WENDEL : Sébastien Metzger nommé Directeur Juridique M&A et Finance de Wendel

Communiqué – 16 février 2022

Sébastien Metzger nommé

Directeur Juridique M&A et Finance de Wendel

Wendel est heureuse d’annoncer ce jour la nomination de Sébastien Metzger en tant que Directeur Juridique M&A et Finance de Wendel. Il rejoindra à ce titre le Comité de coordination de Wendel.

Avocat de formation, Sébastien Metzger, 41 ans, a débuté sa carrière chez Wendel en 2008 en tant que juriste en fusions-acquisitions et a été promu Directeur juridique adjoint en janvier 2018. Durant ces années, Sébastien a participé à la majorité des transactions réalisées par Wendel, qu’il s’agisse de transactions dans le non coté, d’opérations de marché ou d’opérations de dettes (émissions obligataires) au cours desquelles il a acquis une solide expérience sur les marchés du M&A français et américain. Il est également intervenu régulièrement sur des opérations de développement du portefeuille.

Il est diplômé de l'ESSEC et d'un Master II en droit des affaires et fiscalité (Paris I – Panthéon Sorbonne).

Agenda

18.03.2022

Résultats annuels 2021 - Publication de l’ANR au 31 décembre 2021 (avant Bourse).

28.04.2022

Activité du 1er trimestre 2022 - Publication de l’ANR au 31 mars 2022 (avant Bourse).

16.06.2022

Assemblée générale

29.07.2022

Résultats du 1er semestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 juin 2022 et des états financiers consolidés semestriels condensés (avant Bourse).

28.10.2022

Activité du 3e trimestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 septembre 2022 (avant Bourse).

01.12.2022

Journée investisseurs 2022

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Tarkett, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup

