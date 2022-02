French German

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania (USA), Feb. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ:VERX) („Vertex“ oder das „Unternehmen“), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass sein Vertex® Indirect Tax Chain Flow Accelerator von SAP für die Integration mit SAP S/4HANA® zertifiziert worden ist. Die Integration ermöglicht es Kunden, mit ihrer SAP S/4HANA-Software eine vollautomatisierte und konsistente Umsatzsteuerbehandlung (USt.) zu erreichen.

„Vertex arbeitet seit über 20 Jahren mit SAP zusammen, um ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten“, so Brian Wilchusky, Director of SAP Global Partnerships bei Vertex. „Die SAP-zertifizierte Integration des Indirect Tax Chain Flow Accelerator mit SAP S/4HANA unterstreicht unser Engagement für die Entwicklung von Lösungen, die innovative Funktionen bieten, die sich nahtlos und ohne kundenspezifische Anwendungsentwicklung integrieren lassen und gleichzeitig den Wert der SAP-Investitionen unserer Kunden steigern.“

Das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) hat zertifiziert, dass die Schnittstellensoftware VERTEX 100_755 für das Produkt Vertex Indirect Tax Chain Flow Accelerator unter Verwendung von Standardintegrationstechnologien in SAP S/4HANA integriert werden kann. SAP S/4HANA ist die Business Suite der nächsten Generation, die als digitaler Kern fungiert und Kunden dabei unterstützt, die digitale Transformation in ihrem gesamten Unternehmen voranzutreiben.

Dies ist die neueste globale Lösung von Vertex, die zertifiziert wird, nach Vertex® Indirect Tax O Series 9.0, die kürzlich von SAP als „Built on SAP Business Technology Platform“ für den brasilianischen Markt zertifiziert wurde. Vertex bietet eine vollständige Suite von SAP-zertifizierten Lösungen, um Kunden dabei zu unterstützen, die spezifischen Anforderungen ihrer Unternehmen zu erfüllen, unabhängig davon, wie groß sie sind, wo sie geschäftlich tätig sind oder welche Kombination von SAP-Lösungen sie verwenden.

Weitere Informationen zum Vertex Indirect Tax Chain Flow Accelerator finden Sie hier .

Copyright © 2022 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, können sich jederzeit ändern und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die Produktausrichtung und potenzielle Roadmap-Informationen stellen keine Garantie dar, dürfen nicht in einen Vertrag aufgenommen werden und stellen keine Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen dar. Diese Informationen dürfen nicht als Grundlage für Kauf-, Rechts- oder Steuerentscheidungen herangezogen werden. Die für Produkte von Vertex beschriebene Entwicklung, Veröffentlichung und Zeitplanung von Funktionen liegen im alleinigen Ermessen von Vertex, Inc. Jegliche Aussagen in dieser Veröffentlichung, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen gemäß dem U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den von Vertex bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen beschrieben sind und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Vertex weist Leser darauf hin, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die Vertex nicht aktualisieren muss.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen mit Zuversicht Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und wachsen können. Vertex bietet Lösungen, die hinsichtlich der wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatz- und Verbrauchssteuern, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer, auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com , oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter und LinkedIn .

SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Services sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken von SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright. Alle anderen genannten Produkt- und Servicenamen sind Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

