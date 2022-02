Green Shield Canada fait un don de 250 000 $ à Discovery Pharmacy de l’Université de Toronto

English French

TORONTO, 16 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son engagement envers la communauté pharmaceutique, Green Shield Canada (GSC) est heureuse d’annoncer un don de 250 000 $ à Discovery Pharmacy de l’Université de Toronto.



Située à la faculté de pharmacie Leslie Dan, Discovery Pharmacy est en voie de devenir un centre d’innovation et de recherche numérique pour la profession de pharmacien, tout en permettant aux étudiants d’acquérir une expérience pratique en tant que pharmaciens professionnels. Sa compatibilité avec la grande expérience de GSC en matière de pharmacie a été un facteur déterminant du don.

« Fondée par des pharmaciens il y a plus de 60 ans, GSC œuvre depuis longtemps en pharmacie, offrant un accès abordable aux médicaments », explique Mark Rolnick, vice-président directeur, Innovation pharmaceutique et expérience du patient. « Nous continuons à défendre le rôle important que jouent les pharmaciens au sein de notre système de soins de santé, et ce rôle prendra encore plus d’importance dans un milieu de plus en plus axé sur la santé numérique. »

En tant que seul gestionnaire de garanties proposant une gamme complète de services pharmaceutiques remboursés, y compris le soutien en santé, la déprescription et les conseils en matière d’abandon du tabac, GSC joue déjà un rôle actif.

« Nous sommes enchantés de nous lancer dans l’aventure de Discovery Pharmacy, et nous avons hâte de voir son impact sur l’adoption de services cliniques et sur l’amélioration des résultats en matière de santé », ajoute M. Rolnick.

Alors que Discovery Pharmacy prend de l’ampleur, le soutien initial de GSC est une nouvelle étape vers la création d’un centre novateur taillé sur mesure pour une nouvelle ère de soins pharmaceutiques basés sur le numérique.

« Nous sommes très heureux que GSC ait donné son soutien initial à Discovery Pharmacy en tant que donateur fondateur », a déclaré Lisa Dolovich, doyenne de la faculté de pharmacie Leslie Dan de l’Université de Toronto. « Ce soutien précoce est essentiel pour nous aider à aller de l’avant à mesure que Discovery Pharmacy se développe et prend de l’importance. Nous avons vu le rôle important que jouent les pharmaciens dans la prestation des soins de santé de première ligne. Nous continuerons à jouer un rôle de premier plan dans ce domaine en réinventant l’exercice de notre profession et en concevant de nouveaux moyens de fournir les meilleurs soins possibles. »

