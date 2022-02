L’IFIC accueille un nouveau membre – Designed Wealth Management

English French

TORONTO, 16 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) annonce aujourd’hui que Designed Wealth Management fait maintenant partie des membres de l’organisation.



« Le conseil d’administration de l’IFIC tient à souhaiter la bienvenue à Designed Wealth Management comme nouveau membre, a déclaré Paul C. Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. En tant que courtier en placement indépendant spécialisé dans les technologies financières, nous sommes convaincus que la société apportera une contribution importante aux questions touchant le secteur. »

Designed Securities Ltd., qui exerce ses activités sous la bannière Designed Wealth Management, est un courtier en placement indépendant et une plateforme de gestion de patrimoine qui soutient les représentants en placement et les gestionnaires de portefeuille. La société conçoit des expériences personnalisées pour les représentants et les clients à l’aide de technologies financières intégrées.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Designed Wealth Management, veuillez consulter le site www.designedwealthmanagement.ca.

À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s’emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois. L’organisme est fier de servir le secteur des fonds d’investissement au Canada et ses investisseurs depuis plus de 50 ans.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Pira Kumarasamy

Conseillère principale, Communications et Affaires publiques

pkumarasamy@ific.ca

416 309-2317