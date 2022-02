Behind the Wheel: l’Azienda Agricola Connessa

English Italian

La copertura Internet sta arrivando nella remota città di Água Boa, nello stato del Mato Grosso, in Brasile, e con essa anche la “Connected Farm” ovvero l’Azienda Agricola Connessa di Case IH. Per saperne di più su come Case IH è stato determinante per portare la connettività nella regione e scoprire come questa non solo andrà a beneficio dell'agricoltura ma anche della collettività in generale, guarda l’ultimo episodio di Behind the Wheel: bit.ly/connectedfarm



Londra, 16 Febbraio 2022

Case IH, uno dei brand globali di macchine agricole di CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), ha scelto Água Boa, una regione rinomata per l'elevata produttività agricola, come sede del suo progetto “Connected Farm”, l’Azienda Agricola Connessa. Il marchio è stato l’elemento trainante dell'iniziativa volta a introdurre l'infrastruttura 4G nella regione, avendo fornito investimenti finanziari, cooperato con il fornitore di telecomunicazioni TIM Brazil e instaurato rapporti all'interno della comunità locale per portare a compimento il progetto.

“Case IH è riconosciuto come il brand di riferimento per gli agricoltori orientati all’innovazione. È stato determinante nell'introduzione di tecnologie all'avanguardia per gli agricoltori brasiliani", ha affermato Vilmar Fistarol, President Latin America di CNH Industrial. "L’Azienda Agricola Connessa mostra come il brand stia guidando la rivoluzione dell'agricoltura digitale brasiliana".

L’Azienda Agricola Connessa mira a dimostrare come a livello rurale la connettività possa aumentare la resa sul campo, anche in una regione già altamente produttiva. Una connessione Internet 4G installata presso l'azienda agricola consente il reporting dei dati e permette il monitoraggio dell'intera azienda e delle sue macchine da parte del nuovo Connect Center AFS (pacchetto di agricoltura di precisione di Case IH), che ha sede presso lo stabilimento Case IH di Sorocaba nello stato di San Paolo.

La connettività offre agli agricoltori numerosi vantaggi, tra cui una maggiore produttività, un ridotto consumo idrico, una logistica efficiente, informazioni sui tempi di operatività delle macchine e una gestione più efficiente delle scorte. I vantaggi finanziari includono un maggiore ritorno sull'investimento e l'ottimizzazione dei costi dei fattori produttivi, sia a livello generale che specifico.

"L’Azienda Agricola Connessa di Case IH riunisce le tecnologie più avanzate che il brand ha da offrire", ha affermato Parag Garg, Chief Digital Officer di CNH Industrial. "La nuova infrastruttura connessa e le macchine all’avanguardia dimostrano i vantaggi che la connettività porterà agli agricoltori della zona".

Oltre a presentare il progetto “Connected Farm”, il video propone interviste ai membri della comunità di Água Boa. Queste interviste danno un'idea di come la popolazione locale sia entusiasta di accogliere sul posto di lavoro, nelle scuole e nella sanità pubblica, le nuove tecnologie rese più accessibili dalla nuova infrastruttura di connettività.

Puoi scoprire di più su come Case IH sta portando la connettività a Água Boa e sull’Azienda Agricola Connessa, al sito: bit.ly/connectedfarm

