Une réduction significative des émissions est attendue des nouvelles technologies via le concours technologique sur les carburants et produits à faibles émissions du RIRP

CALGARY, Alberta, 16 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Réseau d'innovation en ressources propres (RIRP)



Le RIRP annonce aujourd’hui quatre projets identifiés pour le financement dans le cadre de ses concours technologiques de pétrole et de gaz de 80 million de dollars canadiens visant à accélérer les solutions qui ont le potentiel de contribuer d’importante manière à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada en 2050 et de positionner le Canada comme un chef de file mondial dans les systèmes énergétiques propres, durables et diversifiés.

L'analyse préliminaire des promoteurs suggère que les quatre projets annoncés aujourd'hui devraient permettre de réduire les émissions cumulées combinées de 55,43 mégatonnes (MT) d'équivalent CO 2 (COe 2 ) d'ici 2033. La valeur combinée des projets est estimée à 106 millions de dollars canadiens, y compris le financement du RIRP de plus de 30 millions de dollars canadiens.

Projets identifiés pour le financement : Concours technologique sur les carburants et produits à faibles émissions du RIRP

Consultez les profils des projets sur https://acceleratingcleanenergy.com/low-emission-fuels-and-products-technology-competition/





Développeur Tech PME+ +

Partenaires industriels Titre du projet Réduction des

émissions estimée* Financement

du RIRP (CAD) Ekona Power Inc. Cenovus Energy Inc.

TransAlta Déploiement pilote de la solution PMP (Pulse Methane Pyrolyzer) d'Ekona pour la production d'hydrogène propre 35,10 MT 8 000 000 $ Enerkem Inc. Suncor Energy

Infra Synthetic Fuels Inc. Des technologies avancées de recyclage du carbone pour diversifier le secteur énergétique du Canada grâce à un carburant renouvelable dérivé de la biomasse forestière 3,34 MT 5 528 758 $ KWI Polymers Inc. Suncor Energy Production propre de H2 (hydrogène) par pyrolyse du gaz naturel 13,77 MT 10 000 000 $ FuelCell Energy (filiale canadienne : Versa Power Systems) Canadian Natural

Cenovus Energy Inc.

Chevron Canada

COSIA

Réduction des émissions en Alberta

Suncor Energy

Shell Canada Projet pilote de démonstration de piles à combustible à carbonate fondu (MCFC) 3,22 MT 6 836 708 $ TOTAL : 55,43 MT 30 365 466 $ *Réduction estimée des émissions de GES accumulées jusqu'à la fin de 2033 en mégatonnes (MT) d'équivalent dioxyde de carbone (COe 2 ).

+ Petite et moyenne entreprise (PME)

Le trio de concours technologiques de pétrole et de gaz du RIRP annoncera jusqu'à un 80 million de dollars canadiens en 2022, grâce au financement du Fonds d'innovation stratégique (FIS) du gouvernement du Canada :

Concours technologique sur les carburants et les produits à faible émission du RIRP (annoncé aujourd'hui) ; organisé par les coordonnateurs du concours, Foresight Canada et The Delphi Group.

(annoncé aujourd'hui) ; organisé par les coordonnateurs du concours, Foresight Canada et The Delphi Group. Concours technologique sur la réduction de l'empreinte écologique du RIRP (inscrivez-vous dès maintenant pour participer le 9 mars 2022)

(inscrivez-vous dès maintenant pour participer le 9 mars 2022) Concours technologique sur le pétrole et le gaz numériques du RIRP (annoncé le 26 janvier 2022)



Chaque concours est axé sur des objectifs spécifiques dans des domaines thématiques environnementaux et économiques prioritaires définis par l'industrie. Le concours technologique sur les carburants et les produits à faible émission exigeait que les projets soutiennent au moins un des quatre domaines d'intérêt :

Produits novateurs issus des hydrocarbures

Capture et utilisation du carbone

Hydrogène et géothermie

Alternatives à faible intensité de carbone et nouveaux carburants

Les équipes de projet devaient inclure un développeur de solutions technologiques d'une petite et moyenne entreprise (PME) travaillant en partenariat avec au moins un producteur de pétrole et de gaz afin de démontrer la collaboration vitale, l'investissement de l'industrie, l'expertise technique et les installations ou sites nécessaires pour mettre à l'échelle l'innovation en vue de sa commercialisation.

Bien que la réduction des émissions et les autres avantages environnementaux soient des priorités essentielles, les concours du RIRP soulignent également les avantages économiques et publics que l'investissement dans l'innovation procure au Canada. Chaque projet contribue à la création d'emplois et d'entreprises, à une compétitivité accrue sur le marché mondial, au développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, au partage des connaissances et au développement de l'écosystème, à l'amélioration de la santé et de la sécurité, ou à d'autres avantages pour le Canada.

Le concours technologique sur les carburants et produits à faibles émissions du RIRP, qui s'est déroulé en deux étapes, a rassemblé plus de 35 demandeurs admissibles lors de la phase d'expression d'intérêt, 10 finalistes étant invités à la phase de proposition de projet complet.

Citations

« Alors que nous nous efforçons de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre nos objectifs climatiques ambitieux, il est essentiel de collaborer avec l'industrie pétrolière et gazière pour favoriser l'innovation au sein de leur secteur. Les projets identifiés dans le cadre du concours technologique du RIRP sur les carburants et produits à faibles émissions peuvent accélérer les solutions propres et montrer la voie sur la façon dont nous pouvons créer des emplois, construire un environnement plus sain et faire croître notre économie en même temps. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le soutien aux technologies propres est un élément important du plan du Canada pour réduire les émissions et lutter contre le changement climatique, tout en bâtissant l'économie à faible émission de carbone de l'avenir. Les quatre projets qui reçoivent un financement aujourd'hui témoignent de l'innovation canadienne de premier plan à l'échelle mondiale et montrent comment une approche collaborative entre le gouvernement et l'industrie peut fournir une voie pour atteindre le niveau net zéro d'ici 2050. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Le RIRP est extrêmement heureux de soutenir ces projets qui donneront des résultats concrets en vue d'atteindre les objectifs environnementaux, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), pour aider à atteindre les objectifs nets zéro du Canada. Nous applaudissons les partenariats de collaboration et les investissements qui permettent de partager les connaissances dans l'écosystème de l'innovation pétrolière et gazière afin d'offrir un avenir énergétique durable aux Canadiens. »

- Ginny Flood, présidente du Réseau d'innovation pour les ressources propres (Clean Resource Innovation Network)

« En tant que coordinateur du concours, Foresight est heureux de soutenir l'accélération et l'adoption de technologies propres prêtes à être commercialisées. En soutenant les industries prospères du Canada avec des solutions technologiques novatrices, nous nous assurerons de faire croître l'économie verte et de soutenir les objectifs mondiaux de zéro émission, tout en augmentant les emplois hautement qualifiés et en maintenant le leadership et la compétitivité à l'échelle mondiale. »

- Jeanette Jackson, PDG, Foresight Canada

Faits en bref

Le Réseau d’innovation pour les ressources propres (RIRP) est un réseau pancanadien dont l'objectif est de veiller à ce que les ressources en hydrocarbures du Canada soient développées de manière durable et intégrées aux systèmes énergétiques mondiaux. Le RIRP, en tant que « réseau de réseaux », relie un vaste éventail de compétences, de connaissances et d'expériences des industries pétrolières et gazières et d'autres industries aux développeurs de technologies, aux chercheurs, aux gouvernements, aux investisseurs, aux universités, aux entrepreneurs, aux jeunes et à de nombreux autres secteurs. En identifiant les défis de l'industrie, nous créons une force d'attraction du marché pour accélérer la commercialisation et l'adoption généralisée des technologies propres, avec des avantages environnementaux, économiques et publics pour le Canada. Le RIRP est soutenu en partie par un investissement de 100 millions de dollars canadiens du Fonds d'innovation stratégique du gouvernement du Canada. Rejoignez le réseau du RIRP dès aujourd'hui pour voir comment le réseau peut soutenir votre projet !

Fonds d'innovation stratégique (FIS)

Le FIS soutient les écosystèmes d'innovation nationaux, des projets dirigés par des réseaux pancanadiens qui impliquent un haut degré de collaboration afin de stimuler l'innovation et la commercialisation dans des domaines où le Canada a un avantage et d'améliorer les liens entre les entreprises et les organismes universitaires ou de recherche. Le RIRP utilise l'investissement du FIS pour administrer des initiatives dans sept domaines d'intérêt technologique pour des activités liées à la croissance, à l'amélioration et à la durabilité à long terme de l'écosystème. Ces domaines d'intérêt technologique présentent le plus fort potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'empreinte environnementale du secteur pétrolier et gazier, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs de réduction nette des émissions. Au moins la moitié de ce financement ira aux petites et moyennes entreprises, et tous contribueront à aider l'industrie pétrolière et gazière à continuer de créer des avantages publics et économiques pour le Canada, en plus des avantages environnementaux.

