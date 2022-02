LHV Pank vaidlustab Leedu keskpanga otsuse kohtus

English Estonian

Leedu keskpank on jõudnud otsusele, et AS LHV Pank (LHV) on kliendi väärtpaberitega seotud korraldusi täites eksinud turukuritarvituse määruses sätestatud nõuete vastu ja määras LHV-le 200 000 euro suuruse trahvi.

LHV hinnangul on Leedu keskpanga seisukoht süüdistavate punktide osas põhjendamatu. Samale järeldusele jõudsid ka välised õiguseksperdid, kelle hinnangul on LHV tegevus olnud korrektne ja vastab rahvusvahelisele praktikale. Seejuures loobus Leedu keskpank menetluse käigus osast etteheidetest. Eelnevat arvestades vaidlustab LHV Leedu keskpanga otsuse kohtus.

Vaidlusalune juhtum puudutab 2019. aasta novembris Nasdaq Vilniuse põhinimekirjas kaupleva AB „Novaturas“ (Novaturas) suuraktsionäri Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO) poolt Novaturase aktsiate suuremahulist müüki accelerated bookbuilding (ABB) vormi kasutades. LHV oli CETO poolt nimetatud tehingu peamiseks läbiviijaks ja tegutses samal ajal tavapäraselt Balti börsidel maaklerina kliendi tehinguid vahendades.

Leedu keskpanga hinnangul rikkus LHV Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse (Market Abuse Regulation ehk MAR) artikli 14 alapunkti (a), mille kohaselt „isik ei tohi kaubelda, ega teha katset kaubelda siseteabe alusel“. Siseteabeks peab Leedu keskpank seejuures ABB-protsessi käigus LHV maakleritele teatavaks saanud CETO poolset indikatiivset müügihinda, mis hiljem kujunes ka ABB lõpphinnaks. Süüdistuse sisuks on, et ABB raames siseinfot teades vahendas LHV maaklerettevõttena kliendi aktsiate müügi tehinguid.

LHV esitatud seisukohaga ei nõustu ning on oma eriarvamust keskpangale korduvalt väljendanud. LHV on seisukohal, et ei ole regulatsioone rikkunud, kuna:

ABB protsessi ajal ei ole kauplemiskeeldu ja investorid võivad aktsiatega jooksvalt kaubelda;

ABB algatamisest teavitati kõiki investoreid börsiteate kaudu ja seega said investorid börsil kaubeldes arvestada tõsiasjaga, et suuraktsionär oli ABB kaudu aktsiaid müümas;

ABB miinimumhinna avalikustamine pole kohustuslik;

Blokk-tehingute kokkuleppimine miinimumhinnata on tavapärane praktika;

Müüja suurema huvi korral tehakse blokk-tehingud üldjuhul alati turuhinnast madalamal tasemel;

Kehtivate reeglite järgi võib börsimaakler täita klientide korraldusi ka siis, kui tal on tehingu kohta infot, mis kvalifitseerub siseinfoks.

LHV ei ole tehingute käigus teeninud ebaseaduslikku tulu. LHV on professionaalse maaklerettevõttena käitunud kõigi kehtivate reeglite järgi ja pidanud silmas tavapärast rahvusvahelist praktikat. LHV hinnangul ei ole Leedu keskpanga järeldused kooskõlas turukuritarvituse määruses sätestatuga ehk etteheidetav tegevus pole keelatud, vaid otsuses on suures osas tuginetud teadaolevate asjaolude subjektiivsetele tõlgendustele. LHV on enda poolt juhtumit mitmel korral selgitanud, neid seisukohti on kinnitanud ka rahvusvahelised aktsiaturgude toimimist tundvad õiguseksperdid. LHV ei ole otsusega nõus ning vaidlustab otsuse, vajadusel kõikides kohtuastmetes.





