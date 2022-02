English Finnish

F-Secure Oyj, Sisäpiiritieto, 17.2.2022, klo 8.00

F-Secure Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämistä uuteen listattuun osakeyhtiöön ja on hyväksynyt jakautumissuunnitelman

F-Secure Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on päättänyt ehdottaa Yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämistä osittaisjakautumisella. Suunnitelmana on, että kuluttajatietoturvaliiketoiminta siirtyy uuteen itsenäiseen yhtiöön, joka perustetaan jakautumisen (”Jakautuminen”) yhteydessä ja jonka nimeksi tulee F-Secure Oyj (”F-Secure”). Jakautumisen täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan 30.6.2022 ja kaupankäynnin F-Securen osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla (”Nasdaq Helsinki”) odotetaan alkavan 1.7.2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Yritystietoturvaliiketoiminta jää Jakautumisen yhteydessä Yhtiöön. Yhtiö on tarkoitus nimetä uudelleen WithSecure Oyj:ksi (”WithSecure”) maaliskuun loppuun mennessä, jolloin myös Yhtiön toiminta uuden toiminimen alla alkaa.

Järjestelyn pääkohdat

Hallitus on saanut päätökseen selvitys- ja arviointityön eri strategisista vaihtoehdoista, minkä lopputuloksena hallitus on päättänyt ehdottaa Yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämistä uuteen itsenäiseen yhtiöön, jonka toiminimeksi otetaan F-Secure Oyj. Yritystietoturvaliiketoiminta jää nykyiseen Yhtiöön, joka on tarkoitus nimetä uudelleen WithSecure Oyj:ksi.

Hallituksen näkemyksen mukaan Jakautuminen muun muassa mahdollistaisi omistaja-arvon luonnin molemmille yhtiöille sekä tarjoaisi niille mahdollisuuden palvella omia asiakkaitaan entistä paremmin ja vastata niihin erityisiin tarpeisiin, joita yhtiöiden asiakkailla ja yhteistyökumppaneilla on.

Järjestely toteutetaan Yhtiön osittaisjakautumisena, jossa Yhtiön osakkeenomistajille annetaan perustettavan uuden F-Securen osakkeita. Yhtiön osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden (1) F-Securen osakkeen jokaista omistamaansa Yhtiön osaketta kohden Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä.

Jakautuminen on ehdollinen Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päätökselle, joka arvioidaan pidettävän toukokuussa 2022. Jakautumisen täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan 30.6.2022.

Tarkoituksena on, että uuden kuluttajatietoturvayhtiö F-Securen hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pertti Ervi ja toimitusjohtajaksi Timo Laaksonen.

Tarkoituksena on, että Risto Siilasmaa jatkaa Yhtiön hallituksen puheenjohtajana ja Juhani Hintikka Yhtiön toimitusjohtajana.

Tietyt F-Securen osakkeenomistajat, mukaan lukien Risto Siilasmaa, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, jotka omistavat yhteensä noin 50,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat tietyin tavanomaisin edellytyksin peruuttamattomasti sitoutuneet osallistumaan Yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä äänestämään Jakautumisen puolesta kaikilla heidän täsmäytyspäivänä omistamillaan osakkeilla.

Jakautumisen valmistelujen yhteydessä Yhtiö selvittää vaihtoehtoja optimaaliselle pääomarakenteelle. Yksi vaihtoehdoista on varojen hankkiminen osakeannissa rahoittamaan yritystietoturvaliiketoimintaan liittyvän kasvustrategian toteutusta.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa kommentoi:

”Olemme harkinneet jo jonkin aikaa optimaalista liiketoimintarakennetta F-Securelle. Molemmat liiketoiminnat ovat saavuttaneet 100 miljoonan euron liikevaihdon, joten on mielestämme oikea aika niin asiakkaidemme, henkilöstömme kuin osakkeenomistajiemme kannalta ehdottaa F-Securen kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämistä. Samaan aikaan suunnittelemme sen listaamista erillisenä yhtiönä Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Uskomme, että suunnitellulla jakautumisella voidaan luoda omistaja-arvoa sekä uudelle kuluttajatietoturvayhtiölle että yritystietoturvayhtiölle.”

Yhtiön toimitusjohtaja Juhani Hintikka kommentoi:

”Olen todella tyytyväinen voidessani kertoa suunnittelemastamme kuluttajatietoturvaliiketoimintamme eriyttämisestä. Uskon, että nyt olisi oikea aika toteuttaa tämä muutos liiketoiminnassamme, mikä loisi kaksi hienoa, hyvässä kehitysvaiheessa olevaa yhtiötä. Jakautumisen myötä voisimme palvella loppuasiakkaitamme entistä paremmin kahdessa erillisessä yhtiössä, jotka voisivat keskittyä palvelemaan asiakkaidemme erilaisia tarpeita entistäkin paremmin. Yhtiöillä olisi myös erilaiset taloudelliset profiilit, mikä tukisi omistaja-arvon luomista pitkällä aikavälillä. Uskon, että suunniteltu jakautuminen loisi kaksi entistäkin menestyvämpää yhtiötä ja tarjoaisi uusia, houkuttelevia mahdollisuuksia myös työntekijöillemme.”

Tietoa järjestelystä

Yhtiön hallitus on päättänyt ehdottaa Yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämistä ja on tänään 17.2.2022 hyväksynyt jakautumissuunnitelman, jonka mukaisesti kaikki Yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät osittaisjakautumisessa perustettavalle yhtiölle, jonka nimeksi otetaan F-Secure Oyj. Päätös perustuu selvitys- ja arviointityöhön eri strategisista vaihtoehdoista, joihin kuului mahdollinen Yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttäminen itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Yhtiön hallitus päätti arviointityön aloittamisesta ja Yhtiö tiedotti siitä elokuussa 2021.

Jakautumissuunnitelman mukaan yritysliiketoimintaan liittyvät varat ja velat jäävät Yhtiölle, ja Yhtiö on tarkoitus nimetä Jakautumisen yhteydessä uudelleen WithSecure Oyj:ksi.

Yhtiön osakkeenomistajat saavat Jakautumisen toteutuessa jakautumisvastikkeena yhden (1) F-Securen uuden osakkeen jokaista omistamaansa Yhtiön osaketta kohden, eli jakautumisvastikeosakkeet annetaan Yhtiön osakkeenomistajille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 1:1. Yhtiön osakkeenomistajien osakeomistukset WithSecuressa säilyvät ennallaan.

Jakautuminen on ehdollinen muun muassa Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa annettujen äänten ja edustettujen osakkeiden kahden kolmasosan äänienemmistöllä. Yhtiö julkistaa yhtiökokouskutsun erikseen myöhemmin. Jakautumisen täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan 30.6.2022. F-Securen osakkeet aiotaan hakea otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Kaupankäynnin F-Securen osakkeilla Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta 1.7.2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Jakautuminen ei vaikuta Yhtiön osakkeiden pörssilistaukseen tai kaupankäyntiin sen osakkeilla.

Jakautumissuunnitelma on sisällytetty kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteeksi, ja se sisältää tietoja muun muassa jakautumisvastikkeesta Yhtiön osakkeenomistajille, Jakautumisen täytäntöönpanon suunnitellusta aikataulusta sekä Yhtiön varojen ja vastuiden jakamisesta F-Securelle ja WithSecurelle (Liite 1).

Jakautumisen tausta ja strategiset perusteet

Viime vuosien aikana Yhtiö on onnistuneesti uudistanut toimintaansa, ja se muodostuu nykyään kahdesta vahvasta liiketoiminnasta, kuluttajatietoturvasta ja yritystietoturvasta. Molemmilla liiketoiminnoilla on hyvät kasvumahdollisuudet omilla päämarkkinoillaan. Yhtiön hallitus odottaa Jakautumisen vahvistavan edellytyksiä omistaja-arvon luomiseksi sekä WithSecuressa että F-Securessa.

Jakautuminen tarjoaa WithSecurelle ja F-Securelle mahdollisuuden palvella entistäkin paremmin omia asiakkaitaan ja yhteiskumppaneitaan ja vastata niiden erityisiin tarpeisiin.

Jakautuminen selventää F-Securen ja WithSecuren strategisia painopisteitä, mikä auttaa tarttumaan kasvumahdollisuuksiin kuluttaja- ja yritystietoturvamarkkinoissa.

Jakautuminen nopeuttaa F-Securen ja WithSecuren strategioiden toimeenpanoa ja lisää yhtiöiden kilpailukykyä.

Jakautuminen mahdollistaa pääomien optimaalisen jaon.

Jakautuminen selkeyttää yhtiöiden sijoittajatarinoita ja erilaisia arvonluontiprofiileja.

Strategiset vaihtoehdot optimaalisen pääomarakenteen saavuttamiseen

Jakautumisen valmistelujen järjestelyjen yhteydessä Yhtiö tutkii strategisia vaihtoehtoja optimaaliselle pääomarakenteelle. Yksi mahdollinen vaihtoehto on varojen hankkiminen osakeannissa. Osakeannissa hankittavat varat jäisivät Yhtiölle ja ne käytettäisiin rahoittamaan yritystietoturvaliiketoimintaan liittyvän kasvustrategian toteutusta.



Eräitä F-Securen alustavia tilintarkastamattomia havainnollistavia carve-out -taloudellisia tietoja

Alla esitetyt F-Securen (kuluttajatietoturvaliiketoiminnan) eräät alustavat tilintarkastamattomat havainnollistavat carve-out -taloudelliset tiedot on johdettu Yhtiön konsernitilinpäätöksistä 31.12. 2021, 2020 ja 2019 päättyneiltä tilikausilta. Lisätietoja taloudellisten tietojen laatimisperustasta ja lähteistä sekä vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmistä ja täsmäytyslaskelmista on tämän tiedotteen Liitteessä 2.

(Milj. euroa) 2021 2020 2019 Liikevaihto 106,3 100,1 94,8 Oikaistu käyttökate (EBITDA) 47,4 46,7 40,1 Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta 44,6 % 46,6 % 42,3 % Oikaistu EBITA 47,2 46,5 39,9 Oikaistu EBITA, % liikevaihdosta 44,4 % 46,5 % 42,0 % Oikaistu liikevoitto (EBIT) 45,9 44,7 37,7 Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 43,2 % 44,6 % 39,8 % Liikevoitto (EBIT) 43,5 44,7 37,0

F-Securen keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Kasvutavoite: Korkea yksinumeroinen orgaanisen liikevaihdon kasvu

Kannattavuustavoite: Oikaistu EBITA-marginaali yli 42 % alkuvaiheen kasvuinvestointien jälkeen

Eräitä WithSecuren alustavia tilintarkastamattomia havainnollistavia taloudellisia tietoja

Alla esitetyt WithSecuren eräät alustavat tilintarkastamattomat havainnollistavat taloudelliset tiedot on johdettu Yhtiön konsernitilinpäätöksistä 31.12. 2021, 2020 ja 2019 päättyneiltä tilikausilta. Havainnollistavat tiedot kuvaavat WithSecuren jatkuvia liiketoimintoja ikään kuin Jakautuminen olisi toteutettu. Lisätietoja taloudellisten tietojen laatimisperustasta ja lähteistä sekä vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmistä ja täsmäytyslaskelmista on tämän tiedotteen Liitteessä 2.

(Milj. euroa) 2021 2020 2019 Liikevaihto 130,0 120,1 122,5 Oikaistu käyttökate (EBITDA) -10,8 -10,9 -16,8 Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta -8,3 % -9,1 % -13,7 % Oikaistu EBITA -17,2 -18,0 -23,2 Oikaistu EBITA, % liikevaihdosta -13,2 % -15,0 % -18,9 % Oikaistu liikevoitto (EBIT) -20,6 -21,7 -28,0 Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta -15,8 % -18,1 % -22,9 % Liikevoitto (EBIT) -25,7 -24,9 -29,7

WithSecuren keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Kasvutavoite: Kaksinkertaistaa liikevaihto orgaanisesti vuoden 2025 loppuun mennessä

Kannattavuustavoite: Oikaistu käyttökate saavuttaa nollatason vuoden 2023 loppuun mennessä ja oikaistu käyttökateprosentti noin 20 % vuoteen 2025 mennessä

Rahoitusjärjestelyt

Yhtiö on aloittanut tavanomaiseen tapaan neuvottelut rahoittajiensa kanssa saadakseen Jakautumisen täytäntöönpanoon liittyvät tarvittavat suostumukset, vahvistukset ja vapautukset.

WithSecuren ja F-Securen hallitus ja johto

Yhtiön 16.3.2022 järjestettävä varsinainen yhtiökokous valitsee WithSecuren hallituksen jäsenet. Tarkoituksena on, että WithSecuren hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Risto Siilasmaa ja että Pertti Ervin ehdotetaan jatkavan Yhtiön hallituksessa. WithSecuren toimitusjohtajana jatkaa Juhani Hintikka ja talousjohtajana Tom Jansson.

Jakautumisesta päättävä ylimääräinen yhtiökokous valitsee myös F-Securen hallituksen jäsenet toimikaudelle, joka alkaa Jakautumisen täytäntöönpanopäivästä. Tarkoituksena on, että uuden kuluttajatietoturvayhtiö F-Securen hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pertti Ervi ja Risto Siilasmaa ehdotetaan valittavaksi hallituksen jäseneksi. F-Securen toimitusjohtajaksi nimitetään Timo Laaksonen ja talousjohtajaksi Sari Somerkallio.

Osakkeenomistajien tuki

Tietyt F-Securen merkittävät osakkeenomistajat, mukaan lukien Risto Siilasmaa, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, jotka omistavat yhteensä noin 50,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat tietyin tavanomaisin edellytyksin peruuttamattomasti sitoutuneet osallistumaan Yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestämään Jakautumisen puolesta.

Verohallinnon ennakkoratkaisu

Yhtiö on saanut Verohallinnolta Jakautumisen verokohtelusta ennakkoratkaisun, joka on oikeudellisesti sitova. Ennakkoratkaisun mukaan Jakautumista pidetään elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaisena osittaisjakautumisena. Näin ollen Jakautumista pidetään veroneutraalina, eikä siitä aiheudu välittömiä tuloveroseuraamuksia Yhtiölle. Jakautumisesta ei pitäisi aiheutua välittömiä tuloveroseuraamuksia myöskään osakkeenomistajille (edellyttää paikallisen veroasiantuntijan varmistusta sellaisen osakkeenomistajan osalta, jonka asuinpaikka sijaitsee Suomen ulkopuolella).

Jakautumiseen liittyvät riskit

Jakautuminen sisältää riskejä, jotka ovat ominaisia järjestelylle sekä WithSecuren ja F-Securen liiketoiminnoille. On mahdollista, etteivät WithSecure ja F-Secure kykene Jakautumisen jälkeen säilyttämään markkina-asemaansa, joka niillä on ollut toimiessaan yhtenä yhtiönä. WithSecure ja F-Secure ovat osakeyhtiölain mukaan yhteisvastuussa jakautuvan yhtiön veloista, jotka ovat syntyneet ennen jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä.

Jakautumiseen ja F-Securen toimintaan itsenäisenä yhtiönä liittyvät muun muassa seuraavat riskit:

Ei ole varmuutta siitä, että Jakautuminen pannaan täytäntöön, ja täytäntöönpano voi myöhästyä, mikä voi johtaa lisääntyneisiin kuluihin tai vaihtoehtoisten liiketoimintamahdollisuuksien menettämiseen

F-Secure ei välttämättä pysty implementoimaan liiketoimintaorganisaatiotaan ja itsenäistä strategiaansa tällä hetkellä ennakoidulla tavalla ja ennakoidussa ajassa, eikä se välttämättä pysty saavuttamaan Jakautumisen odotettuja hyötyjä kokonaisuudessa tai lainkaan

F-Securen liiketoiminta tulee olemaan osittain riippuvaista WithSecuren tarjoamista toiminnoista siirtymäkauden palvelusopimuksen alla, ja jos WithSecure ei kykene tarjoamaan näitä toimintoja, tällä voi olla haitallinen vaikutus F-Securen liiketoimintaan

WithSecure kertoo suunniteltuun Jakautumiseen liittyvistä riskeistä tarkemmin vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessaan. F-Secure kertoo suunniteltuun Jakautumiseen liittyvistä riskeistä tarkemmin jakautumis- ja listalleottoesitteessään.

Jakautumis- ja listalleottoesite

Yhtiö julkaisee jakautumis- ja listalleottoesitteen, joka sisältää yksityiskohtaisempia tietoja suunnitellusta Jakautumisesta ja F-Securesta. Jakautumis- ja listalleottoesite julkaistaan arviolta toukokuussa 2022.

Työntekijät

Yhtiö käynnistää Suomessa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut neuvotellakseen suunnitellusta toimintojen uudelleenorganisoinnista, joka liittyy suunniteltuun Yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämiseen. Vastaavia paikallisia neuvotteluprosesseja henkilöstön kanssa käynnistetään myös muissa maissa, joissa suunnitelmat voivat mahdollisesti johtaa muutoksiin työntekijöille, paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Mahdollisten henkilöstövähennysten enimmäismääräksi arvioidaan globaalisti enintään 24 työntekijää, joista yhdeksän Suomessa, henkilöstön kokonaismäärän ollessa 1 700. Muutosneuvottelut alkavat Suomessa 22.2.2022 ja ne koskevat koko Suomen henkilöstöä. Neuvotteluiden arvioidaan päättyvän maaliskuun 2022 aikana.

Edellyttäen, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous hyväksyisi Jakautumisen, ja Jakautuminen toteutuu, kaikki Yhtiön työntekijät, jotka kuuluvat kuluttajatietoturvaliiketoimintaan Suomessa Jakautumisen täytäntöönpanohetkellä, siirtyisivät F-Securen palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä.

Yhtiön neuvonantajat

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana sekä osittaisjakautumisen ja mahdollisen osakeannin pääjärjestäjänä toimii Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike. Oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy ja viestinnällisenä neuvonantajana Hill+Knowlton Strategies.

Webcast-tilaisuus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, toimitusjohtaja Juhani Hintikka, talousjohtaja Tom Jansson ja kuluttajatietoturvaliiketoiminnan johtaja Timo Laaksonen esittelevät suunniteltua Jakautumista koskevan suunnitelman Yhtiön vuoden 2021 tuloksen julkistamisen yhteydessä järjestettävässä webcast-tilaisuudessa tänään 17.2.2022 klo 14.00. Englanninkielistä tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://f-secure.videosync.fi/2022-02-17-fsirq4/. Kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti webcast-portaalissa.

F-Securea seuraavat analyytikot on kutsuttu seuraamaan esitystä yhtiön pääkonttorille osoitteeseen Tammasaarenkatu 7, Helsinki.

Esitysmateriaalit ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville Yhtiön verkkosivuille www.f-secure.com.

Lisätietoja :

Tom Jansson

Talousjohtaja

040 700 1849

investor-relations@f-secure.com

Jakautuminen-verkkosivu: https://www.f-secure.com/fi/investors/demerger

Liite 1: Jakautumissuunnitelma liitteineen

Liite 2: F-Securen ja WithSecuren alustavia tilintarkastamattomia havainnollistavia taloudellisia tietoja

