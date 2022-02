SATOn vuokrakerrostalo Kalliossa peruskorjaukseen

English Finnish

Vuonna 1939 valmistuneessa SATOn omistamassa kerrostalossa Helsingin Kalliossa, osoitteessa Castréninkatu 3, alkoi peruskorjaus helmikuussa 2022. Peruskorjaus kestää noin 1,5 vuotta.



”Castréninkatu 3 kiinteistön peruskorjaus alkoi helmikuussa 2022, ja remontti kestää noin 1,5 vuotta”, kertoo SATOn investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto.



Urakoitsijana hankkeessa toimii Veljekset Nuutinen Oy.



Peruskorjauksessa asuntojen keittiöt, kylpyhuoneet ja asuinhuoneet remontoidaan kokonaisuudessaan. Lisäksi kiinteistön porrashuoneet maalataan, vesi- ja viemäriputkistot sekä sähköt ja taloautomaatio uusitaan. Irtaintavaravarastot siirretään kylmäullakolta lämpimään kellariin ja taloon rakennetaan pesula sekä saunaosasto. Kerrostalon huoneistojakauma muuttuu ja peruskorjauksen jälkeen kerrostalossa on yhteensä 95 asuntoa, viisi asuntoa enemmän kuin ennen peruskorjausta. Rakennuksen julkisivut ja vesikate on kunnostettu jo aiemmin vuonna 2016.



SATO korjaa omistamiaan kiinteistöjä elinkaariperiaatteen mukaisesti ja peruskorjausten yhteydessä parannetaan myös kiinteistöjen energiatehokkuutta.



”Tavoittelemme energiatehokkuuden parantamista noin 30 %:lla aikaisempaan verrattuna”, kertoo Aalto.



Castréninkadun peruskorjauksessa kerrostalon painovoimainen ilmanvaihto muutetaan keskitetyksi tulo-poistoilmanvaihdoksi, jossa on lämmön talteenotto. Lisäksi tasapainotetaan patteriverkostoa ja lisätään taloautomaatioon tekoälyä ja IoT-anturointia. Samalla kun lämpö otetaan poistoilmasta talteen, se siirretään sisään puhallettavaan ilmaan, jolloin myös asumismukavuus paranee.



Peruskorjausurakan aikana katualueella voi olla poikkeusjärjestelyjä, jotka vaikuttavat jalankulkijoiden liikkumiseen.



Lisätietoja:

SATO Oyj, investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto, puh. 040 513 0702

arto.aalto@sato.fi



