COMMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR L’EXERCICE ÉCOULÉ 2021

2021 a été l’année du grand changement pour Leasinvest et Extensa, les deux sociétés ayant fusionné pour former Nextensa.

Nextensa se profile comme un investisseur et promoteur immobilier actif en Belgique, au Luxembourg et en Autriche. Nextensa contribuera à de nouveaux projets urbains et au développement d’un immobilier de qualité à plus grande échelle, en mettant l’accent sur la durabilité. Nextensa développera des biens immobiliers dans l’optique de gérer un portefeuille durable et de réaliser des plus-values sur la vente de projets.

données clés 2021

Progression des revenus locatifs du portefeuille d’investissement, de € 59,8 millions à € 65,2 millions.

Les projets de développement d’Extensa contribuent, depuis l’apport, à hauteur de € 15,4 millions.

Pipeline de développement mixte résidentiel/bureaux de 170 000 m² à Bruxelles et 157 000 m² à Luxembourg.

Baisse du coût de financement moyen du portefeuille d’investissement, de 2,35 % à 2,07 %.

Dividende de € 2,50 par action.

