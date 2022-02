Oro dévoile la version 5.0 de OroCommerce

Oro annonce le lancement de la version 5.0 de OroCommerce, sa plateforme de e-commerce open source conçue nativement pour les entreprises B2B. La version 5.0 de OroCommerce est un engagement de Oro envers ses clients, ses partenaires, ses développeurs et ses utilisateurs finaux. Elle offre en effet de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui vont stimuler la productivité, améliorer les performances des sites et optimiser les expériences des clients.

Voici les upgrades majeurs de la version 5.0 de OroCommerce :

Une plus grande vitesse et une meilleure performance grâce à un grand nombre d'améliorations. Les acheteurs peuvent désormais gérer des commandes et des listes de produits contenant des centaines ou des milliers d'articles individuels. La prise en charge immédiate des images WebP offre également aux utilisateurs des images haute résolution qui se chargent presque instantanément, avec un traitement intelligent pour adapter les formats d'image aux navigateurs individuels, garantissant des vitesses ultrarapides pour chaque utilisateur.

Une nouvelle fonctionnalité de recherche avec des outils de découverte améliorés pour les acheteurs B2B, ce qui permet de fidéliser les clients et de maximiser la valeur moyenne des commandes. Des attributs pondérés permettent de promouvoir des produits en fonction de leur popularité, des stocks disponibles ou des évaluations des utilisateurs. Les recherches sont également téléchargeables pour être consultées ou partagées ultérieurement, et peuvent être sauvegardées pour donner aux clients des notifications lorsque l'état des stocks change ou que de nouveaux produits arrivent - un excellent moyen de fidéliser les clients et d'augmenter la valeur moyenne des commandes.

L'accessibilité pour tous, avec une compatibilité totale avec les lecteurs d'écran et autres technologies d'assistance. OroCommerce bénéficie également de nouvelles fonctionnalités telles que l'autocomplétion des recherches et la navigation optimisée pour le clavier afin de prendre en charge les utilisateurs souffrant de déficiences visuelles, ce qui permet de s'assurer que tous les clients se sentent bien accueillis et que les marques ne manquent jamais une vente potentielle.

Un environnement de travail sans friction grâce à de nouvelles mises à niveau importantes axées sur la productivité, notamment l'intégration complète avec Microsoft Office 365, pour aider les membres de l'équipe à passer moins de temps à changer de fenêtre et à se concentrer davantage sur la création de valeur et le service aux clients. Grâce à l'authentification unique, OroCommerce 5.0 permet au personnel de rester au courant des contacts, des calendriers, des tâches et des courriels, sans jamais quitter l'interface Oro.

Une stabilité et une très haute sécurité pour assurer la sécurité des marques et aider les clients à acheter en toute confiance. La plateforme bénéficie de mises à niveau clés dans l'ensemble de la pile technologique, qui comprend désormais Symfony 5.4 LTS, PHP 8.1, PostgreSQL 13 / MySQL 8 et ElasticSearch 8. En tant que version LTS (Support à Long Terme), OroCommerce 5.0 offre aux utilisateurs la sécurité de savoir qu'ils bénéficieront d'une maintenance active pendant un minimum de 18 mois, et de correctifs de sécurité complets pendant 18 mois supplémentaires.

"Nous savons qu'offrir la meilleure expérience client possible est essentiel pour les marques B2B - et c'est pourquoi nous avons fait en sorte que OroCommerce 5.0 soit dotée des fonctionnalités et des outils que les acheteurs B2B recherchent ", a déclaré Yoav Kutner, PDG de Oro, Inc. "Grâce aux meilleures technologies open source et à un ensemble de fonctionnalités prêtes à l'emploi inégalé, nous rendons le e-commerce plus rapide, plus puissant et plus axé sur le client que jamais, et nous donnons aux marques les outils dont elles ont besoin pour amener leurs entreprises vers de nouveaux sommets en 2022."

Les utilisateurs peuvent avoir un aperçu de la nouvelle version grâce à la démonstration de la version 5.0 de OroCommerce le Jeudi 3 Mars à 17h en direct et en anglais. L'équipe de direction de Oro offrira un aperçu complet des nouvelles fonctionnalités, des mises à jour et des cas d'utilisation, et répondra aux questions des participants en temps réel.