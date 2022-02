English Finnish

Tilinpäätöstiedote

16.2.2022 klo 9.30



Aspo-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021

Aspon historian korkein koko vuoden liikevoitto

Suluissa esitetty vuoden 2020 vastaavan ajanjakson luvut.



Loka-joulukuu 2021 jatkuvat toiminnot



Aspon liikevaihto kasvoi 27 % ja oli 160,0 Me (125,6).

Liikevoitto oli 8,7 Me (6,7). Liikevoittoprosentti oli 5,4 % (5,3).

Koko konsernin liikevoitto, sisältäen myös lopetetuksi toiminnoksi luokitellun Kaukon liikevoiton 0,1 Me, oli 8,8 Me (7,6). *

Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,17 euroa (0,15).

ESL Shippingin liikevoitto oli 9,8 Me (4,8), Telkon 4,4 Me (3,2) ja Leipurin -3,6 Me (0,2).

Liiketoiminnan rahavirta oli 10,7 Me (25,1). Vapaa rahavirta oli 4,1 Me (21,5).

Aspon uusittu strategia ja uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet julkaistiin joulukuussa.





Tammi-joulukuu 2021 jatkuvat toiminnot

Aspon liikevaihto kasvoi 21 % ja oli 573,3 Me (474,3).

Liikevoitto oli 36,9 Me (16,7). Liikevoittoprosentti oli 6,4 % (3,5).

Koko konsernin liikevoitto, sisältäen myös lopetetuksi toiminnoksi luokitellun Kaukon liiketappion





-3,0 Me, oli 33,9 Me (19,3). *

Osakekohtainen tulos lähes kolminkertaistui ja oli 0,86 euroa (0,30).

ESL Shippingin liikevoitto oli 26,8 Me (7,6), Telkon 20,4 Me (12,6) ja Leipurin -2,4 Me (1,4).

Liiketoiminnan rahavirta oli 44,0 Me (65,0). Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli -22,0 Me. (23,0). Vapaa rahavirta oli 27,5 Me (56,0).





Vuoden 2021 lukujen (jatkuvat ja lopetetut toiminnot) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat seuraavat erät, yhteensä 8,5 Me:

Leipurin liikearvoon tehty alaskirjaus 4,3 Me vuoden viimeisellä neljänneksellä: alaskirjauksesta food service -liiketoimintaan kohdistuva osuus oli 3,0 Me ja Vulganuksen konevalmistusliiketoimintaan kohdistuva osuus 1,3 Me.

Telkon Rauman terminaalin käyttöomaisuudesta neljännellä neljänneksellä kirjattu arvonalentumistappio ja ennallistamisvaraus yhteensä 0,8 Me.

Kaukon liikearvoon tehty alaskirjaus 3,4 Me kolmannella neljänneksellä esitetään osana lopetettujen toimintojen tulosta, eikä täten sisälly jatkuvien toimintojen liikevoittoon.





Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu liikevoitto (jatkuvat ja lopetetut toiminnot) olisi ollut 42,4 Me.

*Kauko-liiketoimintasegmentti on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi, ja sen tulos ja tase on raportoitu erillään Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen luvuista. Tuloslaskelman osalta vertailukausien luvut on oikaistu vastaamaan samaa esitystapaa.



Ohjeistus vuodelle 2022

Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto pysyy vuoden 2021 tasolla (42,4 Me).

Vertailukelpoiseen liikevoittoon lasketaan seuraavat erät: Liikevoitto +/- myyntivoitot ja -tappiot, liikearvon arvonalentumistappiot sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Hallituksen osinkoehdotus



Aspon tavoitteena on pyrkiä vuosittain kasvavaan osingonjakoon. Hallitus ehdottaa 6.4.2022 pidettävälle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta (0,35). Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,22 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana.



Tarkemmat tiedot osinkoehdotuksesta ovat tässä tiedotteessa kohdassa ”Osinkoehdotus”.



Avainluvut 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 Liikevaihto, Me 160,0 125,6 573,3 474,3 Liikevoitto, Me1), 2), 3) 8,8 7,6 33,9 19,3 Jatkuvien toimintojen liikevoitto, Me1), 2) 8,7 6,7 36,9 16,7 Lopetettujen toimintojen liikevoitto, Me 3) 0,1 0,9 -3,0 2,6 Jatkuvien toimintojen liikevoitto-%1), 2) 5,4 5,3 6,4 3,5 ESL Shipping, liikevoitto, Me 9,8 4,8 26,8 7,6 Telko, liikevoitto, Me 2) 4,4 3,2 20,4 12,6 Leipurin, liikevoitto, Me1) -3,6 0,2 -2,4 1,4 Voitto ennen veroja, Me1), 2) 7,7 5,5 33,0 12,2 Katsauskauden voitto, Me1), 2), 3) 5,7 6,1 25,3 13,4 Jatkuvien toimintojen tulos, Me1), 2) 5,6 5,2 28,3 10,8 Lopetettujen toimintojen tulos, Me3) 0,1 0,9 -3,0 2,6 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa1), 2), 3), 4) 0,17 0,19 0,76 0,39 Jatkuvien toimintojen EPS, euroa1), 2) 0,17 0,15 0,86 0,30 Lopetettujen toimintojen EPS, euroa3) 0,00 0,04 -0,10 0,09 Liiketoiminnan rahavirta, Me 10,7 25,1 44,0 65,0 Vapaa rahavirta, Me 4,1 21,5 27,5 56,0 Oman pääoman tuotto (ROE), %1), 2), 3) 20,8 11,4 Omavaraisuusaste, % 32,0 30,1 Nettovelkaantumisaste, % 129,4 149,0 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 4,14 3,63

Lukujen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat seuraavat vuonna 2021 kirjatut erät:

1) Leipurin liikearvoon tehty alaskirjaus 4,3 Me vuoden viimeisellä neljänneksellä.

2) Telkon Rauman terminaalin käyttöomaisuuden arvonalentumistappio ja ennallistamisvaraus yhteensä 0,8 Me, jotka kirjattiin vuoden neljännellä neljänneksellä.

3) Kaukon liikearvoon tehty alaskirjaus 3,4 Me kolmannella neljänneksellä esitetään osana lopetettujen toimintojen tulosta, eikä täten sisälly jatkuvien toimintojen liikevoittoon.

4) Edellä mainittujen erien vaikutus Aspo -konsernin yhdistettyyn, koko vuoden osakekohtaiseen tulokseen oli -0,27 euroa/osake.

Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson kommentoi neljättä neljännestä ja koko vuotta 2021:



Aspon liikevaihdon vahva kasvu ja tuloskehitys jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Konsernin viimeisen neljänneksen liikevoitto nousi 8,8 miljoonaan euroon (7,6) ja koko vuoden osalta ennätystasolle 33,9 miljoonaan euroon (19,3). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, 8,5 miljoonaa euroa, oikaistu liikevoitto (jatkuvat ja lopetetut toiminnot) olisi ollut 42,4 miljoonaa euroa. Tammi-joulukuun osakekohtainen tulos parani 0,76 euroon (0,39) per osake ja oman pääoman tuotto ylitti 20 %:n tavoitetason läpi vuoden.

Kerroimme Aspon terävöitetystä strategiasta, uusista taloudellisista tavoitteista ja Aspon omistamien liiketoimintojen näkymistä pääomamarkkinapäivässämme joulukuussa. Tavoittelemme jatkossa kasvua sekä parempaa ja tasaisempaa tuloksentekokykyä panostamalla entistä aktiivisemmin yritysjärjestelyihin ja strategian mukaisella siirtymisellä kohti compounder-profiilia. Aspon vahva tuloksentekokyky luo tukevan pohjan kasvulle ja suunnitelluille investoinneille.

ESL Shippingin kuljetuskysyntä jatkui vahvana ja markkinarahdit olivat hyvällä tasolla kaikissa asiakassegmenteissä. Varustamon viimeisen neljänneksen liikevoitto yli kaksinkertaistui vertailukaudesta nostaen koko vuoden liikevoiton ennätystasolle 26,8 miljoonaan euroon. Tulos osoittaa ESL Shippingin pitkäjänteisen kehitystyön, edelläkävijyyden ja kumppanuusstrategian tuloksellisuuden. Varustamon kasvua vauhditetaan syyskuussa kertomallamme noin 70 miljoonan euron kasvuinvestoinnilla kuuden aluksen sarjaan energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä uuden sukupolven sähköhybridilaivoja.

Telkon kysyntä pysyi vahvana ja hintataso korkealla myös viimeisellä neljänneksellä nostaen myös Telkon koko vuoden liikevoiton kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle 20,4 miljoonaan euroon. Kasvava kysyntä yhdistettynä strategian mukaisen korkeamman lisäarvon tuotteiden myynnin kasvuun ja toiminnan tehokkuuteen tukivat ennätystulosta, vaikka raaka-ainemarkkinoiden saatavuustilanne ja logistiikkahäiriöt rajoittivat volyymien kehitystä läpi vuoden. Vuoden 2021 viimeisenä päivänä toteutunut Mentum-yritysosto on osoitus Telkon tavoitteesta osallistua aktiivisesti toimialan konsolidointiin.

Leipurin liikevaihto kasvoi leipomoliiketoiminnan piristymisen sekä oman konevalmistuksen korkean kapasiteetin käyttöasteen myötä. Kasvu kiihtyi loppuvuotta kohti ja myös kannattavuus jatkoi paranemistaan koronaviruspandemiasta aiheutuneiden vaikutusten lieventyessä. Leipurin jatkaa systemaattista panostamista liiketoiminnan tuloksen kehittämiseen. Koronaviruspandemian väistyminen elvyttää Leipurin markkinaa ja samalla pandemian kiihdyttämät rakenteelliset muutokset, kuten myynnin siirtymisestä päivittäistavarakaupan omiin leipomoihin, vaikuttavat Leipurin liiketoimintaympäristöön.

Vastuullisuus on yksi strategiamme ja johtamisjärjestelmämme kulmakivistä muodostaen olennaisen osan myös uusien sijoituskohteiden kartoitusprosessistamme. Julkaisimme pääomamarkkinapäivän yhteydessä uudet vastuullisuustavoitteet niin Aspolle kuin Aspon omistamille liiketoiminnoille laajamittaisen tavoiteasetantatyön tuloksena. Osana vastuullisuusohjelmamme kehittämistä sisällytämme vastuullisuustavoitteet jatkossa vankemmin osaksi myös koko henkilöstön palkitsemisjärjestelmää.

Läpi Aspon historian toiminnan keskiössä ovat olleet rohkeus ja ihmiset. Samaan aikaan kun hyvä yleinen talouskehitys tuki Aspon ennätystulosta, henkilöstömme työskenteli läpi vuoden poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa ja osassa toimintamaitamme pandemiatilanne ja viranomaisrajoitukset vaikuttavat yhä liiketoimintaan. Kiitos ennätystuloksesta kuuluu koko henkilökunnallemme.

ASPO-KONSERNI

Taloudellinen tulos ja tavoitteet

Aspo julkisti 1.12.2021 uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Liikevoitto 8 % (aiemmin 6 %)

Liikevaihdon kasvu 5–10 % vuodessa (uusi tavoite)

Oman pääoman tuotto yli 20 %

Nettovelkaantumisaste alle 130 %

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevoittoprosentti nousi merkittävästi vuonna 2021 ja oli 6,4 % (3,5). Konsernin liikevoittoprosentti, mukaan lukien lopetetut toiminnot, oli 5,8 % (3,9). Aspon liikevaihto kasvoi 21 % vuonna 2021 ja saavutti vuoden 2019 tason. Oman pääoman tuotto parani selvästi ja oli 20,8 % (11,4). Nettovelkaantumisaste aleni 129,4 %:iin (149,0).

Aspo konsernin yhdistetty, jatkuvien ja lopetettujen toimintojen tulos

Aspo tiedotti joulukuussa, että Kauko-liiketoimintasegmentti ja Leipurin segmenttiin kuuluva Vulganus Oy on määritelty Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuolisiksi. Tämän myötä Kauko-liiketoimintasegmenttinä on luokiteltu konsernin raportoinnissa IFRS:n mukaiseksi lopetetuksi toiminnoksi, ja sen tulos ja tase raportoidaan erillään Aspo konsernin jatkuvien toimintojen luvuista. Tuloslaskelman osalta vertailukausien luvut on oikaistu vastaamaan samaa esitystapaa. Taseessa Kauko-liiketoimintasegmentin varat ja velat raportoidaan Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät -rivillä ja velat Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat -rivillä. Vastaavalla tavalla esitetään IFRS:n mukaisesti Vulganus Oy:n myytävänä olevaksi luokitellut varat ja velat. Tuloslaskelman osalta Vulganus raportoidaan osana Leipurin-segmentin lukuja, ja Aspo konsernin jatkuvia toimintoja. Tase-erien raportointi erillisillä riveillä alkaa luokitteluhetkellä eikä taseen osalta vertailukauden tietoja ole oikaistu.

Liikevaihto ja liikevoittoprosentti, koko konserni 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 Me Me Me Me Liikevaihto, koko konserni 163,2 133,5 586,4 500,7 Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 160,0 125,6 573,3 474,3 Liikevaihto, lopetetut toiminnot 3,2 7,9 13,1 26,4 Liikevoitto, koko konserni 8,8 7,6 33,9 19,3 Koko konsernin liikevoitto-% 5,4 5,7 5,8 3,9 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät*) 5,1 8,5 Liikevoitto, koko konserni, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 13,9 7,6 42,4 19,3 Liikevoitto-%, koko konserni, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 8,5 5,7 7,2 3,9





Liikevoitto, koko konserni 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 Me Me Me Me ESL Shipping 9,8 4,8 26,8 7,6 Telko 4,4 3,2 20,4 12,6 Leipurin -3,6 0,2 -2,4 1,4 Muu toiminta -1,9 -1,5 -7,9 -4,9 Liikevoitto jatkuvista toiminnoista 8,7 6,7 36,9 16,7 Liikevoitto lopetetuista toiminnoista 0,1 0,9 -3,0 2,6 Liikevoitto, koko konserni 8,8 7,6 33,9 19,3 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät*) 5,1 8,5 Liikevoitto, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 13,9 7,6 42,4 19,3

*) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 8,5 miljoonaa euroa sisältävät vuoden viimeisellä neljänneksellä kirjatun Leipurin liikearvon alaskirjauksen 4,3 Me, ja Telkon Rauman terminaalin käyttöomaisuuteen kirjatun arvonalentumistappion ja ennallistamisvarauksen yhteensä 0,8 Me, sekä Kaukon liikearvoon tehdyn alaskirjauksen 3,4 Me kolmannella neljänneksellä, joka raportoidaan osana lopetettujen toimintojen tulosta.

Vastuullisuus

Vastuullisuus ohjaa olennaisena osana Aspon uusien sijoituskohteiden kartoitusprosessia ja johtamisjärjestelmää. Aspon liiketoiminnot pyrkivät olemaan alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa. Vastuullisuussitoumusten tueksi Aspo julkaisi joulukuussa uudet konsernin ja liiketoimintojen olennaisille osa-alueille määritetyt ESG-tavoitteet. Keskeisin tavoite on päästöintensiteetin, CO2e (tn) / liikevaihto (t€), vähentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Lähtötaso (2020) on 0,44 ja tavoitetaso (2025) on 0,30. Vuonna 2021 päästöintensiteetti parani

liiketoimintojen kasvun myötä ja oli 0,42. Toinen keskeinen tavoite on tapaturmataajuuden parantaminen. Vuonna 2021 tapaturmataajuus (LTIF2) oli 8,8 ja tavoite vuodelle 2022 on 7,0.



Toimintaympäristö

Aspon toimintaympäristö on palautumassa koronaviruspandemian liiketoimintaa heikentäneistä vaikutuksista. Tavaroiden ja palveluiden kysyntä on kasvanut nopeasti, mikä on parantanut Aspon toimintaedellytyksiä, mutta samanaikaisesti kysynnän kasvu ja kontti- ja komponenttipula ovat hidastaneet toimitusketjujen toimintaa ja kasvattaneet hintapaineita. Länsimarkkinoilla liiketoiminta on kasvanut nopeasti lähes pandemiaa edeltäneelle tasolle. Itämarkkinoilla Venäjän rupla on pysynyt heikkona suhteessa euroon, vaikka öljyn hinta on noussut voimakkaasti. Venäjällä kysyntä on myös kasvanut nopeasti hintoja nostaen lähes joka sektorilla, kun samalla kuluttajien reaalitulot ovat laskeneet. Itä-Euroopan poliittisten jännitteiden lisääntyminen ja tilanteen mahdollinen eskaloituminen saattavat hankaloittaa Aspon omistamien tytäryhtiöiden liiketoimintaa itämarkkinalla.

Pandemiasta johtuvat yhteiskunnissa asetetut rajoitukset vaikuttavat edelleen kuluttajakäyttäytymiseen ja kysyntään. Vastaavasti pandemia lisää kustannuksia ja aiheuttaa hitautta yritysten toiminnoissa ja toimitusketjuissa. Nopeat muutokset koronaviruksen leviämisessä ja sen hallinnassa saattavat muuttaa liiketoimintaympäristöä nopeasti.



Liikevaihto markkina-alueittain, jatkuvat toiminnot 1-12/2021 Osuus 1-12/2020 Osuus Muutos Me % Me % % Suomi 175,2 31 150,6 32 16 Skandinavia 109,4 19 77,9 16 40 Baltia 54,8 9 46,0 10 19 Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 155,2 27 141,5 30 10 Muut maat 78,7 14 58,3 12 35 Yhteensä 573,3 100 474,3 100 21

Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia, Baltia ja itämarkkinat, eli Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina. Liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla, mutta markkina-alueiden suhteellisissa osuuksissa tapahtui muutoksia. Skandinavian liikevaihdon suhteellinen nousu ja itämarkkinoiden liikevaihdon suhteellinen lasku johtuu ESL Shippingin nopeasta kasvusta, Telkon ILS Group -yritysostoista vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä Ruotsissa ja Leipurin markkinan rakenteellisista muutoksista Venäjällä.



Rahavirta ja rahoitus

Konsernin tammi-joulukuun liiketoiminnan rahavirta oli 44,0 miljoonaa euroa (65,0). Käyttöpääoman muutoksen vaikutus katsauskauden rahavirtaan oli -22,0 miljoonaa euroa (23,0) ja johtui pääosin Telkon vaihto-omaisuuden kasvusta. Vapaa rahavirta oli 27,5 miljoonaa euroa (56,0). ESL Shippingin telakointi-investointeja siirrettiin pandemian takia vuodelle 2021, mikä heikensi osaltaan vapaata rahavirtaa.

12/2021 12/2020 Me Me Korolliset velat, sis. vuokrasopimusvelat 185,1 201,4 Rahavarat 17,7 32,3 Korollinen nettovelka 167,4 169,1

Korollinen nettovelka pysyi vertailukauden tasolla ja nettovelkaantumisaste aleni 129,4 %:iin (149,0). Konsernin omavaraisuusaste parani ja oli vuoden lopussa 32,0 % (30,1). Vuokrasopimusvelkojen osuus korollista veloista oli 21,3 miljoonaa euroa (20,6).

Tammi-joulukuun nettorahoituskulut laskivat -3,9 miljoonaan euroon (-4,5). Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 1,4 % (1,5).

Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat vuoden lopussa 17,7 miljoonaa euroa (32,3). Sitovien valmiusluottolimiittien määrä oli yhteensä 40,0 miljoonaa euroa ja ne olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 5 miljoonaa euroa (11).

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Aspo pidensi lainojen maturiteettirakennettaan. Yhtiö uudelleenjärjesteli vuonna 2022 erääntymässä olleen 15 miljoonan euron kahdenvälisen pankkilainan uudella lainasopimuksella, joka erääntyy vuonna 2025. Sopimukseen sisältyy myös vuoden jatko-optio. Lisäksi yhtiö maksoi takaisin vuonna 2015 toteutetun 11 miljoonan euron private placement – joukkovelkakirjalainan ja allekirjoitti uuden 10 miljoonaan euron kahdenvälisen lainasopimuksen. Laina-aika on kuusi vuotta, jonka lisäksi sopimukseen sisältyy vuoden jatko-optio.



Liiketoiminnan lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Maailmassa on useita geopoliittisia riskikeskittymiä, joiden kehittymisen ennustaminen on vaikeaa. Muutokset näillä alueilla voivat olla nopeita ja ennakoimattomia ja siksi niiden mahdollisia vaikutuksia Aspon liiketoimintoihin on vaikea ennustaa. Kansainvälisesti on asetettu pakotteita, joilla voi olla suoria tai epäsuoria vaikutuksia myös Aspon liiketoiminnoille. Eri maat ovat lisäksi asettaneet toistensa tuotteille tuontitulleja tai muita kaupan rajoitteita, mutta toistaiseksi niillä ei ole ollut suoraa vaikutusta Aspon liiketoimintaan. Geopoliittiset jännitteet voivat eskaloitua ja aiheuttaa suoraa haittaa liiketoiminnalle, maksuliikenteelle ja pahimmassa tapauksessa keskeyttää liiketoiminnan harjoittamisen kriisialueella. Kriisi voi johtaa myös inhimillisiin, taloudellisiin ja rahamääräisiin menetyksiin. Mahdolliset pakotteet vastapakotteineen voivat aiheuttaa liiketoiminnan vaikeutumista ja taloudellisia menetyksiä.

Taloudellisen aktiviteetin kasvu on aiheuttanut monien raaka-aineiden, komponenttien ja logistiikan hintojen nopean nousun, sekä lisännyt epävarmuutta logistiikan toimivuudessa tietyissä markkinatilanteissa. Aspo saattaa hyötyä hintojen noususta tilapäisesti, mutta samalla myös ostettavien raaka-aineiden tai vuokrakapasiteetin kuten vuokra-alusten hinnat nousevat. Riskejä kasvattavat myös varaosien, komponenttien ja raaka-aineiden toimitusaikojen pidentymiset ja mahdolliset nopeat hintamuutokset eri markkinatilanteissa. Kasvava inflaatio ja nouseva korkotaso voi hidastaa yleistä talouskasvua, ja heikentää Aspon liiketoimintojen kysyntänäkymiä.

Uudistetun strategiansa mukaisesti Aspo pyrkii yritysostoilla kasvattamaan tasaista tuloksentekokykyään. Strategian toteuttaminen voi johtaa väliaikaiseen tase- ja pääomarakenteen heikkenemiseen tilanteissa, joissa liiketoiminta- ja yrityskaupat vaativat taloudellisia panostuksia ja siten voivat heikentää vakavaraisuutta.

Koronaviruspandemia vaikuttaa edelleen liiketoimintoihin. Koronaviruksen muuntuminen ja nopea leviäminen uudelleen voi johtaa erilaisiin keskeytyksiin ja taloudellisiin menetyksiin.

Koska tämän tilinpäätöstiedotteen tulevaisuutta koskevat arviot perustuvat tämänhetkiseen tilanteeseen, ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi tulokset saattavat poiketa esitetyistä arvioista.

ASPON LIIKETOIMINNAT

ESL Shipping

ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin kuljetukset perustuvat pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Vuoden päättyessä varustamon tonnisto koostui yhteensä 51 aluksesta kantavuudeltaan 473 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 24 on kokonaan omistettuja (74 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %) ja loput 25 alusta (24 %) ovat aikarahdattuja. ESL Shippingin kilpailuetu perustuu edelläkävijyyteen ja kykyyn varmistaa vastuullisesti teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

10-12/2021 10-12/2020 Muutos-% 1-12/2021 1-12/2020 Muutos-% Liikevaihto, Me 54,7 41,2 32,8 191,4 148,4 29,0 Liikevoitto, Me 9,8 4,8 104,2 26,8 7,6 252,6 Liikevoitto-% 17,9 11,7 14,0 5,1

ESL Shippingin neljäs vuosineljännes oli varustamon historian kaikkien aikojen vahvin. Liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden 33 % ja oli 54,7 miljoonaa euroa (41,2). Vuosineljänneksen liikevoitto yli kaksinkertaistui ennätykselliseen 9,8 miljoonaan euroon (4,8). Neljännellä neljänneksellä saavutettu liikevoittoprosentti oli erinomainen 17,9 % (11,7). Tulos on vahva osoitus varustamon pitkäjänteisen kehitystyön ja kumppanuusstrategian tuloksellisuudesta sekä koko henkilöstön operatiivisesta onnistumisesta haastavissa toimintaolosuhteissa. Varustamon kuljettamien lastien äärä nousi vertailukauteen nähden vain hieman 3,9 miljoonaan tonniin (3,8). Tähän vaikuttivat eniten suurten alusten vertailukautta pidemmät merimatkat, ja satamien ruuhkautumisesta kertynyt suuri odotuspäivien lukumäärä.

Varustamon kaikkien laivaluokkien kannattavuus oli neljännellä vuosineljänneksellä historiallisen vahva. Sopimusliikenteen kuljetuskysyntä jatkui erittäin vahvana ja markkinarahdit olivat hyvällä tasolla kaikissa asiakassegmenteissä ja laivaluokissa. Korkea sopimusliikenteen kysyntä rajoitti mahdollisuuksia kohdentaa kapasiteettia spot-rahtauksiin. Merellä tapahtuvan alusten lastaus- ja purkaustoiminnan kysyntä oli neljännellä neljänneksellä korkealla tasolla, mutta sen kasvua rajoitti toimintaan soveltuvan kapasiteetin puute. Varustamon alukset ovat liikennöineet niille parhaiten sopivilla alueilla mukaan lukien miehistölle ja kalustolle vaativa arktisen alueen liikenne Koillisväylällä.

Neljännellä neljänneksellä vahvistettiin varustamolle strategisesti merkittävä pitkäaikainen kuljetusyhteistyösopimus Metsä Groupin kanssa metsäteollisuustuotteiden ja niiden raaka-aineiden laivauksista. Näihin kuljetuksiin erittäin hyvin sopivien, vähäpäästöisten sähköhybridilaivojen uudisrakennusohjelma on sujunut suunnitellusti. Alusten odotetaan tulevan liikenteeseen vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä alkaen noin kolmen kuukauden välein.

Laivapolttoaineista dieselpolttoaineen hinta on kaksinkertaistunut ja Euroopan energiamarkkinoiden häiriöistä eniten kärsineen LNG:n hinta yli kolmikertaistunut vertailukauteen nähden, mutta hinnannousujen kustannusvaikutus on kompensoitu kuljetussopimusten polttoaineklausuuleilla.

Varustamon toiminnalle keskeistä ovat vastuullisuuden pitkäjänteinen kehittäminen ja korkean turvallisuustason ylläpitäminen. Neljännellä neljänneksellä julkaistiin ESL Shippingin uudet pitkän tähtäimen vastuullisuustavoitteet, joissa ympäristötyön painopistealueina ovat ilmaan ja mereen joutuvien päästöjen minimointi. Varustamon tavoitteena on puolittaa kuljetussuoritetta kohden syntyvät hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä. Pitkän aikavälin tavoitteena ovat täysin hiilineutraalit operaatiot vuoteen 2050 mennessä.

Koronaviruspandemia vaikutti edelleen ESL Shippingin alusten miehistöjen vaihtoihin, huoltoihin ja varaosatoimituksiin puutteellisten lentoyhteyksien ja erilaisten matkustusrajoitusten vuoksi. Miehistöjen ennakkotestaus- ja karanteenijärjestelyillä oli kustannuksia nostava vaikutus. Neljännellä neljänneksen lopussa aloitettiin yhden suuremman aluksen yhteensä noin 20 päivää kestävä telakointi. Yhteensä vuodelle 2021 kertyi telakointipäiviä 229 (120). Aikarahdatut pienemmät alukset olivat poissa liikenteestä tavanomaista enemmän johtuen muun muassa pitkittyneistä telakoinneista ja koronavirustartunnoista.

ESL Shippingin tammi-joulukuun liikevaihto nousi merkittävästi koronaviruspandemian alkuvaiheen shokista johtuneeseen heikkoon vertailukauteen nähden ja oli 191,4 miljoonaa euroa (148,4). Koko vuoden liikevoitto nousi ennätykselliseen 26,8 miljoonaan euroon (7,6). Tammi-joulukuun liikevoittoprosentti oli 14,0 % (5,1).

Tilikauden päättymisen jälkeen ESL Shipping on osana tonnistonsa strategista uudistamista myynyt ja luovuttanut pienimmän, vuonna 1987 rakennetun hinattavan 9000-tonnin proomunsa Espan virolaiselle ostajalle. Kaupasta kirjautuu noin 1,5 miljoonan euron myyntivoitto vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle.

ESL Shippingin näkymät 2022

Kuljetuskysyntä yhtiön päämarkkina-alueella Pohjois-Euroopassa on hyvällä tasolla kaikissa laivaluokissa. Pääosa yhtiön kuljetuskapasiteetin käytöstä on varmistettu Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa pitkäaikaisin sopimuksin. Varustamon sopimusasiakkaiden kuljetusmääräennusteet ovat korkealla tasolla etenkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Raaka-aine- ja rahtimarkkinoiden yleinen kehitys vaikuttaa eniten varustamon suurimpien Supramax-alusten tulokseen. Suurten alusten rahtihintatasot ovat edelleen pitkän aikavälin kehitys huomioiden hyvällä tasolla.

Aikarahdattavien alusten hintataso pienemmässä laivaluokassa on noussut merkittävästi vuodelle 2022 ja lisäkapasiteetin saatavuuden arvioidaan vähintään ensimmäisen vuosipuoliskon ajan olevan heikko. Asiakassopimusten osin merkittävästikin kohonnut rahtihintataso kompensoi kustannustason nousua.

Koronaviruspandemian aiheuttamat mahdolliset rajoitukset yhteiskuntien, asiakkaiden tuotantolaitosten ja satamien toimintaan saattavat vaikuttaa kysyntään ja varustamon operatiiviseen toimintaan etenkin alkuvuoden aikana. Henkilökunnan terveysturvallisuuden eteen tehtävät ehkäisevät toimenpiteet jatkuvat määrätietoisina, mutta korkea sairastuvuus voi tuoda akuutisti pulaa alusten miehistöistä ja aiheuttaa siten vaikeasti ennakoitavia häiriöitä alusliikenteeseen.

Pohjois-Euroopassa asiakkaiden kiinnostus ympäristöystävällisiä ja mahdollisimman vähähiilisiä merikuljetuksia kohtaan on edelleen voimakkaassa kasvussa. Sen lisäksi, että ESL Shipping investoi uusiin erittäin ympäristöystävällisiin aluksiin, varustamo valmistelee pitkäjänteistä yhteistyötä johtavien energiantoimittajien kanssa tarjotakseen tulevaisuudessa entistä vähähiilisempiä ja jopa kokonaan fossiilittomia merikuljetuksia.

Green Coaster -sähköhybridialusten tilaukseen ja sen optioihin liittyen kartoitetaan sijoittajakiinnostusta kansainvälisessä varustamoliiketoiminnassa yleisesti käytössä olevan alusten omistukseen ja operointiin liittyvän Pooling-mallin puitteissa. Tarkoituksena on vauhdittaa ESL Shippingin liiketoiminnan kasvua ja parantaa kannattavuutta sekä pääoman tuottoa.

Vuoden 2022 aikana telakoidaan kolme suurempaa ja neljä pienempää alusyksikköä yhteensä noin sadan päivän ajaksi. Näiden telakointien jälkeen kaikki ESL Shippingin omistamat alukset on varustettu uusien ympäristömääräysten mukaisilla painolastinkäsittelylaitteilla.

Telko

Telko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Se toimii arvoketjussa vastuullisena kumppanina yhdistämällä tunnetut kansainväliset päämiehet ja asiakkaat. Kilpailuetuina ovat vahva tekninen tuki, tehokas logistiikka ja paikallinen asiantunteva palvelu niin idässä kuin lännessä. Telko toimii Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Puolassa, Romaniassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa ja Kiinassa. Telko osallistuu strategiansa mukaan aktiivisesti markkinan konsolidointiin.



10-12/2021 10-12/2020 Muutos-% 1-12/2021 1-12/2020 Muutos-% Liikevaihto, Me 73,6 57,8 27,3 268,8 224,9 19,5 Liikevoitto, Me 4,4 3,2 37,5 20,4 12,6 61,9 Liikevoitto-% 6,0 5,5 7,6 5,6

Telkon liikevaihto kasvoi 27 % vuoden viimeisellä neljänneksellä ja oli 73,6 miljoonaa euroa (57,8). Neljännen neljänneksen liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa (3,2). Liikevoittoprosentti oli 6,0 % (5,5). Telkon Rauman terminaalin käyttöomaisuudesta kirjattiin arvonalentumistappio ja ennallistamisvaraus yhteensä 0,8 Me. Ilman edellä mainittuja, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Telkon liikevoitto neljännellä neljänneksellä olisi ollut 5,2 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 7,1 %.

Aspon joulukuussa julkaiseman pörssitiedotteen mukaisesti Kauko on määritelty lopetetuksi toiminnoksi. Tämän johdosta Kaukon lukuja ei raportoida enää osana Telko segmentin lukuja. Kaukon luvut on poistettu kaikista Telkon vuoden 2021 toteumaluvuista sekä vertailuluvuista.

Kysyntä pysyi vahvana kaikissa Telkon liiketoiminnoissa, mutta vaikea saatavuustilanne rajoitti edelleen liiketoimintojen volyymien kehitystä. Hinnat pysyivät korkealla tasolla kaikissa liiketoiminnoissa.

Muoviliiketoiminnan liikevaihto kasvoi neljännellä neljänneksellä 25 % ja oli 39,7 miljoonaa euroa (31,8). Strategian mukainen siirtymä vaativampiin lisäarvotuotteisiin jatkui myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kysyntä ylitti saatavuuden kaikilla markkinoilla. Tuotantovaikeudet, kansainvälisen logistiikan haasteet sekä arvoketjun välivarastojen poikkeuksellinen ohuus ovat pitäneet useiden tuotteiden hinnat varsin korkealla tasolla.

Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä kasvoi 38 % ja oli 23,4 miljoonaa euroa (16,9). Hyvä kysyntä Telkon päämarkkinoilla jatkui vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Tehdyt panostukset Life Science -liiketoiminnan kehittämiseen realisoituivat myynnin kasvuksi. Lisäksi yleinen hintatason nousu siivitti myyntiä. Tuotteiden saatavuus on asteittain parantunut mutta edelleen joissakin tuoteryhmissä kysyntä ylittää tarjonnan. Logistiset ongelmat ovat levinneet laajemmin myös Euroopan sisäisiin kuljetuksiin ja toimitusviiveet ovat yleistyneet. Myös kuljetusten hinnat ovat selkeässä nousussa Euroopassa.

Voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvoi 15 % ja oli 10,5 miljoonaa euroa (9,1). Myynti kasvoi kaikissa keskeisissä tuoteryhmissä. Lokakuussa 2020 ostetun ILS Groupin myynti oli valtaosin jo mukana neljännen neljänneksen vertailuluvuissa, joten voiteluaineiden myynnin kasvu näyttäytyy aiempia kvartaaleita pienempänä. Voiteluaineiden hinnat pysyivät vakaina neljännen neljänneksen aikana. Saatavuudessa ei ole ollut yhtä merkittäviä ongelmia kuin muilla liiketoiminta-alueilla.

Telkon tammi-joulukuun liikevaihto kasvoi 20 % ja oli 268,8 miljoonaa euroa (224,9). Liikevaihdon voimakas kasvu, nouseva hintakehitys sekä toiminnan tehokkuus nostivat Telkon koko vuoden liikevoiton selkeästi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Telkon liikevoitto kasvoi 62 % ja oli 20,4 miljoonaa euroa (12,6). Liikevoittoprosentti oli 7,6 % (5,6). Ilman Rauman alaskirjausta ja varausta koko vuoden liikevoitto olisi ollut 21,2 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 7,9 %. Osana Aspon uudistettua strategiaa Telkon tavoitetaso liikevoitolle korotettiin 8 %:iin (aiemmin 6 %) ja Telkon kasvua kiihdytetään yritysjärjestelyin.

Telko osti virolaisen Mentum AS:n osakekannan ja kauppa saatettiin päätökseen 31.12.2021. Mentum AS on Castrolin strateginen jakelijakumppani, joka toimii Baltiassa korkealuokkaisten voiteluaineiden jakelijana autotuotteiden, teollisuuden ja marine-liiketoiminnoissa. Kauppa tulee kasvattamaan Telkon vuotuista liikevaihtoa noin 10 miljoonaa euroa.

Telko näkymät 2022

Telkon lähiaikojen näkymät ovat positiiviset, joskin niihin liittyy merkittävää epävarmuutta.

Raaka-ainemarkkinoita haittaavien saatavuus- ja logistiikkaongelmien odotetaan jatkuvan ainakin vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeuksellinen epävarmuus ei ole poistunut. Tämä näkyy ennen kaikkea haasteina Aasian tuonnissa mutta myös edelleen jatkuvina pullonkauloina Euroopan sisäisissä logistiikkaketjuissa. Tietyt Telkon asiakasryhmät kärsivät Telkosta riippumattomien raaka-aineiden ja komponenttien saatavuudesta johtuvista tuotantovaikeuksista. Tällä on välillistä vaikutusta Telkon tarjoamien tuotteiden kysyntään. Energian ja raakaöljyn korkea hinta pitää osaltaan raaka-aineiden hintatasoa ylhäällä. Tuotteiden kysynnän odotetaan säilyvän yleisesti hyvällä tasolla. Telkon panostus korkeamman lisäarvon tuotteisiin jatkuu ja keskimääräisen katetason odotetaan tätä myötä nousevan.

Itä-Euroopan poliittisten jännitteiden lisääntyminen ja tilanteen mahdollinen eskaloituminen saattavat hankaloittaa Telkon liiketoimintaa itämarkkinalla.

Telko kertoi strategiansa etenemisestä Aspon pääomamarkkinapäivässä 1.12.2021. Toteutetun liiketoiminta- ja johtamismallin muutosten myötä Telko on valmis siirtymään strategiassaan voimakkaamman kasvun kauteen. Vuodesta 2022 alkaen Telko pyrkii markkinoita vahvemman orgaanisen kasvun ohella löytämään yritysostokohteita, jotka nopeuttavat Telkolle asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamista.



Leipurin

Leipurin toimii osana elintarvikeketjua hankkien raaka-aineita maailmanmarkkinoilta ja kotimaisilta toimijoilta ja toimittaen niitä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti tehokkaan logistiikkaketjunsa avulla. Leipurin toimii kahdeksassa maassa, jotka on ryhmitelty kolmeen tulosvastuulliseen alueorganisaatioon: Suomi, Itä ja Baltia. Leipurin palvelee leipomo-, elintarviketeollisuus- ja food service -asiakkaita raaka-aineiden lisäksi tukemalla tuotekehitystä ja uutuustuotteiden reseptiikkaa. Leipurin muita tuotekategorioita ovat erilaiset tarvikkeet ja koneet samoille asiakassegmenteille. Leipurin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia.

Erillisessä koneliiketoiminnassa Vulganus Oy valmistaa ja huoltaa elintarviketeollisuuden jäähdytys- ja pakastusratkaisuja spiraalituotteillaan. Vulganus on luokiteltu myytävänä olevaksi, mutta sen tulos raportoidaan edelleen osana Leipurin segmenttiä.



10-12/2021 10-12/2020 Muutos-% 1-12/2021 1-12/2020 Muutos-% Liikevaihto, Me 31,7 26,6 19,2 113,1 101,0 12,0 Liikevoitto, Me -3,6 0,2 -1900,0 -2,4 1,4 -271,4 Liikevoitto-% -11,4 0,8 -2,1 1,4



Leipurin liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä 19 % ja oli 31,7 miljoonaa euroa (26,6). Suomen liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 11,3 miljoonaa euroa (10,3). Baltian liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 8,5 miljoonaa euroa (7,5). Idän myynti piristyi neljännen neljänneksen aikana 13 %, joskin vuositasolla liikevaihdon kehitys oli maltillinen johtuen sekä koronaviruspandemian aiheuttamasta kysyntälaskusta että markkinan rakenteellisista muutoksista, kuten myynnin siirtymisestä päivittäistavarakaupan omiin leipomoihin. Myynti leipomoille kasvoi 7 % vuoden viimeisellä neljänneksellä ja oli 20,3 miljoonaa euroa (19,0). Kasvua siivitti koronaviruspandemiasta aiheutuneiden rajoitusten ja niiden vaikutusten lieventyminen. Myynti elintarviketeollisuudelle kasvoi 23 % vuoden viimeisellä neljänneksellä ja oli 3,1 miljoonaa euroa (2,5). Kehityksessä näkyy kasvupanostukset Leipurille vielä varsin pieneen asiakassegmenttiin.

Pandemian vaikutukset ovat edelleen merkittäviä erityisesti Baltian maissa, mutta myös Idässä. Raaka-aineiden tuotemixin tilapäinen muutos matalakatteisemmaksi painoi tulosta kaikissa toimintamaissa, erityisesti Idässä. Idässä kuluttajakysynnän muutos kohti edullisimpia tuotemuotoja ja halpoja raaka-aineita on ollut voimakkainta.

Leipurin liikearvoon kirjattiin 4,3 miljoonan euron alaskirjaus vuoden viimeisellä neljänneksellä. Alaskirjauksesta food service -liiketoimintaan kohdistuva osuus oli 3,0 miljoona euroa ja konevalmistusliiketoimintaan kohdistuva osuus oli 1,3 miljoona euroa. Food service -liiketoiminnan näkymät ovat maltillisemmat ja konevalmistusliiketoiminnan tuloskehitys on jäänyt tavoitteistaan. Aspo tiedotti joulukuussa, että Leipuriin kuuluvan Vulganus Oy:n osalta tutkitaan strategisia vaihtoehtoja ja tämä toiminto on määritelty Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuoliseksi.

Leipurin viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto oli -3,6 miljoona euroa (0,2) ja liikevoittoprosentti -11,4 % (0,8). Ilman liikearvon alaskirjausta liikevoitto olisi ollut 0,7 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 2,3 %.

Oman konevalmistuksen, Vulganus Oy:n kannattavuutta heikensi merkittävästi teräsraaka-aineiden markkinahintojen nousut, alkuvuoden hidas kehittyminen after salesissa ja työmäärän aliarvioiminen tietyissä hankkeissa. Vulganuksen liikevaihto oli neljännellä neljänneksellä 2,6 miljoonaa euroa (0,8) ja liiketappio -0,1 miljoonaa euroa (-0,3).

Leipurin tammi-joulukuun liikevaihto kasvoi Suomen ja Baltian johdolla 12 % ja oli 113,1 miljoonaa euroa (101,0) sisältäen Vulganus Oy:n myynnin, saavuttaen näin lähes vuoden 2019 tason. Kaikilla markkinoilla on suunnattu raaka-aineiden tuotemixiä vastaamaan asiakkaiden muuttuneeseen kysyntätilanteeseen, ja näin on pystytty toimimaan pandemian aikana menettämättä merkittävästi liikevaihtoa. Leipurin raaka-aineiden hinnat nousivat yleisesti, vaikkakin hintojen volatiliteetti säilyi korkeana. Teknisten tuotteiden osuus on jonkin verran pienentynyt ja perusraaka-aineiden suhteellinen myynti on lisääntynyt. Kuluttajakysyntä on siirtynyt matalamman hintatason tuoteryhmiin. Matkustus- ja kokoontumisrajoitukset vaikeuttavat edelleen tuotekehitysprojektien läpivientiä.

Leipurin koko vuoden liikevoitto liikearvon alaskirjaus huomioiden oli -2,4 miljoonaa euroa (1,4). Liikevoittoprosentti oli -2,1 % (1,4). Koko vuoden liikevoitto ilman liikearvon alaskirjausta olisi parantunut 1,9 miljoonaan euroon, ja liikevoittoprosentti olisi ollut 1,7 %. Leipurin tavoitetaso liikevoitolle on 5 %.

Vulganuksen koko vuoden 2021 liikevaihto oli 7,0 miljoonaa euroa (5,3) ja liiketappio -0,5 miljoonaa euroa (-0,4). Liiketappioprosentti oli -6,7 % (-7,4).

Leipurin näkymät 2022

Koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset vaihtelevat Leipurin toimintamaissa. Markkinoiden sekä Leipurin asiakkaiden tilanteen odotetaan normalisoituvan, mikäli rajoitusten purkaminen kehittyy jatkossakin suotuisasti. Kotimarkkinakysyntä elpyy, mutta puuttuvan turismin vaikutus kysyntään on negatiivinen erityisesti Baltiassa ja Suomessa. Kohonneet kuluttajaenergiahinnat vaikuttavat arvokkaampien tuotteiden kysyntään negatiivisesti ainakin Baltiassa.

Pandemian ja äärimmäisten sääilmiöiden vaikutukset maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin korostuvat ja vaikuttavat sekä tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen että yleisesti toimitusaikoihin. Raaka-aineiden hinnat ovat voimakkaassa nousussa. Itämarkkinoihin kohdistetut pakotteet estävät tiettyjen raaka-aineiden maahantuonnin EU-maista, mikä muuttaa raaka-ainemarkkinaa paikallisesti. Lisäksi poliittisten jännitteiden lisääntyminen ja tilanteen mahdollinen eskaloituminen saattavat hankaloittaa Leipurin liiketoimintaa itämarkkinalla.

Maksuhäiriöiden ja saatavien hallinta on onnistunut hyvin toistaiseksi. Pandemian pitkittyminen lisää riskiä sekä maksuhäiriöille, että konkursseille asiakas- ja toimittajakentässä.

Vuonna 2021 toisella neljänneksellä käynnistetty tulosjohtamisen ohjelma kehittää tiedolla johtamisen kyvykkyyttä ja auttaa parantamaan kaupallista suoritusta. Keskeisenä työkaluna on konserninlaajuinen kategoriajohtaminen, jotta tehokasta toimitusketjua ja logistiikkaa voidaan käyttää mahdollisimman tuloksellisella tavalla. Johtamismalliin liittyvä sujuvoittaminen paransi tuloskehitystä jo vuoden 2021 aikana.

Vulganuksen tilauskanta vuodelle 2022 on vahvistunut erinomaiselle tasolle.



Muu toiminta

Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen sekä vähäisiä määriä muita toimialoille kuulumattomia toimintoja. Muun toiminnan liiketulos viimeisellä neljänneksellä oli

-1,9 miljoonaa euroa (-1,5).



TIEDOT YHTIÖSTÄ

Aspo pyrkii saavuttamaan kestävää pitkän aikavälin kasvua sijoittamalla saavutettuja tuottoja uudelleen tuottaviin kohteisiin ja ottamaan askeleita kohti compounder-profiilia. Aspo toimii omistamilleen yrityksille kasvun mahdollistajana ja pyrkii parantamaan niiden kannattavuutta ja tuottoa kehittämällä liiketoimintoja ja varmistamalla vakaat kassavirrat. Tavoitteena on ottaa entistä aktiivisempi rooli yritysjärjestelyissä, omistettujen liiketoimintojen kasvuinvestoinneissa ja yritysostoissa. Aspo keskittyy erityisesti B-to-B-teollisuuspalveluihin ja sen tärkeimmät klusterit ovat logistiikka ja kauppa.

Aspon portfolion ydinliiketoiminnat ovat ESL Shipping, Telko ja Leipurin. Liiketoiminnat vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Vastuullisuus ohjaa olennaisena osana uusien sijoituskohteiden kartoitusprosessia ja johtamisjärjestelmää.

Osakepääoma ja osakkeet



Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.12.2021 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 31 419 779, joista yhtiön hallussa oli 161 650 osaketta eli 0,5 % osakepääomasta.



Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa perusteollisuus.

Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä oli tammi-joulukuussa 2021 yhteensä 4 068 195 osaketta ja 41,0 miljoonaa euroa, eli 13,0 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 13,50 euroa ja alin 8,28 euroa. Keskikurssi oli 10,08 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 11,36 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 355,1 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 11 659 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 1 397 979 osaketta eli 4,45 % osakekannasta.

Osinkoehdotus

Aspon tavoitteena on pyrkiä vuosittain kasvavaan osingonmaksuun jättäen kuitenkin tilaa strategisille investoinneille. Aspo on siirtynyt kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaan osingonmaksuun vuonna 2017.

Hallitus ehdottaa 6.4.2022 pidettävälle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta (0,35), ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,22 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 49 607 316,59 euroa, josta tilikauden voitto oli

15 919 603,70 euroa. Osinkoon oikeuttavien osakkeiden määrä tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivänä on 31 258 129 kappaletta.

Osinko 0,23 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 8.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingonmaksupäiväksi 19.4.2022. Hallitus päättää 2.11.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisesta osingon jaosta, enintään 0,22 euroa/osake, joka maksettaisiin marraskuussa 2022 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Ennen kuin hallitus panee yhtiökokouksen päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty. Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täyttyminen on edellytys yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpanolle.

Palkitseminen

Aspon hallitus päätti 11.2.2021 jatkaa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2021–2023. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmän 2021–2023 perusteella ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) tilikaudella 2021. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa rajoitusjakson aikana, joka päättyy 31.12.2023. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 204 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmä alkoi kerryttää kulua toiselta neljännekseltä alkaen.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerinä ollut EPS-tavoite täyttyi täysin tilikaudella 2021. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella tullaan luovuttamaan yhteensä 67 100 kappaletta yhtiön omia osakkeita ja enintään osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa verojen maksamiseen.



Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Osinko

Aspo Oyj:n 8.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta, ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksettiin kahdessa erässä. Ensimmäisen erän, 0,18 euroa/osake, maksupäivä oli 19.4.2021 ja toisen erän, 0,17 euroa/osake, maksupäivä oli 5.11.2021.

Hallitus ja toimitusjohtaja sekä tilintarkastaja

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mammu Kaario, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi Patricia Allam. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion. Lisäksi hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja jäseniksi Salla Pöyryn ja Tatu Vehmaksen sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Patricia Allamin, Mikael Laineen ja Tatu Vehmaksen.

Hallituksella oli vuoden 2021 aikana 15 kokousta. Kokouksiin osallistumisprosentti oli 98.



Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut DI, KTM Rolf Jansson 16.8.2021 alkaen. eMBA Aki Ojanen toimi yhtiön toimitusjohtajana 15.8.2021 asti.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Jukka Vattulainen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.



Hallituksen valtuutukset



Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Varsinainen yhtiökokous 8.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei käytetty tilikaudella 2021.



Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita



Varsinainen yhtiökokous 8.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei käytetty tilikaudella 2021.



Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista



Varsinainen yhtiökokous 8.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei käytetty tilikaudella 2021.



Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet 31.8.2021 osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat: Roberto Lencioni, puheenjohtaja (Vehmaksen suku mukaan lukien AEV Capital Holding Oy); Gustav Nyberg (Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab); Pekka Pajamo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Annika Ekman (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund on toiminut toimikunnan asiantuntijana.

Hallituksen kokoonpano



Aspo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Aspo Oyj:n 6.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan seitsemän.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Patricia Allam, Mammu Kaario, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi Tapio Kolunsarka.

Kaikilta edellä mainituilta hallitukseen ehdolla olevilta henkilöiltä on saatu tehtävään suostumus. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot säilyisivät ennallaan eli olisivat seuraavat:

- hallituksen jäsen 2 700 euroa / kuukausi

- varapuheenjohtaja 4 050 euroa / kuukausi

- puheenjohtaja 5 400 euroa / kuukausi

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan jäsenten ja puheenjohtajien kokouspalkkiot säilytetään ennallaan. Valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 700 euroa / kokous ja puheenjohtajille 1 050 euroa / kokous. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

TALOUDELLISET TIEDOT

Aspo-konsernin lyhennetty laaja tuloslaskelma

10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 Me Me Me Me Jatkuvat toiminnot Liikevaihto 160,0 125,6 573,3 474,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,2 0,5 0,5 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien yhteisöjen tuloksista 0,0 -0,3 -0,1 -0,4 Materiaalit ja palvelut -97,3 -75,7 -349,4 -295,4 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -13,0 -11,5 -50,7 -42,3 Poistot ja arvonalentumiset -8,8 -4,0 -20,8 -15,8 Poistot vuokratuista hyödykkeistä -3,8 -3,3 -13,7 -12,9 Liiketoiminnan muut kulut -28,5 -24,3 -102,2 -91,3 Liikevoitto 8,7 6,7 36,9 16,7 Rahoitustuotot ja -kulut -1,0 -1,2 -3,9 -4,5 Voitto ennen veroja 7,7 5,5 33,0 12,2 Tuloverot -2,1 -0,3 -4,7 -1,4 Jatkuvien toimintojen tulos 5,6 5,2 28,3 10,8 Tulos lopetetuista toiminnoista (yhtiön osakkeenomistajille kuuluva) 0,1 0,9 -3,0 2,6 Tilikauden voitto 5,7 6,1 25,3 13,4 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot -0,1 -0,3 2,2 -7,8 Suojauslaskenta 0,1 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,1 -0,3 2,2 -7,7 Laaja tulos 5,6 5,8 27,5 5,7 Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos 5,7 6,1 25,3 13,4 Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja tulos 5,6 5,8 27,5 5,7 Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton osakekohtainen tulos Jatkuvista toiminnoista 0,17 0,15 0,86 0,30 Lopetetuista toiminnoista 0,00 0,04 -0,10 0,09 Yhteensä 0,17 0,19 0,76 0,39 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos Jatkuvista toiminnoista 0,17 0,15 0,86 0,30 Lopetetuista toiminnoista 0,00 0,04 -0,10 0,09 Yhteensä 0,17 0,19 0,76 0,39

Aspo-konsernin lyhennetty tase

12/2021 12/2020 Varat Me Me Aineettomat hyödykkeet 45,9 55,2 Aineelliset hyödykkeet 168,9 169,1 Vuokratut hyödykkeet*) 20,7 20,1 Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävissä yhteisöissä 0,7 1,0 Muut pitkäaikaiset varat 1,0 0,8 Pitkäaikaiset varat yhteensä 237,2 246,2 Vaihto-omaisuus 68,6 42,4 Myyntisaamiset ja muut saamiset 74,4 63,2 Rahavarat 17,7 32,3 160,7 137,9 Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät 8,4 Lyhytaikaiset varat yhteensä 169,1 137,9 Varat yhteensä 406,3 384,1 Oma pääoma ja velat Osakepääoma ja ylikurssirahasto 22,0 22,0 Muu oma pääoma 107,4 91,5 Oma pääoma yhteensä 129,4 113,5 Lainat ja käytetyt luottolimiitit 142,4 149,1 Vuokrasopimusvelat 6,9 7,2 Muut velat 5,7 4,5 Pitkäaikaiset velat yhteensä 155,0 160,8 Lainat ja käytetyt luottolimiitit 21,4 32,5 Vuokrasopimusvelat 14,4 13,4 Ostovelat ja muut velat 79,3 63,9 115,1 109,8 Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat 6,8 Lyhytaikaiset velat yhteensä 121,9 109,8 Oma pääoma ja velat yhteensä 406,3 384,1

*) IFRS 16 -standardin mukaiset käyttöoikeusomaisuuserät on 1.1.2021 alkaen nimetty vuokratuiksi hyödykkeiksi.

Aspo-konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

1-12/2021 1-12/2020 Me Me LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto jatkuvista toiminnoista 36,9 16,7 Liikevoitto lopetetuista toiminnoista -3,0 2,6 Liikevoitto yhteensä 33,9 19,3 Oikaisut liikevoittoon 39,6 29,2 Käyttöpääoman muutos -22,0 23,0 Maksetut korot -4,4 -4,4 Saadut korot 0,4 0,7 Maksetut tuloverot -3,5 -2,8 Liiketoiminnan rahavirta 44,0 65,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit -16,9 -7,2 Investointituki*) 1,0 2,5 Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä 0,3 0,2 Hankitut liiketoiminnat -1,1 -4,7 Saadut osingot 0,2 0,1 Investointien rahavirta -16,5 -9,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainojen nostot 37,0 0,8 Lainojen takaisinmaksut -47,5 -8,9 Yritystodistusten nettomuutos -6,0 -10,0 Vuokrasopimusvelan lyhennykset -13,8 -13,0 Hybridi-instrumentin takaisinmaksu -25,0 Hybridi-instrumentin liikkeeseenlasku 20,0 Maksetut hybridi-instrumenttien korot -1,8 -1,6 Maksetut palkkiot hybridi-instrumentin liikkeeseenlaskusta -0,3 Maksetut osingot -10,9 -6,9 Rahoituksen rahavirta -43,0 -44,9 Rahavarojen muutos -15,5 11,1 Rahavarat vuoden alussa 32,3 23,7 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,9 -2,5 Rahavarat kauden lopussa 17,7 32,3

*) EU on tukenut ESL Shippingin vuonna 2018 käyttöönottamien LNG-käyttöisten alusten energiatehokkuus- ja ympäristöinvestointeja. Tuen saannin edellytyksenä oli sopimuksessa mainittujen aktiviteettien toteuttaminen ja niistä aiheutuneiden kustannusten hyväksyttävä dokumentointi. ESL Shippingin saama tuki vuosilta 2016–2020 on enintään 5,9 miljoonaa euroa, josta 2,1 miljoonaa euroa saatiin vuonna 2016, ja 2,5 miljoonaa euroa saatiin marraskuussa 2020, ja viimeinen erä 1,0 miljoonaa euroa saatiin syyskuussa 2021. Saatu tuki on kirjattu vähentämään alusten hankintamenoa ja on esitetty investointien vähennyksenä sinä vuonna, jona tuki on saatu. Tuki tuloutuu pienempien poistojen muodossa laivojen taloudellisena vaikutusaikana.

Aspo-konsernin oman pääoman muutoslaskelma

Osake-pääoma ja ylikurssi-rahasto











Muut rahastot











Hybridi











Muunto-erot











Kertyneet voittovarat











Yhteensä











Me Oma pääoma 1.1.2021 22,0 16,5 20,0 -26,9 81,9 113,5 Tilikauden laaja tulos: Tilikauden tulos 25,3 25,3 Muuntoerot 2,2 2,2 Laaja tulos yhteensä 2,2 25,3 27,5 Liiketoimet omistajien kanssa: Osingonjako -10,9 -10,9 Hybridi-instrumentin korot -1,8 -1,8 Osakepalkitseminen 1,1 1,1 Liiketoimet omistajien -11,6 -11,6 kanssa yhteensä Oma pääoma 31.12.2021 22,0 16,5 20,0 -24,7 95,6 129,4 Oma pääoma 1.1.2020 22,0 16,4 25,0 -19,2 77,8 122,1 Tilikauden laaja tulos: Tilikauden tulos 13,4 13,4 Muuntoerot -7,8 -7,8 Rahavirran suojaus 0,1 0,1 Laaja tulos yhteensä 0,1 -7,8 13,4 5,7 Liiketoimet omistajien kanssa: Osingonjako -6,9 -6,9 Hybridi-instrumentti -5,0 -5,0 Hybridi-instrumenttien korot ja liikkeeseenlaskukulut -2,0 -2,0 Osakepalkitseminen -0,5 -0,5 Liiketoimet omistajien -5,0 -9,3 -14,3 kanssa yhteensä Oma pääoma 31.12.2020 22,0 16,5 20,0 -27,0 81,9 113,5

Laadintaperiaatteet



Aspo Oyj:n tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2020 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Aspo on tilikaudella alkanut soveltaa IFRS 5 -standardia Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot. Laadintaperiaate on kuvattu liitetiedossa Lopetetut toiminnot ja muut myytävänä olevien erien ryhmät. Muilta osin on noudatettu samoja laadinta- ja arvostusperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2020. Tilinpäätöstiedotteen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Aspon Vuosi 2020 -julkaisun sivulla 60.



Henkilöstö

Aspo-konsernin oman henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 950 (896), josta lopetetun toiminnon osuus oli 22 (22).

Segmenttitiedot

Aspon raportoitavat segmentit ovat ESL Shipping, Telko ja Leipurin.

Segmenttien liikevoiton täsmäytys konsernin voittoon ennen veroja 1-12/2021 ESL Shipping



Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät



Konserni Me yhteensä Liikevoitto 26,8 20,4 -2,4 -7,9 36,9 Nettorahoituskulut -3,9 -3,9 Voitto ennen veroja 33,0 1-12/2020 ESL Shipping



Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät



Konserni Me yhteensä Liikevoitto 7,6 12,6 1,4 -4,9 16,7 Nettorahoituskulut -4,5 -4,5 Voitto ennen veroja 12,2 Investoinnit segmenteittäin ESL Shipping



Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät



Konserni yhteensä



Me Investoinnit 1-12/2021 15,3 0,5 0,1 15,9 Investoinnit 1-12/2020 4,2 0,5 4,7

Investointisitoumus

ESL Shipping segmentissä raportoitava AtoB@C Shipping AB rakennuttaa kuuden aluksen sarjan erittäin energiatehokkaita sähköhybridialuksia. Nämä uudet 1A-jääluokan alukset ovat lastikapasiteetiltaan, tekniikaltaan ja innovaatioiltaan huippuluokkaa. Kuuden laivan investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa ja investoinnin rahavirta jakautuu pääosin vuosille 2023–2024. Uudet alukset rakennetaan Chowgule and Company Private Limitedin telakalla Intiassa ja ne tulevat liikenteeseen vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä alkaen.



Segmenttien varat ja velat ESL Shipping



Telko Leipurin Myytävänä olevat



Kohdistamat-tomat erät



Konserni Me yhteensä Varat 1.1.2021 210,4 77,7 59,9 36,1 384,1 Varat 31.12.2021 215,8 106,6 54,7 8,4 20,8 406,3 Velat 1.1.2021 27,7 32,7 19,9 190,3 270,6 Velat 31.12.2021 31,5 47,9 15,4 6,8 175,3 276,9

Aspo-konsernin liikevaihdon jaottelu, jatkuvat toiminnot

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain 10-12/2021 10-12/2020 Muutos-% 1-12/2021 1-12/2020 Muutos-% Me Me Me Me ESL Shipping ESL Shipping 54,7 41,2 32,8 191,4 148,4 29,0 54,7 41,2 32,8 191,4 148,4 29,0 Telko Muoviliiketoiminta 39,7 31,8 24,8 146,7 122,9 19,4 Kemikaaliliiketoiminta 23,4 16,9 38,5 83,6 74,6 12,1 Voiteluaineliiketoiminta 10,5 9,1 15,4 38,5 27,4 40,5 73,6 57,8 27,3 268,8 224,9 19,5 Leipurin Leipurin 31,7 26,6 19,2 113,1 101,0 12,0 31,7 26,6 19,2 113,1 101,0 12,0 Yhteensä 160,0 125,6 27,4 573,3 474,3 20,9





Leipurin liikevaihtoerittely 10-12/2021 10-12/2020 Muutos-% 1-12/2021 1-12/2020 Muutos-% Me Me Me Me Alueorganisaatiot: Suomi 11,3 10,3 9,4 40,4 37,0 9,2 Baltia 8,5 7,5 14,0 30,6 27,9 9,5 Itä 9,1 8,1 13,2 30,7 30,2 1,9 Yhteensä 29,0 25,9 11,9 101,7 95,1 6,9 josta: Leipomot 20,3 19,0 6,9 73,2 70,5 3,8 Elintarviketeollisuus 3,1 2,5 23,1 11,0 9,1 20,6 Muut 5,5 4,3 27,6 17,4 15,3 13,7 Machinery trading Russia 2,0 7,3 0,7 942,9 Vulganus 0,7 0,7 -2,2 4,1 5,2 -21,2 Leipurin yhteensä 31,7 26,6 19,2 113,1 101,0 12,0





Liikevaihto tuloutusajankohdan mukaan 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 Me Me Me Me ESL Shipping Tuloutus yhtenä ajankohtana 0,9 0,7 3,6 2,3 Tuloutus ajan kuluessa 53,8 40,5 187,8 146,1 54,7 41,2 191,4 148,4 Telko Tuloutus yhtenä ajankohtana 73,5 57,7 268,5 224,5 Tuloutus ajan kuluessa 0,1 0,1 0,3 0,4 73,6 57,8 268,8 224,9 Leipurin Tuloutus yhtenä ajankohtana 29,7 26,3 107,5 97,2 Tuloutus ajan kuluessa 2,0 0,3 5,6 3,8 31,7 26,6 113,1 101,0 Yhteensä Tuloutus yhtenä ajankohtana 104,1 84,7 379,6 324,0 Tuloutus ajan kuluessa 55,9 40,9 193,7 150,3 160,0 125,6 573,3 474,3









Liikevaihto markkina-alueittain 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 Me Me Me Me ESL Shipping Suomi 20,2 18,8 84,3 69,4 Skandinavia 17,4 11,4 54,1 41,3 Baltia 2,3 1,0 3,5 2,2 Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 0,6 2,2 2,5 5,4 Muut maat 14,2 7,8 47,0 30,1 54,7 41,2 191,4 148,4 Telko Suomi 12,4 9,7 47,6 41,4 Skandinavia 14,1 10,3 52,4 36,6 Baltia 5,0 3,6 20,4 15,9 Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 34,0 27,4 117,3 104,4 Muut maat 8,1 6,8 31,1 26,6 73,6 57,8 268,8 224,9 Leipurin Suomi 12,8 10,7 43,3 39,8 Skandinavia 0,7 0,0 2,9 0,0 Baltia 8,7 7,4 30,9 27,9 Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 9,3 8,1 35,4 31,7 Muut maat 0,2 0,4 0,6 1,6 31,7 26,6 113,1 101,0 Yhteensä Suomi 45,4 39,2 175,2 150,6 Skandinavia 32,2 21,7 109,4 77,9 Baltia 16,0 12,0 54,8 46,0 Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 43,9 37,7 155,2 141,5 Muut maat 22,5 15,0 78,7 58,3 160,0 125,6 573,3 474,3

Lopetetut toiminnot ja muut myytävänä olevien erien ryhmät

Kauko-liiketoimintasegmentti ja Leipurin segmenttiin kuuluvan Vulganus Oy on määritelty Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuolisiksi. Tämän myötä Kauko liiketoimintasegmenttinä on luokiteltu konsernin raportoinnissa IFRS 5 -standardin mukaiseksi lopetetuksi toiminnoksi, ja sen tulos ja tase raportoidaan erillään Aspo konsernin jatkuvien toimintojen luvuista. Tuloslaskelman osalta vertailukausien luvut on oikaistu vastaamaan samaa esitystapaa. Taseessa Kauko-liiketoimintasegmentin varat ja velat raportoidaan Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät -rivillä ja velat Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat -rivillä. Vastaavalla tavalla esitetään Vulganus Oy:n myytävänä olevaksi luokitellut varat ja velat. Tuloslaskelman osalta Vulganus raportoidaan osana Leipurin-segmentin lukuja, ja Aspo konsernin jatkuvia toimintoja. Tase-erien raportointi erillisillä riveillä alkaa luokitteluhetkellä eikä vertailukauden tietoja ole taseen osalta oikaistu.

Tulos lopetetuista toiminnoista 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 Me Me Me Me Liikevaihto 3,2 7,9 13,1 26,4 Materiaalit ja palvelut -2,3 -6,1 -9,6 -20,4 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -0,4 -0,5 -1,7 -1,7 Poistot ja arvonalentumiset -3,5 Poistot vuokratuista hyödykkeistä -0,1 -0,1 -0,3 Liiketoiminnan muut kulut -0,4 -0,3 -1,2 -1,4 Liikevoitto 0,1 0,9 -3,0 2,6 Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen veroja 0,1 0,9 -3,0 2,6 Tuloverot Tulos 0,1 0,9 -3,0 2,6

Lopetettujen toimintojen tulos sisältää Kauko-segmentin tuotot ja kulut siltä osin, kun katsotaan että ne siirtyisivät Aspo-konsernin ulkopuolelle myynnin yhteydessä. Täten lopetettujen toimintojen luvut eivät sisällä kaikkia Kauko segmentille kohdistettuja Aspo-konsernin sisäisiä hallintoveloituksia. Tästä syystä lopetetun toiminnon tulos 2021 on 0,4 miljoonaa euroa (0,3) parempi kuin Kauko segmentin tulos. Vulganus Oy:n tulos sisältyy Leipurin segmentin tulokseen.

Myytävänä oleviksi luokitellut varat ja velat 12/2021 Me Lopetettujen toimintojen varat 5,5 Muut myytävänä olevat varat 2,9 Myytävänä olevat varat yhteensä 8,4 Lopetettujen toimintojen velat 4,9 Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat 1,9 Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat yhteensä 6,8

Lopetettujen toimintojen varat ja velat sisältävät Kauko-liiketoimintasegmentin lukuja. Muut myytävänä olevat erät ovat Vulganus Oy:n varoja ja velkoja. Luokittelu sisältää Kauko segmentille ja Vulganus Oy:lle kuuluvan osuuden Aspo konsernin varoista ja veloista, eivätkä ne täten sisällä konsernissa eliminoituvia sisäisiä eriä. Varat ja velat on arvostettu niiden kirjanpitoarvoon. Poistojen kirjaaminen on lopetettu 1.12.2021, kun luokittelu myytävänä olevaksi tapahtui.









Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat 1-12/2021 1-12/2020 Me Me Liiketoiminnan nettorahavirta 0,4 5,9 Investointien tuleva/lähtevä (-) nettorahavirta 0,0 -0,1 Rahoituksen tuleva/ lähtevä (-) nettorahavirta -1,6 -1,6 Lopetetuista toiminnoista kertynyt rahavarojen muutos -1,2 4,2

Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat koostuvat lopetettujen toimintojen rahavirtojen osuudesta Aspo konsernin rahavirroista.

Mentum hankinta

Telko vahvisti asemiaan Baltian voiteluainemarkkinoilla ostamalla 31.12.2021 virolaisen Mentum AS yhtiön osakekannan. Hankitulla yhtiöllä on sivuliikkeet Latviassa ja Liettuassa. Hankitun yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 9,4 miljoonaa euroa, ja sen tulos ennen veroja oli 0,2 miljoonaa euroa. Koska hankinta tapahtui vuoden viimeisenä päivänä, sisältyy Aspon konsernitilinpäätökseen 2021 ainoastaan hankitun yhtiön tase, ei tuloslaskelmaeriä.

Liiketoiminnan hankintahinta oli 1,5 miljoonaa euroa, ja se suoritetaan kokonaisuudessaan käteisvaroina. Hankitun yhtiön varat ja velat arvostettiin hankintahetkellä käypään arvoon. Aineettomiin hyödykkeisiin tehtiin 0,2 miljoonan euron käyvän arvon kohdistus, perustuen päämiessopimuksiin, lisäksi varaostoarvoon tehtiin vähäinen käyvän arvon kohdistus. Muilta osin hankittujen varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen katsottiin vastaavan niiden käypää arvoa. Kaupasta ei syntynyt liikearvoa. Hankinnan kulut 0,1 miljoonaa euroa on kirjattu Telko segmentin liiketoiminnan muihin kuluihin.

Mentum yrityshankinnan alustava hankintamenolaskelma 12/2021 Me Luovutettu vastike Käteisvaroina maksettava 1,5 Kokonaishankintameno 1,5 Hankittujen varojen ja velkojen käyvät arvot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 0,2 Vuokratut hyödykkeet 0,2 Vaihto-omaisuus 2,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,8 Varat yhteensä 3,9 Vuokrasopimusvelat 0,2 Ostovelat ja muut velat 2,2 Velat yhteensä 2,4 Nettovarallisuus 1,5 Yrityskauppaan liittyvät hankintakulut 0,1

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeen ESL Shipping on osana tonnistonsa strategista uudistamista myynyt ja luovuttanut pienimmän, vuonna 1987 rakennetun hinattavan 9000-tonnin proomunsa Espan virolaiselle ostajalle. Kaupasta kirjautuu noin 1,5 miljoonan euron myyntivoitto vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle.

Helsingissä 16.2.2022



Aspo Oyj

Hallitus



Tiedotustilaisuus



Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään keskiviikkona 16.2.2022 kello 14.00 FLIKin Eliel-studiolla Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

Tilinpäätöstiedotteen esittelee toimitusjohtaja Rolf Jansson. Esitysmateriaali on saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspo.fi.

Tiedotustilaisuus on suomenkielinen ja sitä voi seurata myös suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.videosync.fi/q4_2021 tai puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 817 10310 (71344087#). Videotallenne on katsottavissa Aspon verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.





Helsingissä 16.2.2022





Aspo Oyj



Rolf Jansson Arto Meitsalo toimitusjohtaja talousjohtaja



Lisätiedot:

Rolf Jansson, 040 060 0264, sähköposti rolf.jansson@aspo.com

Keijo Keränen, 0400 955 821, sähköposti keijo.keranen@aspo.com



Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 950 ammattilaista.

