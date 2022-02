Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021 (IFRS)

Finnish English

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 17.2.2022 klo 9.00

Innofactor saavutti vuonna 2021 historiansa parhaan liikevaihdon, käyttökatteen ja tilauskannan

Tammi–joulukuu 2021 lyhyesti:

Liikevaihto oli noin 66,4 miljoonaa euroa (2020: 66,2), jossa kasvua 0,3 % Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida, vertailukelpoinen muutos olisi ollut 3,5 % kasvua, mikä oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua

Käyttökate oli noin 10,1 miljoonaa euroa (2020: 7,2), jossa kasvua 41,1 % Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoiminnasta saatua tuloa ei huomioida, vertailukelpoinen käyttäkate olisi ollut 7,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua 5,4 %

Liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (2020: 2,5), jossa kasvua 160,7 % Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoiminnasta saatua tuloa ei huomioida, vertailukelpoinen liikevoitto olisi ollut 3,9 miljoonaa euroa, jossa kasvua 58,4 %



Loka–joulukuu 2021 lyhyesti:

Liikevaihto oli noin 17,5 miljoonaa euroa (2020: 18,3), jossa laskua 4,0 % Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida, liikevaihto olisi ollut vuoden 2020 tasolla

Käyttökate oli noin 1,7 miljoonaa euroa (2020: 1,6), jossa kasvua 4,9 %

Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (2020: 0,4), jossa kasvua 29,6 %

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 72,8 miljoonaa euroa (2020: 60,4),

jossa kasvua 20,6 %

jossa kasvua 20,6 % Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia viimeisellä vuosineljänneksellä, muun muassa suuren suomalainen valmistavan teollisuuden yrityksen tarjousprosessin digitalisointi noin 1,2 miljoonaa euroa







Konsernin tunnusluvut, IFRS

. 1.10.– 31.12.2021 1.10.– 31.12.2020 Muutos 1.1.– 31.12.2021 1.1.– 31.12.2020 Muutos Liikevaihto tuhatta euroa 17 530 18 252 -4,0 % 66 364 66 164 0,3 % Liikevaihdon kasvu -4,0 % 4,7 % 0,3 % 3,1 % Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa 1 663 1 585 4,9 % 10 111 7 164 41,1 % prosenttia liikevaihdosta 9,5 % 8,7 % 15,2 % 10,8 % Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa* 523 404 29,6 % 6 519 2 501 160,7 % prosenttia liikevaihdosta* 3,0 % 2,2 % 9,8 % 3,8 % Tulos ennen veroja tuhatta euroa* 330 951 -65,2 % 5 730 2 050 179,5 % prosenttia liikevaihdosta* 1,9 % 5,2 % 8,6 % 3,1 % Tulos tuhatta euroa* 297 257 15,6 % 4 504 1 761 155,7 % prosenttia liikevaihdosta* 1,7 % 1,4 % 6,8 % 2,7 % Tilauskanta 72 837 60 402 20,6 % 72 837 60 402 20,6 % Nettovelkaantumisaste (Gearing)* 30,9 % 52,5 % 30,9 % 52,5 % Nettovelkaantumisate ilman IFRS16 18,1 % 35,7 % 18,1 % 35,7 % Omavaraisuusaste 51,1 % 42,2 % 51,1 % 42,2 % Omavaraisuusaste ilman IFRS16 54,7 % 41,4 % 54,7 % 41,4 % Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana** 495 543 -8,8 % 516 544 -5,1 % Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa** 500 541 -7,6 % 500 541 -7,6 % Tulos per osake (euroa) 0,0080 0,0069 16,8 % 0,1208 0,0471 156,4 %

*) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.10.–31.12.2021 liiketulokseen sisältyy 74 tuhatta euroa (2020: 473) sekä 1.1.–31.12.464 tuhatta euroa (2020: 1 894) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin.

**) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2022

Innofactorin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2021, jolloin liikevaihto oli 66,4 miljoonaa euroa. Innofactorin vuoden 2022 käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan 7,5 miljoonasta eurosta, mikä olisi ollut vuoden 2021 käyttökate ilman Prime-liiketoiminnan myynnistä saatua 2,6 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Odotamme strategian mukaisen uuden tarjoomamme ja organisaatiomme vahvistavan orgaanista kasvua vuonna 2022

Vuonna 2021 Innofactor uudisti strategiansa tukemaan entistä vahvemmin kasvua. Strategiatyössä määritimme liiketoimintamme ja Microsoftin ratkaisutarjonnan kannalta alueet, joilla näemme vahvimmat kasvumahdollisuudet. Innofactor tiivisti tarjoomansa kyseisten kasvualueiden mukaisesti kuuteen kärkeen: digitaaliset palvelut, liiketoimintaratkaisut, tiedon- ja asianhallinta, pilvi-infrastruktuuri, data ja analytiikka sekä kyberturvallisuus, joiden mukaisesti myös Suomen organisaatio muutettiin 1.10.2021 alkaen. Innofactor luopui osana tarjonnan uudistamista 1.4.2021 alkaen pääosin suomalaisille seurakunnille suunnatusta Prime-liiketoiminnasta. Uskomme vuonna 2022 pystyvämme tehdyn strategiamuutoksen siivittämänä vahvistamaan orgaanista kasvuvauhtiamme.

Liikevaihto vuonna 2021 oli ennätykselliset 66,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 0,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttökate (EBITDA) parani 2,9 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta päätyen myös ennätykselliseen 10,1 miljoonaan euroon (15,2 prosenttia liikevaihdosta). Käyttökatteeseen sisältyy noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitto Prime-liiketoiminnan myynnistä, jota ilman käyttökate olisi ollut noin 7,5 miljoonaa euroa (2020: 7,2), jossa oli kasvua 5,4 prosenttia.

Uuteen organisaatioon siirtyminen aiheutti Suomen liiketoiminnassa toisella vuosipuoliskolla valitettavaa liikevaihdon ja kannattavuuden heikkenemistä. Koronapandemia ja organisaatiomuutos yhdessä aiheuttivat kolmannella vuosineljänneksellä Innofactorin historian suurimman henkilöstön vaihtuvuuspiikin, mikä vaikutti liikevaihtoa laskevasti koko loppuvuoteen. Henkilöstön vaihtuvuus normalisoitui viimeisen vuosineljänneksen aikana ja onnistuneen rekrytoinnin myötä henkilöstömäärä lähti jälleen nousuun.

Liikevaihto vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä oli 17,5 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 4,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida, liikevaihto olisi ollut vuoden 2020 tasolla. Liikevaihto kasvoi Norjassa ja Tanskassa mutta laski Suomessa ja Ruotsissa edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka liiketoiminta Ruotsissa paranikin vuoden 2021 loppua kohden. Liikevaihto työntekijää kohden kasvoi 5,4 prosenttia edellisestä vuodesta.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi 4,9 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 1,7 miljoonaan euroon (9,5 prosenttia liikevaihdosta). Vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä käyttökate oli selkeästi positiivinen kaikissa maissa.

Tilauskanta kasvoi neljänneksen lopussa uuteen historialliseen ennätykseen 72,8 miljoonaa euroa (2020: 60,2), jossa oli kasvua 21 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Vuoden 2021 aikana syvensimme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa entisestään. Saimme vuoden aikana ennätysmäärän uusia tilauksia, kuten Verohallinnon Azure-ohjelmointi, Työterveyslaitoksen toiminnanohjausjärjestelmä, Metsähallituksen asianhallintajärjestelmä, norjalaisen rahoituspalvelualan yrityksen pilviratkaisu, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän asian- ja dokumentinhallintapalvelut, kuuden korkeakoulun asianhallintaratkaisu, Suomen metsäkeskuksen asianhallintasovellus ja suuren suomalaisen valmistavan teollisuuden yrityksen tarjousprosessin digitalisointi, sekä useita muita merkittäviä hankkeita Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Haluankin kiittää kaikkia asiakkaitamme ja kumppaneitamme luottamuksesta, jota olette Innofactoria kohtaan osoittaneet. Erityiskiitos suomalaisille seurakunta-asiakkaillemme, jotka Prime-liiketoiminnan myynnin myötä siirtyivät uusiin hyviin käsiin.

Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

Olen myös iloinen siitä, että pystymme jakamaan omistajillemme varoja osingonjakopolitiikkamme mukaisesti 0,08 euroa osakkeelta (2021: 0,04 euroa osakkeelta). Suuret kiitokset vuodesta 2021 asiakkaillemme, kumppaneillemme, työntekijöillemme ja sijoittajillemme.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin strategia koostuu tarkoituksesta, missiosta, visiosta, strategisista valinnoista, arvoista, toimintaperiaatteesta ja pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista.

Tarkoitus: Innovoimme toimivamman maailman puolesta

Missio: Edistämme modernia digitaalista organisaatiota

Visio: Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä

Strategiset valinnat:

osaavimmat pohjoismaiset tiimit

tuotteistettu kohdennettu tarjonta

proaktiivinen ja joustava toimintatapa

innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa

Arvot:

vastuullisuus

toimintavapaus

innovaatio

asiakas

Toimintaperiaate: Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:

saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti

saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon

pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus





Innofactorin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–31.12.2021 oli 66,4 miljoonaa euroa (2020: 66,2), jossa oli kasvua 0,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida, vertailukelpoinen muutos olisi ollut 3,5 prosenttia kasvua, mikä oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua. Liikevaihdon strategista kasvutavoitetta tukee hyvin kehittynyt tilauskanta 72,8 miljoonaa euroa (2020: 60,2). Perusteellisen strategiatyön lopputuloksena vuonna 2021 päädyimme muuttamaan tarjoomaamme ja organisaatiotamme kuuteen kärkeen sekä uudistamaan toimintamallejamme tukemaan vahvemmin kasvua vuodesta 2022 eteenpäin.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi katsauskaudella 1.1.–31.12.2021 edellisen vuoden vastaavan ajanjakson 7,2 miljoonasta eurosta 10,1 miljoonaan euroon (15,2 prosenttia liikevaihdosta), mikä sisältää 2,6 miljoonaa euroa Prime-liiketoiminnan myynnistä saatua tuloa. Kannattavuuden osalta Innofactor pystyi oleellisesti edelleen parantamaan suoritustaan. Sen osalta vaaditaan kuitenkin vielä seuraavien vuosien aikana johdon huomiota ja paljon työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen noin 20 prosenttiin. Tähän liittyvät toimenpiteet ovat selkeitä ja tiedossa, joten uskomme tavoitteen olevan täysin mahdollinen.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.12.2021 8,9 miljoonaa euroa (2020: 5,0) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 51,1 prosenttia (2020: 42,2 %). Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Hallituksen esitys voitonjaosta

Innofactor on kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on käyttää liikevoittoa kasvua edistäviin toimenpiteisiin, esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen. Osingonjakopolitiikan mukaan Innofactorin tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti joka vuosi. Tavoitteena on maksaa noin puolet tilikauden tuloksesta osinkona huomioiden yhtiön taloudellinen asema, mahdolliset yritysjärjestelyt sekä muut kehitystarpeet. Vuoden 2021 osalta konsernin tilikauden tulos oli 4 295 020,95 euroa. Osingonjakoehdotusta tehdessään hallitus huomioi yhtiön rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan näkymät.

Tilikauden 2021 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 27 016 921,29 euroa.

Hallitus esittää, että Innofactor Oyj jakaa pääomanpalautusta 0,08 euroa osakkeelta.

Lisäksi hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään mahdollisesta enintään 3 279 058 euron (0,08 euroa osakkeelta huomioiden hallitukselle esitetty osakeantivaltuutus) pääomanpalautuksesta.

Espoossa 17.2.2022



INNOFACTOR OYJ



Hallitus

Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles

