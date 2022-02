Aéroports de Paris SA - Le Conseil d'administration d'ADP autorise l'usage de son droit de veto et à racheter ses actions afin de pouvoir exercer son droit de préemption, dans le cadre du débouclage des participations croisé avec RSG

English French

COMMUNIQUÉ FINANCIER

Tremblay-en-France, le 16 février 2022

Aéroports de Paris SA

Le Conseil d'administration d'Aéroports de Paris autorise la société à user de son droit de veto

et à racheter ses actions propres afin de pouvoir exercer son droit de préemption,

dans le cadre du processus de débouclage des participations croisées avec Royal Schiphol Group

Le Conseil d'administration du 16 février 2022 a autorisé la société à faire usage des droits que l'accord de sortie entre Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group en date du 1er décembre 2008 confère à Aéroports de Paris1. Il s'agit de :

l'usage du droit de véto que la société détient dans le cas d'un projet de cession à personnes identifiées des actions ADP détenues par Royal Schiphol Group,

le rachat, y compris par utilisation de son droit de préemption avec faculté de substitution au profit d'investisseurs tiers, d’un nombre d’actions ADP représentant jusqu'à 8 % du capital social d'Aéroports de Paris afin de permettre, le cas échéant, le rachat de l'intégralité des actions ADP devant être cédées par Royal Schiphol Group.

Cette autorisation s'inscrit dans le programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée générale du 11 mai 2021, y compris le cadre qu'il prévoit en termes d'objectifs que de limites financières. Elle pourra se poursuivre de la même manière au titre de tout programme de rachat qui lui succéderait à l’avenir.

L’autorisation ainsi donnée par le conseil d'administration permet, le cas échéant, à Aéroports de Paris de se porter acquéreur, dans le respect de la réglementation applicable, de ses propres actions dans le cadre d'une cession de gré à gré avec Royal Schiphol Group ou par le placement d'un ordre dans le cadre d’une procédure accélérée de constitution d’un livre d’ordre qui serait mise en œuvre par Royal Schiphol Group.

Description du processus de cession ordonnée des participations croisées de 8 % détenues respectivement par Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group

L'accord de coopération industrielle HubLink entre Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group a pris fin le 30 novembre 2021. Les fonctions de membres du Conseil d'administration d'Aéroports de Paris de Dick Benschop et de Robert Carsouw, respectivement Chief Executive Officer et Chief Financial Officer de Royal Schiphol Group, et celles de membre du conseil de surveillance de Royal Schiphol Group d'Edward Arkwright, Directeur général exécutif d'Aéroports de Paris, ont ainsi pris fin à la même date.

L'arrivée à terme de cette coopération a marqué le début d'un processus de cession ordonnée des 8 % que chaque partie détient au capital de l’autre selon les termes d’un accord de sortie entre Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group en date du 1er décembre 2008 et dans le respect du pacte d’actionnaires, aussi daté du 1er décembre 2008, entre Royal Schiphol Group et l’Etat français. Il est prévu que ce processus se déroule sur une période maximale de 18 mois, soit au plus tard jusqu'au 30 mai 2023, durant lesquels Royal Schiphol Group cédera en premier, en une ou plusieurs fois (chaque fois pour un nombre d’actions au moins égal à 1 % du capital social d’Aéroports de Paris), les actions qu'il détient dans le capital social d'Aéroports de Paris.

Dans le cadre de ce processus de cession, Aéroports de Paris dispose d’un droit de première offre, lui permettant de faire une offre à Royal Schiphol Group sur les actions qu’il détient dans Aéroports de Paris ou désigner un tiers qui fera une offre sur les actions ADP. En l'absence d'exercice par Aéroports de Paris de son droit de première offre, ou si Royal Schiphol Group n'accepte pas l'offre d'acquisition faite au titre du droit de première offre, Royal Schiphol Group aura le droit de céder, en une ou plusieurs fois (chaque fois pour un nombre d’actions au moins égal à 1 % du capital social d’Aéroports de Paris), ses actions ADP soit sur le marché, soit à une ou plusieurs personnes identifiées (de gré à gré). Aéroports de Paris dispose alors d'un droit de préemption lui permettant (i) de racheter les actions ADP mises en vente par Royal Schiphol Group à un prix équivalent à celui obtenu par Royal Schiphol Group ou (ii) de substituer un ou plusieurs tiers dans l’exercice de ce droit. Aéroports de Paris ou le(s) tiers substitué(s) disposeront d’un délai de 7 jours calendaires, à compter de la réception par Aéroports de Paris de la notification de cession qui lui aura été adressée par Royal Schiphol Group contenant une ou plusieurs offres inconditionnelles et irrévocables d’acquisition d’un nombre d’actions ADP représentant au moins 1 % du capital social d’Aéroports de Paris, pour notifier à Royal Schiphol Group l’exercice du droit de préemption. L'État dispose, lui aussi, d’un droit de préemption similaire, mais sans faculté de substitution, qui doit être exercé dans le même délai et prévaut sur le droit de préemption d’Aéroports de Paris.

De surcroît, dans le cas d'un projet de cession à personnes identifiées des actions ADP détenues par Royal Schiphol Group, l'État français et Aéroports de Paris disposent d'un droit de veto pour s'opposer à cette cession, pouvant être exercé une fois par projet de cession et dans le même délai que leur droit de préemption, le droit de veto de l’Etat prévalant sur celui d’Aéroports de Paris.

Royal Schiphol Group conservera, sauf si Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group en décident autrement, le produit de cession dans un compte de séquestre, garantissant le paiement du prix de cession des actions Royal Schiphol Group détenues par Aéroports de Paris. Le prix de cession par Aéroports de Paris des actions Royal Schiphol Group sera, quant à lui, fixé sur la base d'une valeur de marché déterminée à l'issue d'une procédure d'expertise qui prendra notamment en compte le prix des actions ADP cédées par Royal Schiphol Group par l'application d'un bonus ou d'un malus fixé en fonction de la moyenne des prix auxquels auront été effectivement cédées les actions ADP par rapport à une valeur de marché d'Aéroports de Paris, elle-même fixée à dire d'expert. Enfin, en cas de non-cession des titres ADP détenus par Royal Schiphol Group au terme de la période de 18 mois, Aéroports de Paris pourra exercer, avec faculté de substitution, une option d’achat sur ses propres titres détenus par Royal Schiphol Group dans des conditions contractuelles convenues entre les parties (formule de calcul de prix à partir d’une moyenne de cours de bourse).

Aéroports de Paris n'exerçant plus d'influence notable sur Royal Schiphol Group depuis le 1er décembre 2021, les titres de Royal Schiphol Group, précédemment consolidés selon la méthode de mise en équivalence, sont désormais comptabilisés en autres actifs financiers non courants.

