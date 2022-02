Tukes valitsi Innofactorin tietojärjestelmien kehittämisen ja ylläpidon puitejärjestelyn toimittajaksi

Finnish English

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 16.02.2022 klo 18.35

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittajaksi Tietojärjestelmien kehittämisen ja ylläpidon puitejärjestelyn ”Palvelujen ketterä kehittäminen sekä Ylläpito ja kunnossapito” -osa-alueelle. Puitejärjestelyssä on yhteensä kolme osa-aluetta, joille valittiin yhteensä neljä puitesopimustoimittajaa. ”Palvelujen ketterä kehittäminen sekä Ylläpito ja kunnossapito” -osa-alueelle valittiin yhteensä kaksi puitesopimustoimittajaa.

Palvelujen ketterä kehittäminen sekä Ylläpito ja kunnossapito -osa-alue keskittyy Tukesin järjestelmien toteutukseen ketterän toimintatavan mukaisesti, palvelun validointiin, sovellusten yllä- ja kunnossapitoon sekä häiriöiden käsittelyyn ja korjaamiseen.

Tukesin hankintapäätöksessä ilmoittama hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo kaikille kolmelle puitejärjestelyn osa-alueelle on noin 6,8 miljoonaa euroa. Puitejärjestelyn kesto on neljä vuotta, jonka lisäksi se sisältää option kahdelle lisävuodelle.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo tuotteiden, palveluiden ja tuotantojärjestelmien teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, edistää kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta, akkreditoi ja toimii kaivosviranomaisena.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

