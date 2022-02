English Finnish

Pörssitiedote, Muutokset johdossa

16.2.2022, klo 16.15



Bonum Pankki Oyj: Jaakko Pulli ja Arvi Helenius on nimitetty POP Pankkikeskuksen johtoon

POP Pankkikeskuksen hallintoneuvosto on nimittänyt vt. toimitusjohtaja, KTM Jaakko Pullin POP Pankkikeskuksen toimitusjohtajaksi. Toimitusjohtajan sijaiseksi hallintoneuvosto nimitti POP Pankkikeskuksen lakiasiainjohtaja, OTM Arvi Heleniuksen. Nimitykset astuvat voimaan heti.

Jaakko Pulli on toiminut POP Pankkikeskuksen palveluksessa vuodesta 2015. Hänellä on yhteensä parinkymmenen vuoden kokemus finanssialalta eri tehtävistä.

Arvi Helenius on tullut POP Pankki -ryhmään vuonna 2011 ja POP Pankkikeskuksen palveluksessa hän on työskennellyt vuodesta 2017.

Sekä Jaakko Pulli että Arvi Helenius ovat toimineet vuosia POP Pankkikeskuksen johtoryhmän jäseninä, Pulli liiketoimintajohtajana ja Helenius laki- ja henkilöstöasioista vastaavana johtajana. Jaakko Pulli on Finanssiala ry:n hallituksen jäsen ja Bonum Pankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Helenius on POP Pankki -ryhmään kuuluvan Suomen Vahinkovakuutus Oy:n hallituksen jäsen.



”Jaakko Pullilla on laaja finanssialan kokemus ja hän tuntee POP Pankki -ryhmän liiketoiminnan erittäin hyvin. Hän on hyvin verkostoitunut ja lisäksi hänellä on näkemystä, miten POP Pankki -ryhmää voi viedä strategiamme mukaisesti eteenpäin. POP Pankki -ryhmässä pitkään toiminut Arvi Helenius tuntee keskeiset hankkeemme ja hallintomme ja oltuaan rakentamassa ryhmämme vakuutusyhtiötä, hänellä on hyvä ymmärrys menestyksekkään palveluliiketoiminnan konseptoinnista”, sanoo POP Pankkikeskuksen hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Takala.

Bonum Pankki Oyj

Lisätietoja:

Harri Takala, hallintoneuvoston puheenjohtaja, POP Pankkikeskus osk, 040 585 3886

Jaakko Pulli, toimitusjohtaja, POP Pankkikeskus osk, 050 420 0925

Arvi Helenius, toimitusjohtajan sijainen, lakiasiainjohtaja, POP Pankkikeskus osk, 040 487 1544

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.poppankki.fi

Bonum Pankki Oyj on POP Pankkikeskus osk:n tytäryhtiö ja vastaa POP Pankkien yhteenliittymän keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta, POP Pankki -ryhmän ulkoisen rahoituksen hankkimisesta, maksuliikenteestä ja POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien liikkeeseenlaskusta. Lisäksi Bonum Pankki Oyj myöntää vähittäisasiakkaille vakuudettomia kulutusluottoja ja vakuudellisia velkakirjalainoja sekä toimii yhteenliittymän keskitettyjen palvelujen tarjoajana.