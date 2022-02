CGG : Publication des résultats financiers du 4ème trimestre 2021 de CGG le jeudi 3 mars 2022 après bourse

English French

Publication des résultats financiers du 4ème trimestre 2021

de CGG le jeudi 3 mars 2022 après bourse

PARIS, France – 17 février 2021

Résultats financiers du 4ème trimestre 2021 et conférence téléphonique

CGG annoncera ses résultats du 4ème trimestre 2021 le jeudi 3 mars 2022 après bourse.

Le communiqué de presse et la présentation seront disponibles sur le site www.cgg.com à 17.45 (heure française)

Une conférence téléphonique analystes en langue anglaise est programmée à 18h30 (heure française) ce même jour.

Pour accéder à la conférence en direct, merci de vous connecter à l’audio webcast depuis votre ordinateur sur le site www.cgg.com

Merci de composer 5 to 10 minutes avant l’heure prévue l’un des numéros suivants :

Appels France +33 (0) 805 101 465 Appels UK +44(0) 844 4819 752 Appels US +1 646 7413 167 Access Code: 857 84 64

Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible à compter du lendemain pour une durée de 12 mois via l’audio webcast sur le site internet www.cgg.com

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 300 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts

Direction Communications & Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-mail : christophe.barnini@cgg.com

