Dante Labs ha ricevuto un'autorizzazione per il suo laboratorio medico di genomica a Dubai

Dutch French German Italian Russian Spanish

NEW YORK, Feb. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , uno dei leader mondiali in genomica e medicina di precisione, è lieta di annunciare che, il 19 gennaio 2022, il Centro di sequenziamento di Dante Labs a Dubai ha ricevuto una licenza come laboratorio medico autorizzato di genomica.



Questa nuova licenza autorizza ad operare nelle seguenti aree:

Citogenetica clinica

Patologia clinica

Funzioni sanitarie alleate di laboratorio

Genetica clinica

Citogenetica

Genetica medica

“Questa autorizzazione medica costituisce un importante passo in avanti per la definizione di soluzioni genomiche avanzate negli EAU, per i 400 milioni di residenti in Medio Oriente e oltre” ha dichiarato Andrea Riposati, Amministratore delegato di Dante Labs. “Gli EAU stanno chiaramente diventando uno dei leader mondiali in genomica e siamo davvero felici di aver investito in questo splendido paese”.

Dante Labs ha costruito un laboratorio all'avanguardia nel sequenziamento genomico di oltre 1200 m2 nella Dubai Silicon Oasis.

“Quest'autorizzazione è il riconoscimento del duro lavoro compiuto dal team locale di Dante Labs” ha dichiarato il dott. Mattia Capulli, Direttore scientifico di Dante Labs. “Siamo davvero ansiosi di sviluppare soluzioni cliniche per tutta la regione e per il resto del mondo”.

Informazioni su Dante Labs

Dante Labs è un'azienda di dati genomici globale che crea e commercializza una nuova classe di applicazioni trasformative per la salute e la longevità basate sul sequenziamento del genoma completo e sull'intelligenza artificiale. Le nostre risorse includono uno dei più grandi database di genomi privati con consenso alla ricerca, una piattaforma software proprietaria progettata per sfruttare la potenza dei dati genomici su larga scala e processi proprietari che consentono un approccio industriale al sequenziamento genomico.

Contatti

Giorgio Lodi

media@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com