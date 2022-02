Adrián González, también conocido como “El Titán”, se une a la familia global de MyXR Inc

El legendario jugador de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB), cinco veces seleccionado para el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB All Star), Olympian, empresario, inversor y cofundador de The Adrian and Betsy Gonzalez Foundation se une al líder de la industria en gamificación escalable y software XR

February 16, 2022 21:43 ET | Source: MyXR Inc. MyXR Inc.

San Francisco, California, UNITED STATES