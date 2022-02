Dante Labs a reçu une autorisation de laboratoire médical génomique à Dubaï

Dutch French German Italian Russian Spanish

NEW YORK, 17 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a le plaisir d'annoncer que le 19 janvier 2022, le Dante Labs Sequencing Center à Dubaï a obtenu une licence en tant que laboratoire médical agréé pour la génomique.



Cette nouvelle licence autorise les opérations dans les domaines suivants :

Cytogénétique clinique

Pathologie clinique

Laboratoire paramédical

Génétique clinique

Cytogénétique

Génétique médicale

« Cette autorisation médicale constitue une étape importante en vue de fournir des solutions génomiques avancées aux Émirats arabes unis, aux 400 millions de résidents du Moyen-Orient et ailleurs », a déclaré Andrea Riposati, PDG de Dante Labs. « Les ÉAU émergent clairement comme un leader mondial de la génomique, et nous sommes extrêmement ravis d'avoir investi dans ce pays incroyable. »

Dante Labs a construit un laboratoire de séquençage génomique de pointe de plus de 110 mètres carrés dans le quartier de Dubai Silicon Oasis.

« Cette autorisation est une reconnaissance du travail acharné accompli par l'équipe locale de Dante Labs », a déclaré le Dr Mattia Capulli, directeur scientifique de Dante Labs. « Nous sommes maintenant impatient de développer des solutions cliniques pour l'ensemble de la région et le reste du monde. »

À propos de Dante Labs

Dante Labs est une société mondiale spécialisée dans les données génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. Nos actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

Contacts

Giorgio Lodi

media@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com