan toteuttamisen ja toimintojen skaalautuvuuden.

Yhtiö tiedotti neuvottelujen päättyneen 20.1.2022. Neuvottelujen tuloksena yhtiön organisaatiorakenne muuttui toimintopohjaiseksi 1.2.2022 alkaen. Neuvottelut koskivat 81 henkilöä ja niiden tuloksena päätettiin päättää yhteensä kolmen (3) henkilön työsuhde ja uusia tehtäviä muodostui kahdeksan (8) kappaletta. Yhtiö arvioi toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyvien mahdollisten kertaluonteisten kulujen olevan maksimissaan 100.000 euroa. Kertaluonteiset kulut kirjataan ensimmäisen kvartaalin tulokseen.

Yhtiö neuvotteli alkuvuodesta Nordean kanssa rahoituslimiitin (1,5 miljoonaa euroa) uusinnasta. Sopimus allekirjoitettiin helmikuussa 2022.

Yhtiö antoi tulosvaroituksen 14.2.2022 johtuen merkittävän projektin tuloutuksen uudelleenarvioinnista tilinpäätöksen yhteydessä sekä vuonna 2011 tehdyn Nobultec Oy:n yrityshankinnan liikearvon ja tiettyjen tuotekehitysaktivointien tasearvon alaskirjauksesta.





TALOUDELLISET TIEDOTTEET JA YHTIÖKOKOUSKUTSUN JULKISTUS

Vuoden 2022 aikana QPR Software Oyj julkaisee taloudelliset tiedotteet suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

Vuosikertomus 2021: keskiviikko 16.3.2022 ( www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset )

Osavuosikatsaus tammi – maaliskuu 2022: perjantai 22.4.2022

Puolivuosikatsaus tammi – kesäkuu 2022: keskiviikko 3.8.2022 Osavuosikatsaus tammi – syyskuu 2022: perjantai 21.10.2022



Yhtiö julkistaa yhtiökokouskutsun sekä hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 16.2.2022. Varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 6.4.2022.





QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Vasama, puh. 050 380 9893

OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSIO

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 10-12/

2021 10-12/

2020 Muutos,

% 1-12/

2021 1-12/

2020 Muutos,

% Liikevaihto 2 054 2 341 -12 9 140 8 971 2 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 - 0 100 -100 Materiaalit ja palvelut 224 443 -49 1 106 1 422 -22 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 925 1 679 15 6 824 6 649 3 Liiketoiminnan muut kulut 335 193 74 968 753 29 Käyttökate -430 27 -1 686 241 248 -3 Poistot 620 211 194 1 489 1 183 26 Liiketulos -1 050 -184 -471 -1 248 -936 -33 Rahoitustuotot ja -kulut -15 -8 -97 -108 -16 -556 Tulos ennen veroja -1 065 -191 -456 -1 356 -952 -42 Tuloverot -66 34 -292 0 140 -100 Katsauskauden tulos -1 131 -157 -619 -1 356 -812 -67 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,094 -0,013 -619 -0,113 -0,068 -67 Konsernin laaja tuloslaskelma: Katsauskauden tulos -1 131 -157 -619 -1 356 -812 -67 Muut laajan tuloksen erät, jotka

saatetaan myöhemmin siirtää

tulosvaikutteisiksi: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät

muuntoerot -1 -1 25 0 -3 109 Laajan tuloslaskelman tulos -1 132 -158 -618 -1 356 -814 -67



KONSERNIN LYHENNETTY TASE Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 Muutos, % Varat Pitkäaikaiset varat: Aineettomat hyödykkeet 1 711 1 809 -5 Liikearvo 358 513 - Aineelliset hyödykkeet 319 387 -18 Muut pitkäaikaiset varat 277 277 0 Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 666 3 231 -18 Lyhytaikaiset varat: Myynti- ja muut saamiset 2 694 2 901 -7 Rahavarat 441 185 138 Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 135 3 086 2 Varat yhteensä 5 800 6 317 -8 Oma pääoma ja velat Oma pääoma: Osakepääoma 1 359 1 359 - Muut rahastot 21 21 - Omat osakkeet -439 -439 - Muuntoerot -68 -69 0 Sijoitetun vapaan oman

pääoman rahasto 5 5 - Kertyneet voittovarat -448 881 -151 Emoyhtiön osakkeenomistajille

kuuluva oma pääoma 430 1 758 -76 Lyhytaikaiset velat: Korolliset rahoitusvelat 1 682 947 78 Saadut ennakot 627 527 19 Siirtovelat 2 293 2 305 -1 Osto- ja muut korottomat velat 768 533 44 Lyhytaikaiset velat yhteensä 5 370 4 313 25 Velat yhteensä 5 370 4 313 25 Oma pääoma ja velat yhteensä 5 800 6 317 -8





KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA Tuhatta euroa 10-12/

2021 10-12/

2020 Muutos,

% 1-12/

2021 1-12/

2020 Muutos,

% Liiketoiminnan rahavirta: Katsauskauden tulos -1 131 -157 -619 -1 356 -812 -67 Oikaisut kauden tulokseen 631 205 207 1 518 1 135 34 Käyttöpääoman muutokset 641 83 677 713 45 1 470 Maksetut korko- ja muut

rahoituskulut -14 -6 -113 -164 -40 -307 Saadut korko- ja muut

rahoitustuotot 1 2 -68 3 27 -90 Maksetut verot -5 -5 1 -22 -21 -5 Liiketoiminnan rahavirta 123 120 2 692 334 107 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin

käyttöomaisuushyödykkeisiin -349 -209 67 -942 -1 098 14 Investointien rahavirta -349 -209 67 -942 -1 098 14 Rahoituksen rahavirrat: Lainojen nostot 500 0 - 1 500 700 114 Lainojen takaisinmaksut -84 -33 151 -991 -761 30 Maksetut osingot 0 0 - 0 0 - Rahoituksen rahavirta 416 -33 1 353 509 -61 933 Rahavarojen muutos 190 -121 256 258 -825 131 Rahavarat kauden alussa 251 317 -21 185 1 035 -82 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0 -11 -2 -25 Rahavarat kauden lopussa 441 185 138 441 185 138





KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Tuhatta euroa Osake-

pääoma Muut

rahastot Muunto-

erot Omat

osakkeet Sijoitetun

vapaan oman

pääoman

rahasto Kertyneet

voittovarat Yhteensä Oma pääoma 1.1.2020 1 359 21 -66 -439 5 1 882 2 762 Osingonmaksu 0 0 Uusien IFRS standardien käyttöönoton vaikutukset -245 -245 Optio-ohjelma 56 56 Kauden laaja tulos -3 -812 -815 Oma pääoma 31.12.2020 1 359 21 -69 -439 5 881 1 758 Optio-ohjelma 26 26 Kauden laaja tulos 2 -1 356 -1 354 Oma pääoma 31.12.2021 1 359 21 -68 -439 5 -449 430





LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2021 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2020 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

IFRS tulkintakomitea antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Tässä agendapäätöksessä tulkintakomitea tarkasteli, kirjaako asiakas IAS 38-standardia soveltaen sovelluksen konfiguroinnista ja räätälöinnistä aineettoman hyödykkeen, ja mikäli aineetonta hyödykettä ei kirjata, kuinka asiakas kirjaa kyseiset konfigurointi- ja räätälöintimenot. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin pian kuin mahdollista. Koska Konsernilla on käytössään pilvipalvelujärjestelyitä, se on aloittanut analysoinnin siitä, onko tällä agendapäätöksellä vaikutusta pilvipalveluiden käyttöönottomenoihin sovellettuihin laatimisperiaatteisiin. Analysoinnin lopputuloksena osa investoinneista siirrettiin omaan pääomaan, investoinnit oli tehty vuosina 2019 ja 2020.

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Tuhatta euroa 1-12/2021 1-12/2020 Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 11 987 11 159 Lisäykset 859 828 Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 2 622 2 487 Lisäykset 83 135





KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS Tuhatta euroa 1-12/2021 1-12/2020 Korolliset rahoitusvelat 1.1. 947 784 Lainojen nostot 1 500 947 Takaisinmaksut 765 784 Korolliset rahoitusvelat 31.12. 1 682 947





VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 Muutos, % Yrityskiinnitykset

(yhtiön omassa hallussa) 2 386 2 387 0 Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 23 7 228 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 23 7 239 Yhteensä 46 14 242 Vakuudet ja vastuusitoumukset

yhteensä 2 432 2 401 3





KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Tuhatta euroa 10-12/

2021 7-9/

2021 4-6/

2021 1-3/

2021 10-12/

2020 7-9/

2020 Liikevaihto 2 054 2 043 2 138 2 904 2 341 1 801 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 0 0 75 Materiaalit ja palvelut 224 248 297 337 443 279 Työsuhde-etuuksista

aiheutuneet kulut 1 925 1 434 1 692 1 772 1 679 1 474 Liiketoiminnan muut kulut 335 259 146 228 193 232 Käyttökate -430 103 3 566 27 -109 Poistot 620 311 278 280 211 304 Liiketulos -1 050 -208 -275 286 -184 -413 Rahoitustuotot ja -kulut -15 -5 -8 -80 -8 -6 Tulos ennen veroja -1 065 -213 -283 206 -191 -419 Tuloverot -66 49 52 -35 34 74 Katsauskauden tulos -1 131 -165 -231 170 -157 -345





KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-12/2021 tai 31.12.2021 1-12/2020 tai 31.12.2020 Liikevaihto 9 140 8 971 Liikevaihdon muutos, % 1,9 -5,7 Käyttökate 241 248 % liikevaihdosta 2,6 2,8 Liiketulos -1 248 -936 % liikevaihdosta -13,7 -10,4 Tulos ennen veroja -1 356 -952 % liikevaihdosta -14,8 -10,6 Katsauskauden tulos -1 356 -812 % liikevaihdosta -14,8 -9,0 Oman pääoman tuotto (per annum), % -111,4 -34,1 Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % -49,3 -28,0 Rahavarat 441 185 Korollinen nettovelka 1 682 762 Oma pääoma 430 2 004 Nettovelkaantumisaste, % 288,5 38,0 Omavaraisuusaste, % 8,3 34,6 Taseen loppusumma 5 800 6 317 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 942 1 210 % liikevaihdosta 10,3 13,5 Tuotekehitysmenot 2 115 2 050 % liikevaihdosta 23,1 22,9 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 80 86 Henkilöstö kauden alussa 88 83 Henkilöstö kauden lopussa 80 88 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,113 -0,068 Oma pääoma/osake, euroa 0,035 0,161