COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 16 février 2022

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de janvier 2022

Le trafic total du Groupe ADP1 au mois de janvier 2022 est en hausse de + 4,5 millions de passagers par rapport à janvier 2021, avec 13,4 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 52,5 % du niveau du trafic groupe du mois de janvier 20191.

Pour Paris Aéroport seul, le trafic au mois de janvier 2022 est en hausse de + 2,0 millions de passagers par rapport à janvier 2021 avec 4,0 millions de passagers accueillis. Il représente 52,2 % du trafic de Paris Aéroport du mois de janvier 2019. En janvier 2022, Paris-Charles de Gaulle a accueilli 2,7 millions de passagers (+ 1,5 million de passagers2) , soit 50,7 % du trafic de janvier 2019, et Paris-Orly 1,3 million de passagers (+ 0,4 million de passagers2), soit 55,6 % du trafic de janvier 2019.

À Paris-Charles de Gaulle, les terminaux 2A, 2B, 2C, 2D, 2E et 2F sont actuellement ouverts et accueillent l'ensemble du trafic de passagers. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts à l'exception des portes d'embarquement B d'Orly 1.

S'agissant des plateformes du Groupe ADP à l'international, le terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite est fermé. Toutes les autres plates-formes sont ouvertes aux vols commerciaux, des restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux.

Pour Paris Aéroport sur le mois de janvier 20222 :

Le trafic international (hors Europe, incluant DROM-COM) est en hausse (+ 697 144 passagers) du fait d'une croissance sur l'ensemble des faisceaux : Amérique du Nord (+ 304 035 passagers), Amérique Latine (+ 112 708 passagers), Asie-Pacifique (+ 48 668 passagers), Moyen-Orient (+ 106 751 passagers), Afrique (+ 105 519 passagers) ;

Le trafic Europe (hors France) est en hausse (+ 1 011 773 passagers) ;

Le trafic France métropolitaine est en hausse (+ 258 055 passagers) ;

Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse (+ 19 463 passagers) ;

Le nombre de passagers en correspondance est en hausse de + 96,7 %. Le taux de correspondance s'est établi à 28,8 %, en baisse de - 0,6 point par rapport à janvier 2021.





Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital3, est en hausse de + 1,4 million de passagers sur le mois de janvier 20222, à 3,0 millions de passagers, soit 60,0 % du trafic de janvier 2019.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de + 0,9 million de passagers sur le mois de janvier 20222, à 1,7 million de passagers, soit 66,0 % du trafic de janvier 2019.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de + 244 406 passagers sur le mois de janvier 20222, à 395 897 passagers, soit 60,5 % du trafic de janvier 2019.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital4 depuis le mois de juillet 2020, est en baisse de - 58 586 passagers sur le mois de janvier 20222, à 4,2 millions de passagers, soit 47,5 % du trafic de janvier 2019.



Passagers Janv. 2022 Var. 2022/2021

(en passagers) 12 mois glissants Var. 2022/2021

(en %) Paris-CDG 2 722 701 + 1 525 381 27 721 956 + 54,6 % Paris-Orly 1 320 824 + 441 591 16 166 171 + 72,7 % Total Paris Aéroport 4 043 525 + 1 966 972 43 888 127 + 60,8 % Santiago du Chili 1 652 086 + 946 579 10 959 497 + 61,9 % Amman 395 897 + 244 406 4 803 742 + 215,5 % New Delhi 3 036 612 - 33 031 37 106 926 + 45,7 % Hyderabad 1 030 054 - 114 049 11 875 290 + 36,4 % Cebu 155 622 + 88 494 1 405 433 - 12,0 % Total GMR Airports 4 222 288 - 58 586 50 387 649 + 40,9 % Antalya 662 337 + 369 050 22 376 158 + 146,6 % Almaty 311 471 - 71 228 6 027 984 + 72,8 % Ankara 592 960 + 281 884 7 308 059 + 65,1 % Izmir 557 863 + 239 517 7 909 069 + 61,6 % Bodrum 68 781 + 26 211 2 961 447 + 106,0 % Gazipaşa Alanya 27 067 + 8 983 629 370 + 143,1 % Médine 275 724 + 145 133 1 903 112 + 21,4 % Tunisie 31 879 + 13 673 537 949 + 78,0 % Géorgie 189 543 + 172 953 2 364 299 + 457,9 % Macédoine du Nord 122 205 + 64 412 1 455 790 + 121,7 % Zagreb(5) 140 176 + 102 113 1 506 591 + 98,3 % Total TAV Airports 2 980 006 + 1 352 701 53 690 920 + 102,2 %





Mouvements d'avions Janv. 2022 Var. 2022/2021

(en mouvement) 12 mois glissants Var. 2022/2021

(en %) Paris-CDG 24 833 + 11 063 261 174 + 38,4 % Paris-Orly 10 952 + 4 117 122 674 + 67,1 % Total Paris Aéroport 35 785 + 15 180 383 848 + 46,4 % Santiago du Chili 11 348 + 5 191 82 952 + 55,4 % Amman 4 630 + 2 592 49 195 + 145,3 % New Delhi 25 490 + 498 289 757 + 42,4 % Hyderabad 9 866 - 939 109 177 + 25,7 % Cebu 1 811 + 896 15 148 - 12,3 % Total GMR Airports 37 167 + 455 414 082 + 34,6 % Antalya 4 922 + 2 568 132 652 + 139,2 % Almaty 3 482 - 253 56 587 + 34,9 % Ankara 4 629 + 2 015 57 433 + 61,9 % Izmir 3 876 + 1 502 53 300 + 46,1 % Bodrum 535 + 199 20 555 + 101,4 % Gazipaşa Alanya 208 + 36 4 820 + 120,6 % Médine 2 659 + 1 234 21 047 + 44,6 % Tunisie 337 + 124 4 939 + 53,1 % Géorgie 2 284 + 1 708 28 528 + 181,0 % Macédoine du Nord 1 074 + 370 15 358 + 86,8 % Zagreb(5) 2 776 + 1 373 30 978 + 56,6 % Total TAV Airports 26 782 + 10 876 414 001 + 81,3 %





Répartition géographique Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Janv. 2022

Var. 2022/2021 Part dans

trafic total France métropolitaine + 258 055 17,7 % Europe + 1 011 773 37,7 % Autre International

Dont + 697 144 44,6 % Afrique + 105 519 11,9 % Amérique du nord + 304 035 10,4 % Amérique latine + 112 708 4,9 % Moyen-Orient + 106 751 5,4 % Asie-Pacifique + 48 668 2,3 % DROM-COM + 19 463 9,7 % Total Paris Aéroport + 1 966 972 100,0 %





Paris Aéroport

(Paris-CDG et Paris-Orly) Janv.

2022 Var. 2022/2021 12 mois

glissants Var. 2022/2021 Passagers en correspondance(1) 569 571 + 96,7 % 4 858 830 + 60,3 % Taux de correspondance 28,8 % - 0,6 pt 22,3 % - 0,2 pt Taux de remplissage 63,8 % - 0,1 pt 69,4 % + 3,8 pts

(1) Passagers au départ





Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs +33 6 61 27 07 39 - invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2021, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 41,9 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,1 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 118,1 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2021, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 777 millions d'euros et le résultat net part du groupe à - 248 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr

1 Le trafic du groupe intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL), Mactan-Cebu International Airport et Almaty International Airport à compter du 1er janvier 2019. Suite au non-renouvellement au 31 décembre 2021 du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice, le trafic du groupe n'inclut plus le trafic de l'aéroport de Maurice.

2 Par rapport au mois de janvier 2021.

3Suite à la mise en œuvre du programme de rachat d'actions de TAV Airports, le Groupe ADP détient 46,38 % du Groupe TAV Airports depuis le 30 septembre 2020 (contre 46,12 % précédemment).

4 Voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020 sur la prise de participation dans la société GMR Airports.

5 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

