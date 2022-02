Tenaris anuncia los resultados del año y del cuarto trimestre de 2021

English Spanish

La información financiera y operativa incluida en este comunicado de prensa está basada en estados contables consolidados auditados presentados en dólares estadounidenses (USD) y preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, según fueron emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y adoptadas por la Unión Europea (NIIF). Asimismo, este comunicado de prensa incluye medidas alternativas del rendimiento que no son NIIF, es decir, EBITDA, Efectivo/deuda neta y Flujo libre de efectivo. Para más información sobre estas medidas alternativas del rendimiento, ver el Anexo I.



LUXEMBURGO, Feb. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN) (“Tenaris”) anunció hoy los resultados del cuarto trimestre y del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 comparados con los resultados del cuarto trimestre y del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Resumen de los resultados del cuarto trimestre de 2021

(Comparación con el tercer trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2020)

T4 2021 T3 2021 T4 2020 Ingresos por ventas netos (millones de USD) 2,057 1,754 17 % 1,131 82 % Resultado operativo (millones de USD) 273 231 18 % 7 3,600 % Ganancia del período (millones de USD) 336 326 3 % 110 207 % Ganancia del período atribuible a los accionistas de la Compañía



(millones de USD) 370 330 12 % 107 247 % Ganancia por ADS (USD) 0.63 0.56 12 % 0.18 247 % Ganancia por acción (USD) 0.31 0.28 12 % 0.09 247 % EBITDA (millones de USD) 483 379 27 % 192 151 % Margen de EBITDA (% de ingresos por ventas netos) 23.5 % 21.6 % 17.0 %

En el cuarto trimestre de 2021, nuestras ventas aumentaron secuencialmente un 17% adicional, impulsadas por la recuperación continua de la actividad de perforación y los precios de los productos OCTG en América del Norte, donde los niveles de inventarios de productos OCTG en los distribuidores han caído por debajo de los niveles normales. Nuestro EBITDA durante el trimestre continúa registrando un fuerte crecimiento y su margen superó 23%, a pesar de los mayores costos de la materia prima y energía. Nuestro resultado operativo, que incluyó un cargo por desvalorización de USD57 millones sobre los activos fijos de NKKTubes, reflejo del próximo cierre de sus instalaciones en 2022, ascendió a USD273 millones. La ganancia del período atribuible a los accionistas de la Compañía ascendió a USD370 millones y continúa recibiendo un fuerte aporte de nuestra inversión en Ternium.

Con la recuperación de la actividad y el incremento continuo de la producción en nuestras plantas en los Estados Unidos, nuestro capital de trabajo aumentó durante el trimestre y registramos un flujo libre de efectivo negativo durante el trimestre de USD23 millones. Luego del pago de un dividendo anticipado de USD153 millones en noviembre, finalizamos el año con un saldo neto de caja positivo de USD700 millones.

Resumen de los resultados del ejercicio 2021

12M 2021 12M 2020 Aumento /(Disminución) Ingresos por ventas netos (millones de USD) 6,521 5,147 27 % Resultado operativo (millones de USD) 708 (663 ) 207 % Ganancia (pérdida) del período (millones de USD) 1,053 (642 ) 264 % Ganancia (pérdida) del ejercicio atribuible a los accionistas de la Compañía (millones de USD) 1,100 (634 ) 273 % Ganancia (pérdida) por ADS (USD) 1.86 (1.07 ) 273 % Ganancia (pérdida) por acción (USD) 0.93 (0.54 ) 273 % EBITDA* (millones de USD) 1,359 638 113 % Margen de EBITDA (% de ingresos por ventas netos) 20.8 % 12.4 %

*EBITDA se define como resultado operativo más depreciaciones, amortizaciones y cargos/reversiones por desvalorizaciones. EBITDA incluye cargos por indemnizaciones por despido de USD29 millones en 2021 y USD142 millones en 2020. De no incluirse dichos cargos, EBITDA habría ascendido a USD1,388 millones (21.3%) en 2021 y USD780 millones (15.2%) en 2020.

En 2021, nuestros resultados mostraron una fuerte recuperación de los peores efectos de la pandemia, impulsada por la recuperación de la actividad de perforación de petróleo y gas en el continente americano y las medidas estructurales que adoptamos para mejorar nuestra rentabilidad a largo plazo. Nuestras ventas aumentaron un 27% interanual y nuestro EBITDA aumentó más del doble, con un margen que superó el nivel previo a la pandemia. En cuanto a la ganancia del ejercicio, nuestro resultado se benefició del aporte extraordinario de nuestras participaciones accionarias en Ternium y Usiminas, reflejo de los precios récord en el sector de aceros planos, en contraposición al resultado de 2020 que se vio afectado por cargos por desvalorización por USD622 millones sobre el valor contabilizado del valor llave y otros activos en los Estados Unidos.

El flujo de efectivo de actividades operativas durante ejercicio ascendió a USD119 millones en 2021, en comparación con USD1,520 millones en 2020 debido al aumento del capital de trabajo de aproximadamente USD1,000 millones impulsado por el incremento de la actividad. Si bien en términos absolutos el aumento del capital de trabajo en 2021 fue similar a la correspondiente reducción en 2020, es menor en términos de días de ventas e incluye mayores costos de materia prima y energía incluidos en inventarios. Luego de inversiones en activos fijos e intangibles de USD240 millones y pagos de dividendos de USD319 millones durante el ejercicio, nuestra posición neta de caja disminuyó a USD700 millones al cierre del ejercicio.

Cambio Climático

Luego de establecer nuestro objetivo a mediano plazo para reducir la intensidad de las emisiones de carbono de nuestras operaciones tubulares a nivel mundial en un 30% para 2030 respecto del nivel registrado en 2018, durante 2021 logramos un buen avance hacia este objetivo estratégico. Centrándonos en las medidas de eficiencia energética y en la reducción del uso de arrabio en nuestros hornos eléctricos, la intensidad de las emisiones de carbono en nuestras operaciones tubulares disminuyó a 1.2 toneladas de CO 2 por tonelada de acero procesado, en comparación con 1.4 toneladas de CO 2 por tonelada de acero procesado en 2018 y 1.3 toneladas de CO 2 por tonelada de acero procesado en 2020. Estos indicadores utilizan la metodología de worldsteel con factores locales de emisión para la electricidad comprada.

Estas reducciones se registraron principalmente en nuestras emisiones de Alcance 3. Actualmente nuestra intención es reducir la intensidad de nuestras emisiones de Alcance 2 incrementando el uso de energía renovable en varias de nuestras plantas a nivel mundial. Nuestro consejo de administración aprobó un plan de inversión para construir un parque eólico en Argentina con un costo de USD190 millones, que reducirá nuestras emisiones de CO 2 en ese país en aproximadamente 150,000 toneladas por año y abastecerá cerca de 50% de la demanda de energía eléctrica de nuestra planta integrada de tubos sin costura Siderca. Se prevé que esta inversión se concluirá en 2023.

Situación del mercado y perspectivas

La economía global se ha recuperado significativamente este año y, con ella, la demanda de energía, incluidos el petróleo y el gas. Los aumentos en la producción de petróleo y gas no siguieron el ritmo de los aumentos del consumo, originando menores niveles de inventarios y mayores precios. Los precios del petróleo superan los niveles prepandemia y los precios del GNL alcanzaron niveles sin precedentes durante el cuarto trimestre de 2021.

Si bien se prevé que las inversiones en perforación de petróleo y gas aumentarán en 2022 con respecto a los niveles bajos registrados en los últimos dos años, es improbable que el nivel de gasto regrese a los niveles prepandemia, dado que las grandes compañías de petróleo y gas y los productores de shale de EE.UU. que cotizan en bolsa priorizan la disciplina de capital y la rentabilidad para los accionistas, mientras que los países de la OPEP+ continúan administrando los aumentos en el nivel de producción.

La actividad de perforación está aumentando en todo el mundo. Durante el último año, el aumento fue impulsado por los Estados Unidos y Canadá, donde continuará a un menor ritmo. América Latina lidera la recuperación de la actividad de perforación offshore, con aumentos en Brasil, México y Guyana, y se prevé que la actividad de perforación onshore en el yacimiento de shale Vaca Muerta en Argentina se intensificará si las condiciones de inversión del país lo permiten. En el hemisferio oriental, se prevé que la recuperación más reciente de la actividad de perforación se extenderá aún más durante el año, impulsada por Medio Oriente.

En la primera mitad de 2022 prevemos nuevos aumentos en las ventas con mayores precios en América del Norte y despachos para una tubería offshore en Europa. En el segundo trimestre esperamos ver una recuperación significativa de las ventas en Medio Oriente y África. A pesar de los mayores costos de la energía en Europa, prevemos que nuestro margen de EBITDA también continuará aumentando en la primera mitad del año.

Propuesta de dividendo anual

Una vez aprobadas las cuentas anuales de la Compañía en marzo de 2022, el consejo de administración prevé proponer para aprobación de la asamblea general ordinaria a celebrarse el 3 de mayo de 2022 el pago de dividendos por un importe total de aproximadamente USD484 millones, que incluiría el dividendo anticipado de aproximadamente USD153 millones pagado en noviembre de 2021. En caso de que el dividendo anual sea aprobado por los accionistas, el 25 de mayo de 2022 se pagará un dividendo de USD0.28 por acción (USD0.56 por ADS), o aproximadamente USD331 millones, con fecha a circular sin derecho al pago de dividendos (ex-dividend date) fijada para el 23 de mayo de 2022 y fecha de registro fijada para el 24 de mayo de 2022.

Análisis de los resultados del cuarto trimestre de 2021

Volumen de ventas de Tubos

(miles de toneladas métricas) T4 2021 T3 2021 T4 2020 Sin costura 731 675 8 % 423 73 % Con costura 68 71 (4 %) 103 (34 %) Total 799 746 7 % 526 52 %





Tubos T4 2021 T3 2021 T4 2020 Ingresos por ventas netos (millones de USD) América del Norte 1,118 901 24 % 391 186 % América del Sur 341 314 8 % 160 113 % Europa 167 141 19 % 137 22 % Medio Oriente y África 209 199 5 % 294 (29 %) Asia Pacífico 75 52 44 % 68 10 % Ingresos por ventas netos (millones de USD) 1,910 1,607 19 % 1,050 82 % Resultado operativo (millones de USD) 245 200 22 % 3 8,059 % Resultado operativo (% de ventas) 12.8 % 12.4 % 0.3 %

Los ingresos por ventas netos de productos y servicios tubulares aumentaron 19% en forma secuencial y un 82% interanual. Los volúmenes aumentaron 7% en forma secuencial y un 52% interanual, mientras que los precios de venta promedio aumentaron 11% en forma secuencial y un 20% interanual. En América del Norte las ventas aumentaron 24% en forma secuencial, reflejo de mayores precios y volúmenes de productos OCTG en toda la región luego del aumento de la actividad de perforación y la disminución de los niveles de inventarios. En América del Sur registramos mayores ventas en Argentina con la mayor actividad en Vaca Muerta, pero menores ventas de conectores y tubos de conducción offshore en Brasil. En Europa las ventas aumentaron 19% en forma secuencial debido a mayores ventas de tubos de conducción offshore, con las primeras entregas para el proyecto Sakarya en Turquía, y mayores precios de venta de tubos mecánicos a distribuidores. En Medio Oriente y África las ventas se mantuvieron en niveles bajos, en particular en Kuwait a la espera de la transición al nuevo contrato; sin embargo, las ventas de Rig Direct® en los EAU están aumentando. En Asia Pacífico las ventas aumentaron 44% en forma secuencial, principalmente debido a mayores ventas de productos de alto grado de aleación en China.

El resultado operativo derivado de productos y servicios tubulares ascendió a USD245 millones en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con USD200 millones en el trimestre anterior y USD3 millones en el cuarto trimestre de 2020. El resultado operativo del trimestre incluye un cargo por desvalorización de USD57 millones sobre los activos fijos de NKKTubes. Durante el trimestre el margen operativo aumentó luego de un aumento de 11% en los precios de venta promedio, mientras que el costo de ventas por tonelada aumentó 9% ya que los mayores costos de la materia prima y energía fueron compensados por mayores precios principalmente en América del Norte debido al aumento de la actividad de perforación y menores niveles de inventarios en el mercado. Los gastos de comercialización y administración como porcentaje de los ingresos por ventas netos también disminuyeron secuencialmente.

Otros T4 2021 T3 2021 T4 2020 Ingresos por ventas netos (millones de USD) 147 147 0 % 81 82 % Resultado operativo (millones de USD) 29 31 (9 %) 4 609 % Resultado operativo (% de ventas) 19.4 % 21.4 % 5.0 %

Los ingresos por ventas netos de otros productos y servicios se mantuvieron fijos en forma secuencial y aumentaron un 82% interanual. La fuerte caída secuencial de las ventas y del resultado operativo en nuestro negocio de equipamiento industrial en Brasil fue compensada principalmente por un aumento de las ventas y resultados de la venta de energía y materia prima excedente y de tubos para actividades de construcción de nuestra planta en Piombino, Italia.

Los gastos de comercialización y administración ascendieron a USD338 millones (16.4% de los ingresos por ventas netos), en comparación con USD317 millones (18.1%) en el trimestre anterior y USD242 millones (21.4%) en el cuarto trimestre de 2020. Si bien los gastos de comercialización y administración aumentaron en forma secuencial principalmente debido a mayores gastos de comercialización, costos laborales y servicios y honorarios, parcialmente compensados por una disminución en la provisión para contingencias, disminuyeron como porcentaje de las ventas.

Cargo por desvalorización. En diciembre de 2021, como resultado de la finalización prevista de nuestro negocio conjunto NKKTubes, registramos un cargo por desvalorización de USD57 millones sobre sus activos fijos.

Otros ingresos operativos ascendieron a USD12 millones en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con USD8 millones en el trimestre anterior y USD14 millones en el cuarto trimestre de 2020. El resultado del trimestre es principalmente atribuible a una ganancia de USD7 millones derivada de la venta de la planta de tuberías estructurales Geneva, en Estados Unidos, el 1 de noviembre de 2021.

Los resultados financieros ascendieron a una ganancia de USD2 millones en el cuarto trimestre de 2021, un saldo de aproximadamente cero en el trimestre anterior y una pérdida de USD14 millones en el cuarto trimestre de 2020. El resultado del trimestre es principalmente atribuible a un gasto neto por intereses de USD1 millón compensado por una ganancia cambiaria neta de USD3 millones.

El resultado de inversiones en sociedades no consolidadas generó una ganancia de USD133 millones en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con USD154 millones en el trimestre anterior y USD81 millones en el mismo período de 2020. Estos resultados positivos derivan principalmente de nuestra participación accionaria en Ternium (NYSE:TX) y Usiminas.

El cargo por impuesto a las ganancias ascendió a USD72 millones en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con USD59 millones en el trimestre anterior y USD35 millones en el cuarto trimestre de 2020. Los impuestos aumentaron durante el trimestre debido a los mejores resultados en varias subsidiarias luego del incremento de la actividad.

Flujo de efectivo y liquidez correspondientes al cuarto trimestre de 2021

El flujo de efectivo originado en actividades operativas durante el cuarto trimestre de 2021 ascendió a USD46 millones, en comparación con USD53 millones en el trimestre anterior y USD139 millones en el cuarto trimestre de 2020. A medida que la actividad continúa recuperándose, el capital de trabajo continúa aumentando, reflejando un incremento de USD373 millones durante el trimestre principalmente atribuible a los mayores inventarios y créditos por ventas.

Con inversiones en activos fijos e intangibles de USD69 millones en el cuarto trimestre de 2021 (USD74 millones en el trimestre anterior y USD38 millones en el cuarto trimestre de 2020), durante el trimestre registramos un flujo libre de efectivo negativo de USD23 millones.

Luego del pago de dividendos de USD153 millones durante el trimestre, mantuvimos una posición neta de caja positiva de USD700 millones al 31 de diciembre de 2021.

Análisis de los resultados del ejercicio 2021

Volumen de ventas de Tubos

(miles de toneladas métricas) 12M 2021 12M 2020 Aumento /(Disminución) Sin costura 2,514 1,918 31 % Con costura 289 480 (40 %) Total 2,803 2,398 17 %





Tubos 12M 2021 12M 2020 Aumento /(Disminución) Ingresos por ventas netos (millones de USD) América del Norte 3,240 2,108 54 % América del Sur 1,051 660 59 % Europa 622 566 10 % Medio Oriente y África 832 1,194 (30 %) Asia Pacífico 249 315 (21 %) Ingresos por ventas netos (millones de USD) 5,994 4,844 24 % Resultado operativo (millones de USD) 613 (616 ) 200 % Resultado operativo (% de ventas) 10.2 % (12.7 %)

Los ingresos por ventas netos de productos y servicios tubulares aumentaron 24% a USD5,994 millones en 2021, en comparación con USD4,844 millones en 2020, reflejo de un aumento de 17% en los volúmenes y un aumento de 6% en los precios de venta promedio. En América del Norte las ventas aumentaron 54% debido a la recuperación de los volúmenes y los precios en toda la región, liderada por el mercado onshore de los Estados Unidos. En América del Sur las ventas aumentaron 59% impulsadas por la recuperación de las ventas en Argentina y la región andina, parcialmente compensadas por menores ventas de conectores en Brasil. En Europa las ventas aumentaron 10% debido a un fuerte incremento de las ventas a los sectores mecánico y automotriz, parcialmente compensadas por menores ventas de productos OCTG en toda la región. En Medio Oriente y África las ventas disminuyeron 30% debido a que las ventas en los EAU se mantuvieron estables durante el año, mientras que las ventas de productos OCTG y tubos de conducción offshore disminuyeron en el resto de la región. En Asia Pacífico las ventas disminuyeron 21% debido a menores ventas de productos OCTG en toda la región.

El resultado operativo derivado de productos y servicios tubulares ascendió a una ganancia de USD613 millones en 2021 en comparación con una pérdida de USD616 millones en 2020. El resultado operativo de Tubos en 2021 se presenta neto de un cargo por desvalorización de los activos fijos de NKKTubes de USD57 millones y cargos por indemnizaciones por despido de USD27 millones, mientras que en 2020 la pérdida operativa incluye un cargo por desvalorización de USD582 millones, amortización acelerada de USD56 millones y cargos por indemnizaciones por despido de USD139 millones. La mejora en el resultado operativo se debió a la recuperación de las ventas (volúmenes y precios), mientras que el aumento de los costos de la materia prima y energía fue parcialmente compensado por la mejora del rendimiento industrial debido a los mayores niveles de actividad y utilización de la capacidad de producción.

Otros 12M 2021 12M 2020 Aumento /(Disminución) Ingresos por ventas netos (millones de USD) 528 303 74 % Resultado operativo (millones de USD) 95 (47 ) 300 % Resultado operativo (% de ventas) 17.9 % (15.6 %)

Los ingresos por ventas netos de otros productos y servicios aumentaron 74% de USD303 millones en 2020 a USD528 millones en 2021, principalmente debido a mayores ventas de energía y materia prima excedente y varillas de bombeo, y a nuestro nuevo negocio de servicios petroleros en Argentina que ofrece servicios de fractura hidráulica y coiled tubing.

El resultado operativo derivado de otros productos y servicios ascendió a una ganancia de USD95 millones en 2021, en comparación con una pérdida de USD47 millones en 2020. En 2020, el resultado operativo del segmento Otros incluyó un cargo por desvalorización de USD40 millones. El aumento de la rentabilidad se debe principalmente al negocio de varillas de bombeo, nuestro nuevo negocio de servicios petroleros y la venta de energía y materia prima excedente.

Los gastos de comercialización y administración ascendieron a USD1,207 millones (18.5% de los ingresos por ventas netos), en comparación con USD1,119 millones (21.7%) en 2020. Durante 2021, los gastos de comercialización y administración incluyen USD16 millones en indemnizaciones por despido, mientras que en 2020 dichas indemnizaciones ascendieron a USD61 millones. El aumento de los gastos de comercialización y administración en 2021 se debió principalmente a mayores gastos de comercialización, luego del incremento de las ventas.

Cargo por desvalorización. En diciembre de 2021, como resultado de la finalización prevista de nuestro negocio conjunto NKKTubes, registramos un cargo por desvalorización de USD57 millones sobre sus activos fijos. En 2020 registramos un cargo por desvalorización de USD622 millones sobre el valor contabilizado del valor llave y otros activos en los Estados Unidos.

Otros resultados operativos ascendieron a una ganancia de USD62 millones en 2021, en comparación con una ganancia de USD19 millones en 2020. La ganancia en 2021 se debe principalmente al reconocimiento de créditos fiscales en Brasil por USD36 millones y la utilidad por la venta de activos.

Los resultados financieros ascendieron a una ganancia de USD23 millones en 2021, en comparación con una pérdida de USD65 millones en 2020. La variación es principalmente atribuible a una mejora en intereses ganados netos por USD23 millones, principalmente correspondiente a intereses derivados de créditos fiscales en Brasil recibidos en el segundo trimestre, y una mejora en los resultados netos por diferencias de cambio de USD64 millones, principalmente relacionados con la depreciación del euro, el real brasileño y el peso mexicano en 2020. Estos resultados se compensan en gran medida mediante cambios en la reserva para ajustes por conversión monetaria.

El resultado de inversiones en sociedades no consolidadas generó una ganancia de USD513 millones en 2021, en comparación con USD109 millones en 2020. Estos resultados derivan principalmente de nuestra participación accionaria en Ternium (NYSE:TX) y Usiminas y reflejan la buena dinámica en el sector de aceros planos derivada de los precios máximos récord del acero.

El cargo por impuesto a las ganancias ascendió a USD189 millones en 2021, en comparación con USD23 millones en 2020, reflejo de mejores resultados en varias subsidiarias luego del aumento de la actividad en 2021.

La ganancia del ejercicio ascendió a USD1,053 millones en 2021, en comparación con una pérdida neta de USD642 millones en 2020. La variación de los resultados refleja la recuperación de las ventas (volúmenes y precios) luego de la mejora del entorno operativo, mientras que el aumento en los costos de la materia prima y energía fue compensado parcialmente por la mejora del rendimiento industrial debido a los mayores niveles de actividad y utilización de la capacidad de producción. Asimismo, nuestros resultados en 2021 se beneficiaron con el aporte extraordinario de nuestras participaciones accionarias, principalmente Ternium, reflejo de la buena dinámica del sector de aceros planos derivada de los precios máximos récord del acero, mientras que en 2020 se vieron afectados por un cargo por desvalorización de USD622 millones sobre el valor contabilizado del valor llave y otros activos en los Estados Unidos.

Flujo de efectivo y liquidez correspondiente al ejercicio 2021

El flujo de efectivo originado en actividades operativas en 2021 ascendió a USD119 millones (neto de USD1,046 millones aplicado a capital de trabajo), en comparación con USD1,520 millones (incluyendo una reducción del capital de trabajo de USD1,059 millones) en 2020.

Con inversiones en activos fijos e intangibles de USD240 millones, registramos un flujo libre de efectivo negativo de USD120 millones en 2021, en comparación con un flujo libre de efectivo positivo de USD1,327 millones en 2020.

Luego del pago de dividendos de USD319 millones en 2021, mantuvimos una posición neta de caja positiva de USD700 millones al 31 de diciembre de 2021.

Conferencia telefónica

El 17 de febrero de 2022 a las 10:00 a.m. (hora del este) Tenaris realizará una conferencia telefónica para analizar los resultados informados precedentemente. Luego de presentar un resumen, la conferencia telefónica estará abierta para la formulación de preguntas. Para acceder a la conferencia telefónica, deberá marcar +1 866 789 1656 dentro de América del Norte, o +1 630 489 1502 internacionalmente. El número de acceso es “1560918”. Sírvase realizar el llamado 10 minutos antes de la hora programada para el inicio de la conferencia. La conferencia telefónica también se transmitirá por Internet en ir.tenaris.com/events-and-presentations .

La reproducción de la conferencia telefónica estará disponible en nuestra página web ir.tenaris.com/events-and-presentations o por teléfono desde la 1:00 p.m. (hora del este) del 17 de febrero hasta la 1:00 p.m. del 25 de febrero de 2022. Para acceder a la reproducción por vía telefónica, deberá marcar +1 855 859 2056 o +1 404 537 3406 y digitar la clave de acceso “1560918” cuando le sea solicitada.

Algunas de las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa son “declaraciones a futuro” basadas en la opinión y suposiciones actuales de los directivos, e involucran riesgos previstos e imprevistos que podrían provocar que los resultados, el desempeño y los acontecimientos difirieran materialmente de los expresados o sugeridos por dichas declaraciones. Los riesgos incluyen, aunque no se limitan a, aquellos que surgen de la incertidumbre en cuanto a los precios futuros del petróleo y gas y su efecto sobre los programas de inversión de las compañías petroleras y de gas.

Estado de Resultado Consolidado

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses finalizado el

31 de diciembre de, Ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de, 2021 2020 2021 2020 Operaciones continuas Ingresos por ventas netos 2,057,164 1,130,628 6,521,207 5,146,734 Costo de ventas (1,400,370 ) (895,457 ) (4,611,602 ) (4,087,317 ) Ganancia bruta 656,794 235,171 1,909,605 1,059,417 Gastos de comercialización y administración (338,050 ) (242,137 ) (1,206,569 ) (1,119,227 ) Cargo por desvalorización (57,075 ) - (57,075 ) (622,402 ) Otros ingresos (egresos) operativos, netos 11,646 14,351 61,548 19,141 Ganancia (pérdida) operativa 273,315 7,385 707,509 (663,071 ) Ingresos financieros 5,845 7,814 38,048 18,387 Costo financiero (6,851 ) (4,587 ) (23,677 ) (27,014 ) Otros resultados financieros 2,591 (17,355 ) 8,295 (56,368 ) Ganancia (Pérdida) antes de los resultados de inversiones en compañías no consolidadas y del impuesto a las ganancias 274,900 (6,743 ) 730,175 (728,066 ) Resultado de inversiones en compañías no consolidadas 133,482 81,360 512,591 108,799 Ganancia (pérdida) antes del impuesto a las ganancias 408,382 74,617 1,242,766 (619,267 ) Impuesto a las ganancias (72,246 ) 34,889 (189,448 ) (23,150 ) Ganancia (Pérdida) de operaciones continuas 336,136 109,506 1,053,318 (642,417 ) Atribuible a: Accionistas de la Compañía 370,034 106,557 1,100,191 (634,418 ) Participación no controlante (33,898 ) 2,949 (46,873 ) (7,999 ) 336,136 109,506 1,053,318 (642,417 )

Estado de Posición Financiera Consolidado

(Valores expresados en miles de USD) Al 31 de diciembre de 2021 Al 31 de diciembre de 2020 ACTIVO Activo no corriente Propiedad, planta y equipo, neto 5,824,801 6,193,181 Activos intangibles, netos 1,372,176 1,429,056 Activos por derecho a uso, netos 108,738 241,953 Inversiones en compañías no consolidadas 1,383,774 957,352 Otras inversiones 320,254 247,082 Instrumentos financieros derivados 7,080 - Activos por impuesto diferido 245,547 205,590 Otros créditos, netos 205,888 9,468,258 154,303 9,428,517 Activo corriente Inventarios, netos 2,672,593 1,636,673 Otros créditos y anticipos, netos 96,276 77,849 Créditos fiscales 193,021 136,384 Créditos por ventas, netos 1,299,072 968,148 Instrumentos financieros derivados 4,235 11,449 Otras inversiones 397,849 872,488 Efectivo y equivalentes de efectivo 318,127 4,981,173 584,681 4,287,672 Total del activo 14,449,431 13,716,189 PATRIMONIO NETO Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la Compañía 11,960,578 11,262,888 Participación no controlante 145,124 183,585 Total del patrimonio neto 12,105,702 11,446,473 PASIVO Pasivo no corriente Deudas bancarias y financieras 111,432 315,739 Pasivos por arrendamiento 82,694 213,848 Pasivos por impuesto diferido 274,721 254,801 Otras deudas 231,681 245,635 Previsiones 83,556 784,084 73,218 1,103,241 Pasivo corriente Deudas bancarias y financieras 219,501 303,268 Pasivos por arrendamiento 34,591 43,495 Instrumentos financieros derivados 11,328 3,217 Deudas fiscales 143,486 90,593 Otras deudas 203,725 202,826 Previsiones 9,322 12,279 Anticipos de clientes 92,436 48,692 Deudas comerciales 845,256 1,559,645 462,105 1,166,475 Total del pasivo 2,343,729 2,269,716 Total del patrimonio neto y del pasivo 14,449,431 13,716,189

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

Período de tres meses finalizado

el 31 de diciembre de, Ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de, (Valores expresados en miles de USD) 2021 2020 2021

2020 Flujos de efectivo de actividades operativas Ganancia (pérdida) del período 336,136 109,506 1,053,318 (642,417 ) Ajustes por: Depreciaciones y amortizaciones 152,160 185,024 594,721 678,806 Cargo por desvalorización 57,075 - 57,075 622,402 Impuesto a las ganancias devengado neto de pagos 23,972 (59,631 ) 35,602 (117,214 ) Resultado de inversiones en compañías no consolidadas (133,482 ) (81,360 ) (512,591 ) (108,799 ) Intereses devengados netos de pagos 1,174 (2,080 ) (11,363 ) (538 ) Variaciones en previsiones (6,835 ) (3,192 ) 7,381 (13,175 ) Resultado de venta de subsidiarias (6,768 ) - (6,768 ) - Variaciones en el capital de trabajo (373,195 ) (38,074 ) (1,045,907 ) 1,059,135 Efecto de conversión monetaria y otros (4,207 ) 29,261 (52,393 ) 42,183 Flujos netos de efectivo originados en actividades operativas 46,030 139,454 119,075 1,520,383 Flujos de efectivo de actividades de inversión Inversiones de capital (68,647 ) (38,166 ) (239,518 ) (193,322 ) Cambio en anticipo a proveedores de propiedad, planta y equipo (655 ) (1,857 ) (5,075 ) (1,031 ) Aumento por venta de subsidiarias, neto de efectivo 24,332 - 24,332 - Adquisición de subsidiarias, neto de efectivo adquirido - - - (1,025,367 ) Inversiones en compañías valuadas al costo - - (692 ) - Aumento por disposiciones de propiedad, planta y equipo y activos intangibles 8,380 2,710 22,735 14,394 Dividendos recibidos de compañías no consolidadas 26,798 - 75,929 278 Cambios en las inversiones financieras 111,763 (323,988 ) 390,186 (887,216 ) Flujos netos de efectivo originados en (aplicados a) actividades de inversión 101,971 (361,301 ) 267,897 (2,092,264 ) Flujos de efectivo de actividades de financiación Dividendos pagados (153,469 ) (82,637 ) (318,744 ) (82,637 ) Dividendos pagados a accionistas no controlantes en subsidiarias - (5,301 ) (3,355 ) (5,301 ) Cambios de participaciones no controlantes - - - 2 Pagos de pasivos por arrendamientos (10,252 ) (12,740 ) (48,473 ) (48,553 ) Incrementos de deudas bancarias y financieras 267,970 99,804 843,668 658,156 Pagos de deudas bancarias y financieras (446,728 ) (198,834 ) (1,121,053 ) (896,986 ) Flujos netos de efectivo aplicados a actividades de financiación (342,479 ) (199,707 ) (647,957 ) (375,319 ) Disminución de efectivo y equivalentes de efectivo (194,478 ) (421,554 ) (260,985 ) (947,200 ) Variaciones del efectivo y equivalentes de efectivo Al inicio del período 513,665 1,004,398 584,583 1,554,275 Efecto de las variaciones en los tipos de cambio (1,120 ) 1,739 (5,531 ) (22,492 ) Disminución de efectivo y equivalentes de efectivo (194,478 ) (421,554 ) (260,985 ) (947,200 ) Al 31 de diciembre de, 318,067 584,583 318,067 584,583

Anexo I – Medidas alternativas del rendimiento

EBITDA: Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones

EBITDA proporciona un análisis de los resultados operativos, excluyendo depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones, dado que son variables no monetarias que pueden variar en forma sustancial de una compañía a otra, dependiendo de las políticas contables y del valor contable de los activos. EBITDA es una aproximación al flujo de efectivo de actividades operativas antes de impuestos y refleja la generación de efectivo antes de la variación del capital de trabajo. EBITDA es ampliamente utilizado por los inversores para la valoración de empresas (valoración por múltiplos), y por agencias de calificación y los acreedores para evaluar el nivel de deuda, comparando EBITDA con la deuda neta.

EBITDA se calcula del siguiente modo:

EBITDA= Resultado operativo + Depreciaciones y amortizaciones + Cargos/(reversiones) por desvalorizaciones.

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses finalizado el

31 de diciembre de, Período de doce meses finalizado

el 31 de diciembre de, 2021 2020 2021 2020 Resultado operativo 273,315 7,385 707,509 (663,071 ) Depreciaciones y amortizaciones 152,160 185,024 594,721 678,806 Pérdida por desvalorización 57,075 - 57,075 622,402 EBITDA 482,550 192,409 1,359,305 638,137

Efectivo / (Deuda) neta

Es el saldo neto de efectivo y equivalentes de efectivo, otras inversiones corrientes e inversiones de renta fija mantenidas hasta el vencimiento menos deudas bancarias y financieras. Proporciona un resumen de la solvencia y liquidez financiera de la compañía. Efectivo / (deuda) neta es ampliamente utilizado por los inversores, las agencias de calificación y los acreedores para evaluar el endeudamiento, la solidez financiera, la flexibilidad y los riesgos de la empresa.

Efectivo / deuda (neta) se calcula de la siguiente manera:

Efectivo neto = Efectivo y equivalentes de efectivo + Otras inversiones (Corrientes y No Corrientes) +/-Derivados cubriendo Deudas bancarias y financieras e inversiones - Deudas (Corrientes y No corrientes).

(Valores expresados en miles de USD) Al 31 de diciembre de, 2021 2020 Efectivo y equivalentes de efectivo 318,127 584,681 Otras inversiones corrientes 397,849 872,488 Inversiones de renta fija 312,619 239,422 Derivados cubriendo préstamos e inversiones 2,325 7,869 Deudas bancarias y financieras – Corrientes (219,501 ) (303,268 ) Deudas bancarias y financieras – No corrientes (111,432 ) (315,739 ) Efectivo / (deuda) neta 699,987 1,085,453

Flujo libre de efectivo

Flujo libre de efectivo es una medida de rendimiento financiero, calculada como flujos operativos de efectivo menos inversiones de capital. Flujo libre de efectivo representa el efectivo que una compañía es capaz de generar luego de la inversión necesaria para mantener o expandir su base de activos fijos e intangibles.

Flujo libre de efectivo es calculado de la siguiente manera:

Flujo libre de efectivo = Flujos netos (aplicados a) originados en actividades operativas – las inversiones de capital.

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses

finalizado el 31 de diciembre de, Período de doce meses

finalizado el 31 de diciembre de, 2021 2020 2021 2020 Flujos netos de efectivo originados en actividades operativas 46,030 139,454 119,075 1,520,383 Inversiones de capital (68,647 ) (38,166 ) (239,518 ) (193,322 ) Flujo libre de efectivo (22,617 ) 101,288 (120,443 ) 1,327,061

Giovanni Sardagna

Tenaris

