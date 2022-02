iPower报告2022年第二财政季度业绩

由于内部品牌产品的加速增长,第二财政季度的收入增长52%,达到1710万美元

加利福尼亚州杜阿尔特, Feb. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的在线水培法设备供应商与零售商iPower Inc.(纳斯达克股票代码:IPW,以下简称为“iPower”或“公司”)今天公布了截至2021年12月31日的第二财政季度业绩。

2022年第二财政季度业绩对比上年同期

管理层评述

iPower首席执行官Lawrence Tan表示:“第二财政季度中,我们实现了去年完成IPO以来最强劲的同比收入增长。我们正在开始实现持续推出高需求性内部品牌新产品的效益。第二财政季度中,我们的内部产品销售额比去年同期增长约72%,约占收入的87%,创公司纪录。这些增长表明了我们产品与消费者的高契合度。此外,尽管全球供应链存在不利因素,但我们及时交付这些产品的能力为我们的渠道合作伙伴提供了重要的资产。

在过去几个月中,我们还实施了多项关键增长计划,包括推出我们第一条内部营养产品线Flourish™,以及通过英国和德国向欧洲进行首次业务扩展。虽然这两项举措都还处于初期,但我们相信它们为推动增长和提高市场份额提供了令人信服的新途径。”

iPower首席财务官Kevin Vassily补充道:“供应链环境在去年秋季出现过回升迹象,但自我们上一次季度报告以来并没有得到显著改善,我们仍在继续应对这种波动的环境。我们计划通过多元化的合作伙伴网络继续缓解成本波动,并仍然认为2022财年将是iPower在增长和执行力方面表现强劲的一年。”

2022年第二财政季度财务业绩

2022年第二财政季度的总收入增长52%,达到1710万美元,而2021财年同期为1130万美元。增长的主因在于内部产品销售增加和对通风产品的强劲需求。

2022年第二财政季度的毛利增长53%,达到760万美元,2021年同一季度的毛利为490万美元。按在收入中所占百分比计算,毛利占比为44.1%,上年同期为44.0%。毛利实现小幅度增长,原因是内部产品销售组合的改进,其中有部分被运费和投入成本的增加所抵消。

第二财政季度的运营性支出总额为640万美元,2021年同期此项金额为410万美元。运营性支出相当于收入的37.5%,上年同期为36.4%。增长的原因是销量增加、支持新产品推出的广告费用增加以及新渠道的销售人员数量增加。

2022年第二财政季度的净收入增长39%,达到80万美元,摊薄每股收益为0.03美元,2021年同期的净收入为60万美元,摊薄每股收益为0.03美元。

截至2021年12月31日的现金和现金等价物总值为100万美元,截至2021年6月30日的总值为670万美元。下降原因是与公司最大的渠道合作伙伴之间应收账款的时间安排,并不反映任何其他业务或运营趋势。截至2021年12月31日,长期债务总额为740万美元,截至2021年6月30日的总额为50万美元。增加的原因是营运资本费用增加。

电话会议

公司于2022年2月14日下午4:30(东部时间)召开电话会议, 讨论其截至2021年12月31日的第二财政季度业绩。

iPower管理层主持电话会议,随后是问答环节。

日期:2022年2月14日(星期一)

时间:下午4:30(东部时间)

拨打免费电话:(888)705-0179

国际拨打电话:(409)981-0008

会议ID:1595078

网络直播: https://edge.media-server.com/mmc/p/m9ipwcwb

请在会议开始前5-10分钟拨打电话参加会议。接线员将登记您的姓名和组织。如果在参与电话会议过程中遇到任何困难,请联系Elevate IR,电话:(720)330-2829。

电话会议还将通过公司网站(www.meetipower.com)的“活动与介绍”版块提供直播和重播。

关于iPower Inc.

iPower Inc.是领先的水培法设备及附件在线零售商与供应商,提供数以千计的库存单位,来自其自有品牌以及通过其网站 www.zenhydro.com 和在线平台合作伙伴进行销售的数百个其他品牌。iPower拥有包括商业企业和个人在内的多元化客户群。如需了解更多信息,请访问iPower网站: https://ir.meetipower.com/ 。

前瞻性陈述

本公告中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括已知和未知的风险和不确定性,并基于iPower认为可能会影响其财务状况、运营结果、业务战略和财务需求的关于未来事件和财务趋势的当前预期和预测而做出。投资者可以通过“可能”、“将要”、“预期”、“预计”、“旨在”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“可能会”或其他类似表述来识别这些前瞻性陈述。除非法律要求,iPower无义务更新前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况,或其预期的变化。尽管iPower相信这些前瞻性陈述中所表达的预期均属合理,但无法保证这些预期将被证明为正确。iPower提醒投资者,实际结果可能与预期结果存在重大差异,并鼓励投资者查看iPower的上市注册报表和向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他备案文件中所载的可能影响其未来结果的其他因素。

iPowerInc.和子公司

截至2021年12月31日和2021年6月30日未经审计的简明合并资产负债表



December 31 June 30,

2021 2021

(Unaudited)

ASSETS

Current assets

Cash and cash equivalent $ 1,091,758 $ 6,651,705

Accounts receivable, net 15,553,516 7,896,347

Inventories, net 19,908,500 13,065,741

Prepayments and other current assets 6,804,371 4,693,000

Total current assets 43,358,145 32,306,793

Non-current assets

Right of use assets – non-current 1,473,397 1,819,421

Property and equipment, net 103,189 55,659

Non-current prepayments 1,141,458 1,357,292

Other non-current assets 329,244 99,645

Total non-current assets 3,047,288 3,332,017

Total assets $ 46,405,433 $ 35,638,810

LIABILITIES AND EQUITY

Current liabilities

Accounts payable 4,545,928 3,940,963

Credit cards payable 550,310 584,311

Customer deposit 228,161 297,407

Other payables and accrued liabilities 4,899,502 2,487,441

Short-term loans payable – 162,769

Lease liability - current 766,759 731,944

Long-term loan payable - current portion 29,244 29,244

Income taxes payable 374,513 790,823

Total current liabilities 11,394,417 9,024,902

Non-current liabilities

Long-term loan payable 441,512 458,571

Long-term revolving loan payable, net 6,963,551 –

Lease liability – non-current 777,290 1,169,552

Total non-current liabilities 8,182,353 1,628,123

Total liabilities 19,576,770 10,653,025

Commitments and contingency – –

Stockholders' Equity

Preferred stock, $0.001 par value; 20,000,000 shares authorized; 0 shares issued and outstanding at December 31, and June 30, 2021 – –

Common stock, $0.001 par value; 180,000,000 shares authorized; 26,488,682 and 26,448,663 shares issued and outstanding at December 31, and June 30, 2021 26,489 26,449

Additional paid in capital 23,371,712 23,214,263

Retained earnings 3,430,462 1,745,073

Total equity 26,828,663 24,985,785