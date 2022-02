Alexandre MESTCHERINOFF rejoint Experteam

Experteam, société de conseil et d’expertise IT, étoffe son équipe de direction en accueillant Alexandre MESTCHERINOFF au poste de Directeur Technique Infrastructure et Centre de Services. Cette annonce s’inscrit dans un contexte d’accélération pour l’ESN qui connait une très forte croissance sur l’ensemble de ses expertises.

Alexandre MESTCHERINOFF devra assurer le pilotage des activités Infrastructure, Cloud et Centre de Services. Au-delà d’animer les équipes qui lui sont rattachées, il veillera à recruter de nouveaux talents . Il fera aussi évoluer l’offre existante afin de proposer aux clients d’Experteam de nouveaux services pour permettre à ceux-ci d’externaliser des tâches stratégiques tout en optimisant la gestion de leur digital workplace. Enfin, il sera en charge de développer de nouveaux partenariats avec des éditeurs complémentaires dans les domaines de l’infrastructure, des réseaux, de la sécurité,... Alexandre MESTCHERINOFF est directement rattaché à la Direction d’Experteam.

Alexandre MESTCHERINOFF, Directeur Technique Infrastructure et Centre de Services d’Experteam précise qu’« Experteam bénéficie d’un positionnement premium et d’une réelle capacité d’innovation qui lui permettent d’accompagner efficacement ses clients dans leurs projets de transformation digitale sur des domaines stratégiques comme la data analytics, le Cloud ou encore l’hypermobilité. Ma mission va consister à renforcer notre expertise Centres de services et à lancer à grande échelle notre activité Infrastructure et Cloud qui va jouer un rôle essentiel dans notre stratégie de croissance. Pour réussir cette mission, je pourrai m’appuyer sur des collaborateurs engagés qui bénéficient de toutes les qualités pour mener à bien leurs missions. »