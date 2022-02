English Finnish

F-Secure Oyj, tilinpäätöstiedote 2021, 17.2.2022 klo 08.00 EET

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021

Vahvaa kasvua pilvipohjaisissa ratkaisuissa

Keskeiset tapahtumat loka-joulukuussa (Q4)

Liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 61,6 miljoonaa euroa (57,9 milj. eur)

Yritystietoturvatuotteiden liikevaihto kasvoi 18 % ja oli 22,1 miljoonaa euroa (18,7 milj. eur)

Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski 6 % ja oli 12,4 miljoonaa euroa (13,3 milj. eur)

Kuluttajatietoturvan liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 27,1 miljoonaa euroa (25,9 milj. eur)

Oikaistu käyttökate oli 7,7 miljoonaa euroa (7,3 milj. eur) eli 12,5 % liikevaihdosta (12,6 %)

Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,02 euroa)

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 15,6 miljoonaa euroa (19,4 milj. eur)

Pilvipohjaisten yritystietoturvatuotteiden 1) jatkuva vuosilaskutus 2) kasvoi 34 % ja oli 60,9 miljoonaa euroa (45,5 milj. eur)

jatkuva vuosilaskutus kasvoi 34 % ja oli 60,9 miljoonaa euroa (45,5 milj. eur) Katsauskauden jälkeen 17.2.2022 F-Secure julkaisi suunnitelman yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämisestä osittaisjakautumisella, jonka suunniteltu toteuttamisajankohta on 30.6.2022. Kaupankäynnin uuden kuluttajatietoturvayhtiön osakkeilla arvioidaan alkavan Helsingin pörssissä 1.7.2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.





Keskeiset tapahtumat tammi-joulukuussa

Liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 236,3 miljoonaa euroa (220,2 milj. eur)

Yritystietoturvatuotteiden liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 82,8 miljoonaa euroa (74,3 milj. eur)

Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 47,2 miljoonaa euroa (45,8 milj. eur)

Kuluttajatietoturvan liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 106,3 miljoonaa euroa (100,1 milj. eur)

Oikaistu käyttökate oli 36,5 miljoonaa euroa (35,7 milj. eur) eli 15,4 % liikevaihdosta (16,2 %)

Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -3,7 miljoonaa euroa

Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,08 euroa)

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 38,7 miljoonaa euroa (48,3 milj. eur)

F-Securen hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2021 ei makseta osinkoa yhtiön suunnitellun jakautumisen vuoksi



1)Yritystietoturvatuotteet ilman paikallisesti hallinnoituja tuotteita (Business Suite). Pilvipohjaisten tuotteiden portfolio sisältää seuraavat tuotteet: Elements Cloud, Cloud Protection for Salesforce ja Countercept.

2)Yritystietoturvatuotteiden jatkuva vuosilaskutus lasketaan kertomalla toistuva kuukausilaskutus kahdellatoista. Toistuva kuukausilaskutus sisältää kuukauden aikana kirjatun liikevaihdon, lukuun ottamatta kertaluonteisia eriä, kuten käyttöönotto- ja käynnistyspalkkioita ja proof of valueta.

Tämän katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita. Katsauksessa esitetyt prosenttiosuudet ja tunnusluvut voivat sisältää pyöristyseroja, joten ne eivät välttämättä vastaa täsmällisesti esitettyjä kokonaissummia.

Näkymät

F-Secure julkaisee näkymät vuodelle 2022 myöhemmin, kun jakautumisprosessi on edennyt pidemmälle.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Kasvutavoite: Korkea yksinumeroinen orgaanisen liikevaihdon kasvu

Kannattavuustavoite: Oikaistu EBITA-marginaali yli 42 % alkuvaiheen kasvuinvestointien jälkeen

Yritystietoturvaliiketoiminnan keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Kasvutavoite: Kaksinkertaistaa liikevaihto orgaanisesti vuoden 2025 loppuun mennessä

Kannattavuustavoite: Oikaistu käyttökate saavuttaa nollatason vuoden 2023 loppuun mennessä ja oikaistu käyttökateprosentti noin 20 % vuoteen 2025 mennessä

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka





Vuotemme päättyi verrattain vahvaan suoritukseen. Neljännellä vuosineljänneksellä F-Securen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja oli 61,6 miljoonaa euroa (57,9 milj. eur) yritystietoturvatuotteiden 18 prosentin kasvun ansiosta. Oikaistu käyttökatteemme kasvoi 6 prosenttia ja oli 7,7 miljoonaa euroa (7,3 milj. eur).

Olen melko tyytyväinen jatkuvan vuosilaskutuksen kehitykseen vuoden 2021 aikana. Pilvipohjaisten yritystietoturvatuotteidemme jatkuva vuosilaskutus kasvoi 34 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 60,9 miljoonaa euroa. Tämä osoittaa, että muuntautumisemme SaaS-yritykseksi (“Security as a Service”; turvallisuus palveluna) on edistynyt hyvin.

Yritystietoturvatuotteiden neljäs vuosineljännes oli erityisen vahva – niiden liikevaihto kasvoi 18 prosenttia. Hallinnoitujen tietoturvapalveluiden (MDR) liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden aikana. Yritystietoturvaohjelmistojen saralla Cloud Protection for Salesforce -ohjelmiston ja pilvipohjaisen Elements-alustan kysyntä johti hyvään myynnin kasvuun. Jatkamme MDR- ja Cloud Protection for Salesforce -tuotteisiin investoimista kasvun nopeuttamiseksi entisestään.

Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski 6 prosenttia viimeisellä vuosineljänneksellä. COVID-19-pandemian aiheuttamien rajoituksien vaikutus oli aiempia vuosineljänneksiä pienempi, mutta joissain maissa konsulttien vaihtuvuus vaikutti negatiivisesti konsultointiliiketoimintaan. Vaihtuvuus kuitenkin pieneni neljännen vuosineljänneksen aikana. Joustavan toimintamallimme ansiosta voimme myös hyödyntää ammattitaitoisia asiantuntijoitamme ympäri maailmaa ja tarjota kyberturvallisuuskonsultoinnin palveluita maailmanlaajuisesti etäyhteyksillä riippumatta asiakkaan fyysisestä sijainnista.

Kuluttajatietoturva jatkoi hyvää suoriutumista myös neljännellä vuosineljänneksellä ja kasvoi 5 prosenttia. Koko portfolio edesauttoi kasvua. Vuosineljänneksen aikana vahvistimme asemaamme palveluntarjoajakanavassa tärkeissä uusissa markkinasegmenteissä, kuten vakuutuslaitoksissa. Saimme myös uusia tärkeitä F-Secure TOTAL -yhteistyökumppaneita Aasiassa ja Euroopassa. Tämä tukee kasvustrategiamme pyrkimyksiä siirtää nykyinen asiakaskunta käyttämään all-in-one-tietoturvaratkaisua yksittäistuotteiden sijaan.

2021 oli F-Securen strategian kirkastamisen vuosi. Julkaisimme elokuussa uuden strategian, joka pohjautuu kolmelle kasvavalle, teknologian yhdistämälle liiketoiminta-alueelle. Yritystietoturvan saralla haemme kasvua keskisuurten yritysten markkinasegmentistä, kun taas suuryritysasiakkaitamme palvellaan suoraan tulospohjaisella ratkaisuvalikoimallamme. Kuluttajatietoturvatuotteissa tavoittelemme kannattavaa kasvua erityisesti tekemällä yhteistyötä palveluntarjoajien kanssa.

Yhtiön jakautumissuunnitelma julkaistiin. Käynnistimme vuonna 2021 kuluttajatietoturvaliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointityön. Tänään julkistimme arvioinnin tuloksen. Uskon, että nyt on oikea aika toteuttaa tämä muutos liiketoiminnassamme ja luoda kaksi hienoa, hyvässä kehitysvaiheessa olevaa yhtiötä. Jakautuminen mahdollistaisi sen, että voisimme palvella loppuasiakkaitamme paremmin kahdella erillisellä yhtiöllä, jotka keskittyvät osittain erilaisiin asiakastarpeisiin. Yhtiöiden taloudelliset profiilit eroaisivat toisistaan, mikä tukisi omistaja-arvon luomista pitkällä aikavälillä. Uskon, että jakautuminen loisi kaksi menestyvää yhtiötä ja tarjoaisi uusia, mielenkiintoisia mahdollisuuksia myös työntekijöillemme.

Taloudellinen kehitys

milj. eur 10–12/2021 10–12/2020 Muutos % 1–12/2021 1–12/2020 Muutos % Liikevaihto 61,6 57,9 6 % 236,3 220,2 7 % Kuluttajatietoturvatuotteet 27,1 25,9 5 % 106,3 100,1 6 % Yritystietoturva 34,5 32,0 8 % 130,0 120,1 8 % tuotteet 22,1 18,7 18 % 82,8 74,3 11 % konsultointi 12,4 13,3 –6 % 47,2 45,8 3 % Myytyjä suoritteita vastaavat kulut –13,7 –12,2 13 % –50,6 –48,0 5 % Bruttokate 47,9 45,7 5 % 185,7 172,2 8 % % liikevaihdosta 77,7 % 79,0 % 78,6 % 78,2 % Liiketoiminnan muut tuotot1) 0,9 0,4 105 % 2,3 2,1 7 % Liiketoiminnan muut kulut 1) –41,1 –38,9 6 % –151,5 –138,5 9 % myynti ja markkinointi –25,1 –24,7 2 % –93,9 –89,4 5 % tutkimus ja tuotekehitys –11,8 –10,4 13 % –41,4 –35,9 15 % hallinto –4,2 –3,8 12 % –16,2 –13,2 23 % Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2) 7,7 7,3 6 % 36,5 35,7 2 % % liikevaihdosta 12,5 % 12,6 % 15,4 % 16,2 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Liiketoimintojen myynnit 0,5 0,5 Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut –0,4 0,0 Strategia –1,5 –4,3 Käyttökate 6,7 6,9 –3 % 32,8 35,7 –8 % % liikevaihdosta 10,9 % 11,8 % 13,9 % 16,2 % Poistot ilman yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja 3) –3,0 –3,0 0 % –11,2 –12,6 –11 % Arvonalentumiset –1,0 –1,0 –0,3 Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot –0,7 –0,7 –8 % –2,8 –3,2 –11 % Liikevoitto 2,0 3,1 –34 % 17,7 19,7 –10 % % liikevaihdosta 3,3 % 5,4 % 7,5 % 8,9 % Oikaistu liikevoitto 2) 4,7 4,3 9 % 25,3 22,9 10 % % liikevaihdosta 7,6 % 7,4 % 10,7 % 10,4 % Tulos per osake (euroa) 4) 0,01 0,02 –69 % 0,08 0,08 –2 % Osinko, euroa/osake 0,00 (5 0,04 Saadut ennakot 86,1 81,0 6 % Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 15,6 19,4 –20 % 38,7 48,3 –20 % Pankkisaamiset ja käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat 53,0 51,4 3 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,5 % 11,6 % –27 % 15,6 % 18,5 % –16 % Omavaraisuusaste, % 59,5 % 52,5 % 13 % Velkaantumisaste, % –25,8 % –14,1 % 83 % Henkilöstö kauden lopussa 1 656 1 678 –1 %

1) Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset.

2) Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 5.

3) Aineettomien hyödykkeiden poistot liiketoimintojen yhdistämisestä (yrityshankinnoissa hankintamenon allokoinnista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot).

4) Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 158 354 073 (1–12/2021).

5) Hallituksen ehdotus





Hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä

Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa noin puolet vuotuisesta voitosta osinkona. F-Secure Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 81,4 miljoonaa euroa, josta tilikauden tuloksen osuus oli 15,7 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

F-Securen hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2021 ei makseta osinkoa yhtiön ja sen kuluttajatietoturvaliiketoiminnan suunnitellun jakautumisen vuoksi.

Lisätietoa suunnitellusta jakautumisesta löytyy jakautumissuunnitelmasta, joka julkaistaan 17.2.2022 ja löytyy yhtiön verkkosivulta: www.f-secure.com.



Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Raportointikauden jälkeen helmikuussa 2022 F-Secure myi omistamansa eteläafrikkalaisen F-Secure Cyber Security (PTY) Limitedin osakkeet paikalliselle toimivalle johdolle. Myynnin vaikutusta taloudelliseen raportointiin kuvataan tarkemmin vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa.

F-Secure julkisti yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arvioinnin tulokset 17.2.2022. F-Secure Oyj:n hallitus on päättänyt tavoitella kuluttajatietoturvaliiketoiminnan jakamista yhtiöstä osittaisella jakautumisella. Suunnitelma on muuttaa kuluttajatietoturvaliiketoiminta uudeksi itsenäiseksi yhtiöksi, jonka nimeksi tulee F-Secure Oyj ja joka perustetaan jakautumisen yhteydessä. Nykyinen F-Secure Oyj jatkaa yritystietoturvaliiketoimintaansa ja suunnittelee yhtiön nimen muuttamista WithSecure Oyj:ksi. Jakautumisen suunniteltu toteuttamisajankohta on 30.6.2022. Kaupankäynnin uuden kuluttajatietoturvayhtiön osakkeilla arvioidaan alkavan Helsingin pörssissä 1.7.2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.



