Piedmont obtient 13 nouvelles commandes totalisant 9,3 M $

QUÉBEC, 16 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que sa ligne d'affaires Piedmont, leader mondial dans l’équipement anticorrosif pour les usines de dessalement d’eau de mer pour les marchés industriels et municipaux, a obtenu 13 nouvelles commandes de filtres à cartouches renforcés de fibres de verre (« FRP »), de raccords flexibles en acier inoxydable et de connecteurs de perméat PiPerLinkMC, pour un total de 9,3 M $. Les revenus des nouvelles ventes seront reconnus en partie au cours de cet exercice financier, et le reste, au courant de la prochaine année financière de la Société.

Au cours des deux derniers mois, Piedmont a enregistré des ventes record pour ses produits de dessalement d'eau de mer. La plupart des commandes comprennent une variété de produits de Piedmont, notamment des filtres à cartouches faits de FRP, des éléments de cartouche et des raccords flexibles. Dans quelques cas, des produits du groupe de Produits chimiques de spécialité de la Société ont été vendus au même client ou au même projet de dessalement. Les projets en cours couvrent le monde entier, de l'Amérique latine à l'Afrique du Nord, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Asie. Piedmont a également conclu ses premières ventes du connecteur de perméat PiPerLinkMC, lancé en novembre 2021.

« Nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée de voir le nombre important de projets remportés grâce au dévouement et au travail acharné de l'équipe de Piedmont, surtout en considérant les synergies créées avec notre groupe de Produits chimiques de spécialité. Le dessalement d’eau de mer est un secteur important pour l’industrie de l’eau et nous sommes optimistes quant à sa croissance. Le carnet de commandes de Piedmont a atteint un niveau record, stimulé par notre capacité à gérer les coûts et à tirer parti de notre réseau mondial de distribution de produits de spécialité. Nous continuons à développer des produits innovants pour compléter notre portefeuille actuel, en mettant sur le marché des solutions uniques axées sur les économies d'énergie et de coûts d’opération, afin d’accomplir notre mission de simplifier le traitement d'eau », a déclaré Gregory Madden, chef des stratégies d’affaires d’H 2 O Innovation.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs, tel que la capacité de la Société à compléter et livrer ces projets à l’intérieur des échéanciers proposés et sans coûts additionnels considérant, entre autres, les enjeux liés à la chaine d’approvisionnement et le contexte mondial entourant la pandémie de Covid-19. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2021 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos de Piedmont

Piedmont est un leader mondial dans l’équipement anticorrosif pour les usines de dessalement et répond aux besoins essentiels des clients pour une large gamme d'applications dans les marchés industriels et municipaux. Pour plus de renseignements, visitez : www.piedmontpacific.com.

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

