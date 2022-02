L’IFIC accueille un nouveau membre – FIS Financial Solutions, Canada Inc.

English French

TORONTO, 16 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) annonce aujourd’hui que FIS Financial Solutions, Canada Inc. fait maintenant partie de l’organisation en tant que société affiliée.



« Au nom de notre conseil et de nos membres, je tiens à souhaiter la bienvenue à FIS Financial Solutions, a déclaré Paul C. Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. Compte tenu de son expertise dans le secteur des technologies financières, l’IFIC est impatiente de profiter de la perspective unique que la société offrira dans le cadre des discussions du secteur. »

Fondée en 1989, FIS Financial Solutions, Canada Inc. fait partie de FIS, un important fournisseur de technologies qui relie les commerçants, les banques et les marchés financiers. Comptant plus de 55 000 experts dans plus de 50 pays, la société offre plus de 450 solutions et traite plus de 79 milliards de dollars d’opérations à l’échelle mondiale.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur FIS, veuillez consulter le site www.fisglobal.com.

À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC regroupe environ 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s’emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Pira Kumarasamy

Conseillère principale, Communications et Affaires publiques

pkumarasamy@ific.ca

416 309-2317