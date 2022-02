Converge Technology Solutions Corp. dans la catégorie Elite 150 de la liste 2022 des 500 fournisseurs de services gérés dressée par CRN

TORONTO (Ontario) et GATINEAU (Québec), 17 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques, a le plaisir d'annoncer que CRN ®, une marque de The Channel Company , l'a placé sur sa liste des 500 fournisseurs de services gérés, catégorie Elite 150, pour 2022. Ce palmarès annuel recense les prestataires de services de premier plan en Amérique du Nord qui, par leur approche avant-gardiste des services gérés, aident les utilisateurs finaux à accroître leur efficacité, à simplifier les solutions informatiques et à maximiser leur retour sur investissement et qui, au final, donnent lieu à d'importants changements dans l'écosystème informatique.



Ce classement annuel est divisé en trois catégories : Pioneer 250, qui récompense les entreprises dont le modèle d'entreprise est axé essentiellement sur les services gérés et les PME; Elite 150, qui distingue les grands fournisseurs de services gérés œuvrant dans le secteur des centres de données et offrant un large éventail de services sur site et hors site; et Managed Security 100, qui illustre les fournisseurs de services gérés axés principalement sur les services de sécurité hors site et dans le nuage. La société Converge s'est taillé une place dans la catégorie Elite 150 grâce à sa capacité de donner aux organisations les moyens de tirer parti des technologies complexes sans pour autant perdre de vue leurs objectifs commerciaux fondamentaux et leurs budgets.

« En plus d'avoir dû adapter leurs propres activités pour tenir compte des nouvelles conditions engendrées par la pandémie, les fournisseurs de services gérés ont constaté une augmentation de la demande pour leurs solutions gérées de communication, de collaboration et de sécurité », déclare le chef de la direction de The Channel Company, Blaine Raddon. « En ces temps imprévisibles, les fournisseurs de solutions de notre palmarès de 2022 méritent d'être salués pour leurs approches innovantes et révolutionnaires en matière de services gérés, ainsi que pour leur capacité à optimiser l'efficacité opérationnelle et les systèmes sans compromettre les budgets informatiques. »

« Converge tire une grande fierté de faire partie de la catégorie Elite 150 de la liste 2022 des 500 fournisseurs de services gérés dressée par CRN », se réjouit le chef de la direction de Converge, Shaun Maine. « En 2021, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour faire croître notre activité de services gérés. Ce classement témoigne du dévouement de l'équipe de Converge au cours de l'année passée. Il est enthousiasmant de voir que cet effort a porté ses fruits, puisque nous sommes classés parmi les meilleurs fournisseurs et consultants en technologie de services gérés d'avant-garde en Amérique du Nord. »

La liste des 500 meilleurs fournisseurs de services gérés sera publiée dans le numéro de février 2022 de CRN et sera disponible en ligne à www.crn.com/msp500 .

