Dante Labs verkrijgt vergunning als medisch genoomlaboratorium in Dubai

NEW YORK, Feb. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , een wereldleider in genomica en precisiegeneeskunde, is opgetogen te kunnen aankondigen dat het Dante Labs Sequencing Center in Dubai op 19 januari 2022 een vergunning als erkend medisch laboratorium voor genomica heeft gekregen.



De nieuwe vergunning maakt activiteiten op volgende gebieden mogelijk:

Klinische cytogenetica

Klinische pathologie

Laboratoriumgebonden gezondheidszorg

Klinische genetica

Cytogenetica

Medische genetica

“Deze medische vergunning vormt een belangrijke mijlpaal in ons streven naar de verstrekking van geavanceerde genomische oplossingen in de VAE, aan de 400 miljoen inwoners van het Midden-Oosten en daarbuiten”, vertelt Andrea Riposati, CEO van Dante Labs. “De VAE zijn zich duidelijk aan het profileren als wereldleider in genomica, en we zijn bijzonder opgetogen te hebben kunnen investeren in dit fascinerende land.”

Dante Labs heeft een state-of-the-artlaboratorium voor genoomsequencing van meer dan 1200 m² gebouwd in de Dubai Silicon Oasis.

“Deze vergunning vormt de erkenning van het harde werk van het lokale Dante Labs-team”, stelt Dr. Mattia Capulli, Chief Scientific Officer van Dante Labs. “We staan nu helemaal klaar om klinische oplossingen te ontwikkelen voor de hele regio en de rest van de wereld.”

Over Dante Labs

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische gegevens dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Onze activa omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

Contactpersonen

Giorgio Lodi

media@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com