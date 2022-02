LEHDISTÖTIEDOTE: Uusi PrivX OT Edition versio mahdollistaa kehittyneemmät turvalliset etäyhteydet (SRA) ICS/OT ympäristöihin

English Finnish

Uusi PrivX OT Edition versio mahdollistaa kehittyneemmät turvalliset etäyhteydet (SRA) ICS/OT ympäristöihin

Helsinki, Finland

PrivX OT Editionin uusi versio on nyt saatavilla teollisille asiakkaille.

Palvelimien, sovellusten ja verkkolaitteiden suojattu etäkäytön hallinta on PrivX:n ydintoiminto. Näille yhteyksille PrivX tarjoaa roolipohjaisen pääsynhallinnan (RBAC), istuntojen nauhoituksen ja auditoinnin. Sisäänrakennettu työnkulku-/hyväksyntäprosessi mahdollistaa valtuuksien automatisoinnin ja hallinnan oikea-aikaisesti (Just-in-Time) ja sopivin valtuuksin (Just-Enough-Access).

Tämän uuden version avulla teollisuusasiakkaamme voivat hallita pääsyä laajempaan valikoimaan OT-kohteita. Tämä parantaa turvallisuutta ja automaatiota kriittisten OT-ympäristöjen pääsynhallinnassa, mikä mahdollistaa prosessien optimoinnin ja turvaa tuotannon jatkuvuutta.

Teollisuusympäristöissä on usein toimittajasidonnaisia järjestelmiä, esim. PLC:t (Programmable Logic Controller) tai DCS (Distributed Control System), jotka käyttävät toimittajakohtaisia prosessiautomaatioprotokollia, kuten Modbus, Profibus, PROFINET ja SKADA. Normaalisti suojattua etäkäyttöä näihin järjestelmiin ohjataan palomuureilla ja VPN-tunneleilla. Nämä ratkaisut eivät yksinään tarjoa tarvittavaa tarkkuutta, ja niitä on monimutkainen ylläpitää käyttäjätason käyttöoikeuksien hallinnan vuoksi.

PrivX OT Edition yhdistää nykyisen verkkoympäristösi Zero Trust -pääsynhallintamekanismeihin hyödyntäen olemassa olevia palomuuri- ja VPN-investointeja. Verkkotason roolipohjainen pääsynhallinta mahdollistaa automaatiojärjestelmien sujuvan ohjauksen protokolla-agnostisten yhteyksien avulla.

PrivX OT Edition mahdollistaa tuotannon operaattoreille ja järjestelmänvalvojille, huoltohenkilöstölle ja kolmannen osapuolen toimittajille paikasta riippumattoman, turvallisen ja nopean juuri oikea-aikaisen ja valtuuksiltaan sopivan pääsyn OT-kohteisiin laajemmin kuin aikaisemmin. PrivX OT Edition on keskitetty pääsynhallintajärjestelmä, joka auttaa asiakkaita saavuttamaan IEC62443- ja ISO27001 -sertifiointitavoitteensa. PrivX OT Edition parantaa operatiivisten teknologiaympäristöjen tietoturvaa tehokkaasti.

SSH on yhteistyökumppani EU:n CHARM ECSEL JU -projektissa, joka on yleiseurooppalainen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kehittää älykkäitä teollisia IoT- ja tekoälyratkaisuja, jotka sietävät paremmin ankaria teollisuusympäristöjä. Projektissa on 37 yhteistyökumppania, kuten Valmet ja Sandvik.

CHARM ECSEL www-sivu: https://charm-ecsel.eu/

Hashtag: #ecselcharm, #harshenvironments

LinkedIn: @CHARM ECSEL Project https://www.linkedin.com/company/charm-ecsel-project/

Lisätietoja PrivX OT:sta ja PrivX 22:sta on osoitteessa: Blog - Secure Remote Access to OT/IIoT Assets





SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40% Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta.

Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.





Lisätietoja :

Kristian Nieminen

SSH Communications Security Oyj

+358 50 3777970

kristian.nieminen@ssh.com

