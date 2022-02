Lerøy Seafood Group ASA: Rekordomsetning i 2021

English Norwegian

LSG hadde rekordhøy aktivitet i fjerde kvartal 2021. Omsetningen i kvartalet var MNOK 6.519 som tilsvarer en økning på 26% sammenlignet med samme periode i 2020. Driftsresultatet før verdijustering er mer en doblet, og var i fjerde kvartal 2021 MNOK 902 sammenlignet med MNOK 441 i fjerde kvartal 2020. Sterk etterspørsel etter sjømat, herunder bedre prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter, og bedring i underliggende driftsforhold er viktige forklaringsvariabler til at inntjening i alle segment er vesentlig løftet fra tilsvarende periode i fjor.

Etterspørselen etter sjømat er svært sterk og gir grobunn for optimisme om fremtiden. Aktivitetsnivået og prisoppnåelse utvikler seg positivt, og sammenlignet med fjerde kvartal i fjor er inntjeningen økt i alle segment, sier konsernleder Henning Beltestad.





For året når vi en omsetning på 23 milliarder, som er det klart høyeste i vår historie. Vår vertikalt integrerte verdikjede står sterkt, og utviklingen er i tråd med konsernets vekststrategi, fortsetter Beltestad.





SEGMENT VILLFANGST

Konsernet driver fangst av hvitfisk gjennom det heleide datterselskapet Lerøy Havfisk. Lerøy Havfisk har konsesjonsrettigheter til å fiske i overkant av 10 % av de samlede norske torskekvotene nord for 62˚ breddegrad, noe som tilsvarer om lag 30 % av totalkvoten for trålflåten. Lerøy Havfisk eier også flere foredlingsanlegg som i hovedsak leies ut til søsterselskapet Lerøy Norway Seafoods (LNWS) på langsiktige kontrakter. Gjennom Lerøy Havfisk sine trålkonsesjoner er det knyttet aktivitetsplikt til disse anleggene.

Lerøy Havfisk har hatt ti trålere i drift i fjerde kvartal 2021. Fangstvolumet i fjerde kvartal 2021 ble 17 119 tonn mot tilsvarende 12 619 i tilsvarende kvartal i 2020. Den økte fangsten i kvartalet er drevet av høyere kvote for år 2021 enn 2020, men også som følge av at selskapet hadde planlagt med et annet fangstmønster gjennom året.

I 2021 åpnet myndighetene for overføring av inntil 15% av torskekvoten til 2022, målt per båt. Prisene på hyse og sei viser fortsatt en god utvikling og fikk et betydelig løft i fjerde kvartal. Selskapet prioriterte fangst av disse artene i kvartalet. Omtrent 5% av Lerøy Havfisk sin torskekvote, som utgjør om lag 1 350 tonn, ble derfor overført til 2022. Også kystflåten har overført kvote fra 2021 til 2022, som gir grunn til å tro at nedgangen i fangstvolumene på torsk i Norge i 2022 vil bli mindre enn reduksjonen i kvoten.

Prisnivået, og variasjonene, i 2020 og 2021 ble påvirket av restriksjoner knyttet til Covid-19. Prisene for torsk ble noe lavere i 2021 enn i 2020, men prisene fikk et betydelig løft i fjerde kvartal 2021. Sammenlignet med fjerde kvartal 2020 økte prisene for torsk med om lag 16%, mens prisene for hyse og sei har økt med henholdsvis 22 % og 32 %

Høyere fangstvolum og høyere prisoppnåelse for hovedartene, er driverne til høyere fangstverdi i fjerde kvartal 2021 enn i fjerde kvartal 2020. Samtidig påvirkes lønnsomheten negativt av høyere kostnader, herunder særlig bunkerskostnadene. Økte kostnader til bunkers er knyttet til flere driftsdøgn i fjerde kvartal 2021 sammenlignet med fjerde kvartal 2020 og høyere pris på bunkers. Prisene på bunkers var 34% høyere i fjerde kvartal 2021 enn fjerde kvartal i 2020. I alt økte bunkerskostnaden med MNOK 28 sammenlignet med samme kvartal i fjor.

LNWS’ primære forretningsområde er prosessering av villfanget hvitfisk. Selskapet disponerer i alt 12 foredlingsanlegg og kjøpestasjoner i Norge, hvorav fem anlegg er leid fra Lerøy Havfisk. Bearbeiding av hvitfisk, i Norge, har over flere år vært svært krevende. I fjerde kvartal medførte de stigende råvareprisene for torsk, og annen hvitfisk, sterkt press på inntjeningen. Likefult er inntjeningen i fjerde kvartal 2021 forbedret fra tilsvarende periode i 2020, for året 2021 er inntjeningen vesentlig forbedret sammenlignet med 2020. Bakgrunnen er operasjonelle forbedringer og vesentlig bedre råstofftilgang sammenlignet med året 2020.

Konsernets fokus på å bedre hvitfiskindustriens konkurransekraft er et langsiktig arbeid og fortsetter med uforminsket kraft, men, alt annet likt, gjør prisnivået ved inngangen til 2022 det mer krevende for landindustrien. Det er over tid gjennomført organisatoriske endringer og betydelige investeringer i anlegg som vi forventer skal gi en bærekraftig inntjening i landindustrien.

I sum bidro segmentet med en EBIT på MNOK 73 i fjerde kvartal 2021, sammenlignet med MNOK -10 i samme periode i fjor.

Inntjeningen i Villfangst i fjerde kvartal er betydelig forbedret sammenlignet med i fjor, drevet av høy fangst og høyere priser. I 2021 har vi sett betydelige operasjonelle forbedringer i landindustrien. Det er fortsatt et vesentlig potensial i å utvikle etterspørselen for hvitfisk, sier konsernleder Henning Beltestad.





SEGMENT HAVBRUK

Segment Havbruk består av konsernets tre havbruksregioner i Norge: Lerøy Aurora lokalisert i Troms og Finnmark, Lerøy Midt lokalisert på Nordmøre og i Trøndelag og Lerøy Sjøtroll lokalisert på Vestlandet.

Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i Havbruk ble MNOK 702 i fjerde kvartal 2021 sammenlignet med MNOK 296 i samme periode i 2020. I perioden er det slaktet 51 tusen tonn sammenlignet med 48 tusen tonn i fjerde kvartal 2020.

I fjerde kvartal 2021 leverte Lerøy Aurora en EBIT/kg på NOK 16,9, Lerøy Midt på NOK 15,9 og Lerøy Sjøtroll på NOK 9,2. I sum er EBIT/kg i segmentet økt fra NOK 6,1 i fjerde kvartal 2020 til NOK 13,7 i fjerde kvartal 2021.

Vi leverer et tilfredsstillende kvartal resultatmessig i havbruk. Samtidig har tilveksten siste måneder vært noe lavere enn forventet og vi reduserer slakteguiding for 2022 for vår havbruksvirksomhet i Norge fra 190,000 GWT til 185,000 GWT, fortsetter Beltestad.





SEGMENT VAPS&D

Lerøy Seafood Group skal, gjennom sin helintegrerte og kostnadseffektive verdikjede på laks, ørret, hvitfisk og skalldyr tilby produkter som er best mulig tilpasset konsumentenes preferanser. Nærhet til sentrale markeder og kunnskap om kundens behov er derfor avgjørende for at konsernet skal kunne utvikle etterspørselen etter konsernets hovedprodukter. Fra Norge distribuerer Lerøy et bredt utvalg av sjømatprodukter til over 80 ulike markeder i løpet av et kalenderår. I tillegg til dette bearbeides og distribueres en rekke markedsspesifikke sjømatprodukter i sine respektive lokalmarkeder der Lerøy har virksomhet. Lerøy Seafood Group sin verdikjede skal videreutvikles med mål om å tilfredsstille og øke konsumentenes totale etterspørsel etter sjømat.

Fra 2020 var markedene for sjømat negativt påvirket av Covid-19. Dette gav seg først utslag i markeder i Asia, men utviklet seg gjennom andre og tredje kvartal 2020 til å bli et globalt anliggende. Covid-19 har påvirket etterspørselsmønsteret. En større del av konsumet har beveget seg gjennom dagligvaremarkedet, mens HoReCa segmentet i mange sentrale markeder, i lengre perioder nærmest har vært stengt ned. Covid-19 har også særlig påvirket logistikken til oversjøiske markeder, gjennom redusert fraktkapasitet og påfølgende kostnadsøkninger i perioden.

I andre halvdel av 2021 kom etterspørselen etter sjømat tilbake mot historisk høye nivå, drevet særlig av sterk etterspørsel i dagligvaremarkedet, men også som følge av at HoReCa-markedet har vist en gradvis positiv utvikling som følge av lettelser i restriksjoner knyttet til Covid-19 pandemien. Konsernet kan konstatere at etterspørselen etter sjømat viser en svært sterk utvikling. Omsetningen i segmentet økte med 25% sammenlignet med tilsvarende periode i 2020. Veksten er drevet av høy pris og god aktivitet.

Underliggende utvikling i segmentet er god, men fortsatt preget av oppstartskostnader i forbindelse med konsernets nye fabrikker i Spania og Italia. I sum ble driftsresultatet før biomassejustering i segmentet MNOK 202 for fjerde kvartal i 2021, noe som er en økning fra MNOK 176 i samme periode i 2020. For året rapporterer VAPS&D for første gang en omsetning over NOK 20 milliarder. Driftsresultat før verdijusteringer økte fra MNOK 475 i år 2020 til MNOK 630 i år 2021.

Senere år har vært preget av restriksjoner knyttet til Covid-19 pandemien. Vi har fortsatt og utvikle oss, og er stolt av å kunne presentere den høyeste aktivitet og inntjening i dette segmentets historie. Vår vertikalt integrerte verdikjede, og nærhet til sluttkundene, har fungert godt gjennom krevende markedsforhold, sier Beltestad.





MARKEDSFORHOLD OG UTSIKTENE FREMOVER

Ledelsen og styret i Lerøy mener utviklingen i etterspørselen etter sjømat, også i andre halvår 2021, gir grunn til fortsatt optimisme med tanke på den fremtidige utviklingen i etterspørselen etter sjømat og derved for konsernets aktiviteter og verdiskaping.

Konsernets produksjon av rødfisk foregår i dag i hovedsak i Norge. Norsk og global produksjon av laks og ørret preges av relativt beskjeden vekst, dette sammen med en svekket norsk krone har gitt svært høye priser. Dette gir insentiver til produksjon av laks også i nye områder og med nye alternative teknologier. Disse insentivene har vært tilstede i noen år, men av mange årsaker har norsk sjøbasert produksjon beholdt sin globalt dominerende posisjon. Slaktevolumet fra landbasert produksjon av laks er fortsatt ubetydelig i sluttmarkedene. Markedsandelen til norsk atlantisk laks vil, på lang sikt, kunne påvirkes av produksjon fra regioner og steder der det tidligere ikke har vært produksjon av laks og ørret. Konsernet skal gjennom forretningsutvikling, investeringer og et tydelig fokus på konkurransekraft sikre at konsernets verdikjede skal stå seg godt i konkurransen, også i årene som kommer. Utover utvikling av eksisterende havbruksvirksomhet bygger konsernet kunnskap og/eller kompetanse innenfor både landbasert og offshore basert produksjon av laks.

Lerøy har de senere årene investert betydelig innenfor flere deler av verdikjeden, herunder ved å bygge ut anlegg for smolt/postsmoltkapasitet i alle konsernets regioner. I Lerøy Midt vil den første smolten, som planlagt, i første kvartal 2022, bli satt inn i anlegget som utgjør siste steget av utbyggingen. Dette vil gi vekst i slaktevolumene til Lerøy Midt fra 2023. Disse investeringer ble gjort for å heve selskapets smolt-kvalitet, øke produksjonen gjennom bedre lisensutnyttelse og redusere kostnadene. Investeringene innenfor konsernets smolt-produksjon har vært en viktig driver for veksten i konsernets slaktevolum i Norge som har økt fra 158 tusen tonn i 2019 til 187 tusen tonn i 2021. Samtidig muliggjør de nye smoltanleggene vesentlige endringer i driften som etter våre vurderinger skal gi rom for realisering av forbedringer i årene som kommer.

Konsernets kostnader per kilo produsert laks og ørret har, som for hele industrien, økt vesentlig i den siste ti års perioden. Det er flere årsaker til dette, men utfordringen blir ikke mindre med den globale kostnadsinflasjonen verden nå erfarer. I dette bildet er operasjonell effektivitet viktigere enn noen gang, og har derfor høyeste fokus i arbeidet som gjøres i konsernets havbruksvirksomhet.

For konsolidert virksomhet forventer Lerøy Seafood Group per i dag å slakte om lag 185 tusen tonn i 2022. Konsernets andel fra tilknyttet selskap forventes å bli 23 tusen tonn. Dette inkluderer forventet volum fra Scottish Sea Farms Ltd sitt nylig ervervede Grieg Seafood UK. LSG sitt totale slaktevolum i år 2022 forventes å bli i størrelsesorden 208 tusen tonn.

Konsernet har de senere år gjort betydelige investeringer innenfor fangst og prosessering av hvitfisk. I flåteleddet ble det levert et fartøy i 2018, Nordtind, og et nytt fartøy, Kongsfjord, tidlig i 2020. I designet av Kongsfjord ble ytterligere bedring av kvaliteten på fisken prioritert. Konsumentenes forventning og krav til kvalitet er stadig økende. God kvalitet og konkurranseevne er forutsetninger for å lykkes i konkurransen om konsumentenes gunst. Innen flåteleddet setter konsernets mål om å vesentlig redusere klimagassutslipp nye krav til teknologi. Konsernet følger utviklingen tett.

Innen Hvitfisk segmentet har utviklingen i 2021 vært positiv. Etterspørselsutviklingen har gradvis gitt økte salgspriser samtidig som vi har lykkes noe med operasjonelle forbedringer i landindustrien. Prisene for relevante hvitfiskarter er ved inngang til 2022 vesentlig høyere enn ved inngangen til 2021. Dette er samlet sett positivt, men en krevende situasjon for landindustrien. Kraftig oppgang i råstoff-prisene tar noe tid å gjenvinne i markedet, dette forholdet vil påvirke inntjeningen i landindustrien negativt i store deler av 2022. Arbeidet og investeringene for å gjøre fabrikkene mindre sesongavhengig fortsetter opprettholdes. Dette, sammen med strukturert og nitidig forbedringsarbeid i hver enhet, mener vi vil gi resultater.

Kvotene for torsk og hyse blir noe redusert i 2022. Endelig kvotefastsettelse på fartøynivå er ikke fastsatt på grunn av sluttføring av statistikk og overføringer fra 2021. For trålerflåten forventes det en reduksjon i torskekvotene med om lag 20 % sammenlignet med 2021. For hyse er reduksjonen om lag 23 % mens det for sei, fisket nord for 62 graden, forventes samme kvote-nivå som i 2021. Fangstvolumene i Havfisk vil, i tillegg til kovoteendringer, bli påvirket av at om lag 1 350 tonn av torske-kvoten ble flyttet fra 2021 til 2022. Det er dessuten positivt for landindustrien at også kystflåten har flyttet kvote fra 2021 til 2022.

Lerøy arbeider med å utvikle en effektiv og bærekraftig verdikjede for sjømat. En verdikjede som i tillegg til kostnadseffektive løsninger tilbyr kvalitet, tilgjengelighet, servicegrad, sporbarhet og konkurransedyktige klima og miljømessige løsninger. Senere års investeringer i, blant annet, nytt industrianlegg i Lerøy Midt, ny fabrikk i Stamsund og nye fabrikker i Spania, Nederland og Italia, som nærmer seg å være innkjørt, vil bidra positivt i årene som kommer. Ledelsen og styret mener at Lerøy har et godt utgangspunkt for fortsatt lønnsom vekst og utvikling av konsernets aktiviteter. Styret mener utviklingen i segment VAPS&D gjennom 2021 viser lovende takter, høyere aktivitetsnivå gir høyere kapasitetsutnyttelse og derigjennom også bedre driftsmarginer. Det er konsernets klare ambisjon at inntjeningen i dette segmentet skal fortsette å vokse gjennom 2022 og i årene som kommer.

Scottish Sea Farms (SSF) sitt varslede oppkjøp av Grieg Seafood Hjaltland UK ble endelig gjennomført i desember 2021. Dette er et selskap med operasjon i en region SSF kjenner svært godt, og selv om det vil ta tid, er det ventet at SSF skal realisere vesentlige synergier gjennom integrasjonen av disse selskapene.

Konsernets produkter er sunne og gode. Produksjonen er finansielt, klima og miljømessig bærekraftig. Ledelsen og styret forventer fortsatt en god underliggende etterspørselsvekst i årene som kommer. Samtidig erfarer konsernet stigende priser for viktige innsatsfaktorer, dette vil påvirke kostnadsutviklingen i 2022. Det er likefult styrets vurdering at konsernet er godt posisjonert for kommende år. Styrets forventning, per i dag, er at inntjeningen i første kvartal 2022 blir vesentlig bedre enn i første kvartal 2021 og tilsvarende at inntjeningen for året 2022 som helhet forventes å bli bedre enn den ble i år 2021.

Styret og konsernledelsen vil rette en stor takk til alle konsernets ansatte for deres gode innsats gjennom 2021.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til konsernleder Henning Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

OM LERØY SEAFOOD GROUP

Lerøy Seafood Group er et globalt sjømatselskap med hovedkontor i Bergen. Konsernets om lag 5 500 medarbeidere håndterer årlig mellom 350 000 og 400 000 tonn sjømat gjennom konsernets verdikjede, noe som tilsvarer om lag 5 millioner måltider hver dag. Konsernet har en vertikalt integrert verdikjede for rødfisk og hvitfisk, samt en betydelig aktivitet med tredjeparts produkter.

Konsernets verdier «åpen, ærlig, ansvarlig og skapende» skal ligge til grunn for konsernets totale aktiviteter, og det arbeides mot målet om å skape verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Målsetting for avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) er 18%. Konsernet har satt mål for bærekraft inkludert reduksjon i utslipp av klimagasser med 46% innen 2030.

Vedlegg