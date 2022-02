IP-Kanzlei Oblon nutzt Anaquas AQX Law Firm Plattform

BOSTON, Feb. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, der führende Anbieter von Innovations- und IP-Management-Technologien, hat heute angekündigt, dass die IP-Anwaltskanzlei Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, LLP (Oblon) Anaquas AQX Law Firm Plattform als exklusives IP Managementsystem für Patente und Marken ausgewählt hat.

Oblon ist eine der größten Anwaltskanzleien in den USA, die sich ausschließlich auf gewerblichen Rechtsschutz spezialisiert hat und seit Jahrzehnten die Kanzlei mit den meisten Patentanmeldungen ist. Oblon hat sich für die integrierte, technologiebasierte Lösung AQX Law Firm in Verbindung mit den Expertenteams und dem beratungsorientierten Ansatz von Anaqua entschieden.

Daniel Pereira, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Chemische Praxis bei Oblon, sagt: „Wir arbeiten mit Mandanten aus allen Bereichen des Intellectual Property zusammen, um für sie Eigentumsrechte zu erlangen, zu verwalten und durchzusetzen. Dabei ist es wichtig, dass wir zu jedem Zeitpunkt genaue und aktuelle Informationen über die Patent- und Markenportfolios unserer Kunden und die IP-Landschaft ihrer jeweiligen Branche haben. Die AQX-Plattform, der beratungsorientierte Ansatz und ein Team von Anaqua-Experten stellen dies sicher, sodass wir unsere Kunden effizient und effektiv betreuen können.“

Erst vor Kurzem hat Anaqua die Funktionen der AQX Law Firm Plattform durch den Erwerb des API-basierten Connectivity-Softwareanbieter SeeUnity, des führenden Kostenschätzungstools Global IP Estimator® und der Technologielösung für Auslandsanmeldungen Actio IP, erweitert. Oblon kann bereits die vollständig integrierte Plattform nutzen, um seinen IP-Betrieb weiter zu stärken und einen außergewöhnlichen Kundenservice in einem wachsenden Markt anzubieten.

Bob Romeo, CEO von Anaqua, kommentierte: „Wir fühlen uns geehrt, als IP-Management-Lösungsanbieter von einer der führenden Anwaltskanzleien im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes ausgewählt worden zu sein. Es ist erfreulich, dass die kontinuierliche Erweiterung unserer intelligenten Plattform durch integrierte Services – immer mit dem Ziel höherer Effizienz und besserer Daten durch Automatisierung - ein zentrales Unterscheidungsmerkmal für Oblon war. Unsere wachsende Präsenz im Segment der Anwaltskanzleien ist ein Beleg für den Erfolg unserer integrierten Funktionen, mit denen Kanzleien ihre internen IP-Aktivitäten optimieren und Kunden dabei unterstützen können, den vollen Wert ihrer IP zu erschliessen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Oblon und werden das Unternehmen dabei begleiten, alle IP-Management-Anforderungen seiner Kunden effizient zu erfüllen.“

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein Premiumanbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP). Die AQX-Plattform von Anaqua kombiniert Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die über IP-Strategien informiert, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe rationalisiert. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren in großen und mittelständischen Unternehmen nutzen die Plattform für ihr IP-Management. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, weitere Niederlassungen befinden sich in den USA, Europa und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte anaqua.com oder LinkedIn.

Über Oblon

Oblon ist eine der größten Kanzleien für gewerblichen Rechtsschutz in den Vereinigten Staaten betreut Mandanten seit über 50 Jahren. Die Experten von Oblon bieten weltweit führenden Innovatoren eine vollständige Palette an Dienstleistungen für geistiges Eigentum. Oblon hat seinen Hauptsitz in Alexandria, Virginia, nur wenige Schritte vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten entfernt und verfügt über eine Zweigstelle in Tokio, Japan. Weitere Informationen finden Sie auf oblon.com.

