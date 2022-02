Groupe Casino : signature d'un protocole d'accord avec Ocado

English French

Paris, le 17 février 2022,

Le groupe Ocado et le groupe Casino annoncent la signature d’un protocole d’accord visant à étendre leur partenariat privilégié en France

Le groupe Ocado et le groupe Casino annoncent la signature d’un protocole d’accord visant à étendre leur partenariat privilégié en France. Le protocole prévoit :

la création d’une société commune qui fournira des services logistiques d’entrepôts automatisés (CFC – Customer Fulfilment Centres) équipés de la technologie d’Ocado (OSP – Ocado Smart Platform) et à destination de l’ensemble des acteurs de la distribution alimentaire en ligne en France ;

un accord aux termes duquel Ocado intégrera dans sa plateforme de services (OSP) la solution marketplace d’Octopia (filiale de Cdiscount), ce qui permettra aux partenaires internationaux d’Ocado de lancer leur propre marketplace ;

le déploiement par le groupe Casino de la solution de préparation de commandes en magasin d’Ocado (In-Store Fulfilment) dans son parc de magasins Monoprix.





Le groupe Ocado et le groupe Casino annoncent aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord en vue d’étendre leur partenariat. Ce protocole prévoit la création d’une société commune qui sera chargée de développer et de gérer, de manière exclusive en France, des entrepôts automatisés équipés de la technologie Ocado, dits CFC. Ces entrepôts pourront être dédiés à un distributeur ou partagés entre plusieurs.

Au vu de la réussite de leur partenariat et du développement de leurs activités en Île-de-France, Ocado et le groupe Casino sont convaincus que la croissance de la demande, déjà significative, de services de distribution alimentaire en ligne, sur l’ensemble du marché français, crée une occasion unique de tirer parti de leur expertise respective, notamment celle d’Ocado en Grande Bretagne de gérer des entrepôts automatisés partagés entre plusieurs distributeurs.

La société commune s'appuiera sur les forces combinées d'Ocado et du groupe Casino pour fournir des services logistiques d’entrepôts automatisés CFC. Ces services incluront le montage de projet pour la construction et l'implantation des entrepôts CFC, ainsi que la gestion des opérations.

Ocado offrira, aux côtés de la société commune, ses technologies leader de gestion automatisée des entrepôts, pour l’ensemble des distributeurs alimentaires présents sur le marché français et pourra mettre des capacités logistiques à la disposition de plusieurs distributeurs à la fois (et notamment du Groupe Casino). Ces technologies bénéficieront également des dernières innovations récemment annoncées par Ocado.

La société commune n’interviendra in fine que pour les futurs entrepôts et sera sans incidence sur l’entrepôt « O’ logistique » actuellement exploité par le groupe Casino dans le cadre du partenariat existant avec Ocado.

Parallèlement à la création de la nouvelle société commune, le groupe Casino déploiera la solution de préparation de commandes en magasins d’Ocado, dit In-Store Fulfilment, dans ses magasins Monoprix.

Par ailleurs, Ocado intégrera dans sa plateforme de services (‘OSP’) la solution marketplace de référence lancée par Cdiscount, ‘Octopia’, ce qui permettra d’offrir à l’ensemble des partenaires internationaux d’Ocado de nouvelles opportunités et des fonctionnalités inédites. L’accord conclu entre Ocado et Cdiscount prévoit également l’attribution d’actions Octopia à Ocado, à des conditions préférentielles, en cas de future levée de fonds. Enfin ce partenariat commercial viendra soutenir la croissance d’Octopia ainsi que la stratégie de Cdiscount de développer ses activités BtoB.

Impact financier attendu

Le lancement de la société commune n’impliquera aucune dépense d’investissement, ni pour le groupe Ocado ni pour le groupe Casino. Les futurs coûts associés à chaque projet de CFC seront portés par les distributeurs alimentaires partenaires, proportionnellement à leurs engagements logistiques.

Tim STEINER, Directeur général d’Ocado Group, déclare :

« En France, le canal de la distribution alimentaire en ligne a atteint un point d’inflexion au cours des deux dernières années, avec une augmentation considérable de la demande d’offres attrayantes, abordables et efficaces de services de distribution alimentaire en ligne. Notre partenariat en pleine expansion et nos activités en Île-de-France ont placé la barre très haut en termes d’attentes des consommateurs français vis-à-vis d’une expérience de distribution alimentaire en ligne.

« La création de cette société commune marque un renforcement de la relation entre le groupe Casino et le groupe Ocado, qui viendra soutenir le développement de notre partenariat dans d’autres régions françaises. Elle ouvrira en outre, pour la première fois, l’ensemble du marché français de la distribution alimentaire aux solutions développées par Ocado.

« Par ailleurs, en intégrant la marketplace Octopia à notre plateforme intelligente « de bout en bout », nous apportons aux écosystèmes digitaux de nos partenaires une nouvelle flexibilité éprouvée et à la pointe du marché ».

Jean-Charles NAOURI, Président-directeur général du groupe Casino, commente :

« Le groupe Casino est ravi d’annoncer la conclusion de ce nouvel accord avec le groupe Ocado. Ce partenariat illustre notre capacité à révolutionner une fois de plus le marché de la distribution alimentaire en ligne.

« Après avoir bénéficié des performances de la solution d’Ocado avec Monoprix Plus, Casino Plus et Naturalia Marché Bio, les consommateurs français pourront profiter de nouveaux services d’e-commerce encore plus efficaces qui faciliteront encore davantage leur quotidien.

« Le groupe Casino est très fier qu’Ocado ait choisi Octopia et ses fonctionnalités de premier ordre pour la solution de marketplace qu’il proposera à tous ses clients ».

