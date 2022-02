SalMar - Mottatte forhåndsaksepter for det frivillige tilbudet om å å kjøpe alle utestående aksjer i NTS ASA

English Norwegian

Frøya/Rørvik, 16. februar 2022

Det vises til børsmelding publisert den 14. februar 2022 ("Børsmeldingen") om at SalMar ASA ("SalMar") skal fremsette et frivillig tilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i NTS ASA ("NTS" eller "Selskapet") for NOK 120 per aksje ("Tilbudsprisen") ("Tilbudet"), hvor det ble annonsert at det var mottatt ugjenkallelige forhåndsaksepter for Tilbudet fra aksjonærer som til sammen eier 29 727 803 aksjer i NTS, tilsvarende omtrent 23,6 % av aksjene i Selskapet, for alle aksjene de eier ("Annonseringsforhåndsakseptene").

SalMar har i dag mottatt ytterligere ugjenkallelige forhåndsaksepter for Tilbudet på like vilkår som for Annonseringsforhåndsakseptene fra Nils Williksen AS, TerBoLi Invest AS og Rodo Invest AS, som til sammen eier 33 257 573 aksjer i NTS, tilsvarende omtrent 26,5 % av aksjene i Selskapet, for alle aksjene de eier. Sammen med Annonseringsforhåndsakseptene har SalMar dermed hittil mottatt ugjenkallelige forhåndsaksepter for Tilbudet fra aksjonærer som til sammen eier 62 985 376 aksjer i NTS, tilsvarende omtrent 50,1 % av aksjene i Selskapet, for alle aksjene de eier, som betyr at det er mottatt forhåndsaksepter for et antall aksjer som overstiger gjennomføringsbetingelsen om minimum aksept (Gjennomføringsbetingelse (i) som definert i Børsmeldingen). De nye forhåndsakseptene erstatter støtteerklæringene omtalt i Børsmeldingen.

Nils Williksen AS er nærstående av styremedlem i NTS, Nils Martin Williksen, TerBoLi Invest AS er nærstående av styremedlem i NTS, Vibecke Bondø, og Rodo Invest AS er nærstående av styremedlem i NTS, Roald Dolmen.

Uttalelser fra de forhåndsaksepterende aksjonærene

Nils Martin Williksen, på vegne av Nils Williksen AS, sier: "SalMar kom med ei meget god industriell løysing, også lokalt i Rørvik og Namdalen, så dette trur vi blir bra for alle parter. Og med en stor andel aksjer blir vi jo også med på utviklinga videre".

Terje Bondø, på vegne av TerBoLi Invest AS, sier: "Vi fant ei løysing som traff godt på det industrielle og som også ga en fair verdi. SalMar har jo en fantastisk historikk på lokal utvikling, drift og lønnsomhet, så vi føler oss trygge på at de vil være en god partner til å forvalte dette videre på en god måte. Vi ønsker fortsatt ‘liv på leia og lys i husan’".

Roald Dolmen, på vegne av Rodo Invest AS, sier: "Rodo er jo bare en av 14 aksjonærer som har villet selge og budet fra SalMar viste seg å være noe alle var villige til å støtte uten å legge opp til videre budkamp. Vi har tru på videre vekst sammen med SalMar, samtidig som vi får ut litt som vi kan investere i annen virksomhet vi holder på med i regionen".

Rådgivere

Arctic Securities AS er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet BAHR AS er juridisk rådgiver til SalMar ASA i forbindelse med Tilbudet. Carnegie AS er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Thommessen AS er juridisk rådgiver til aksjonærene som har forhåndsakseptert Tilbudet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Gustav Witzøe, konsernsjef

Telefon: +47 911 47 834

E-post: gustav.witzoe@salmar.no

Trine Sæther Romuld, CFO & COO

Telefon: + 47 991 63 632

E-post: trine.romuld@salmar.no

Håkon Husby, IR-ansvarlig

Telefon: +47 936 30 449

E-post: hakon.husby@salmar.no

Denne informasjonen anses å være innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning (MAR), og er underlagt opplysningskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Børsmeldingen er offentliggjort av Håkon Husby, IR-ansvarlig hos SalMar ASA, 16. februar 2022 kl 14:01.

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya, InnovaNor på Senja og Vikenco på Aukra. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean. Videre eier SalMar 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om SalMar.

Important information:

The release is not for publication or distribution, in whole or in part directly or indirectly, in or into Australia, Canada, Japan or the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This release is an announcement issued pursuant to legal information obligations, and is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. It is issued for information purposes only, and does not constitute or form part of any offer to sell or purchase, or solicitation to purchase or subscribe for any securities, in the United States or in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act"). The securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the US Securities Act. The Offeror does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into Australia, Canada, Japan or the United States.

The Offer, if made, will be subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. Neither the Company nor any of its advisers assume any responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.

The distribution of this release may in certain jurisdictions be restricted by law. Persons into whose possession this release comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

No adviser of the Company or the Offeror is acting for anyone else than the Company or the Offeror, respectively, and will not be responsible to anyone other than such party providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to any other matter referred to in this release.

Forward-looking statements:

This release and any materials distributed in connection with this release may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements.