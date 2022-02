Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2021

Paris, le 17 février 2022 – Galimmo SCA annonce la publication de son Rapport Financier Annuel 2021. Celui-ci a été déposé à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Le Rapport Financier Annuel 2021 comprend notamment :

Le rapport de gestion annuel ;

Les comptes annuels et les comptes consolidés 2021 ;

Les informations légales relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes en 2021.

Le Rapport Financier Annuel peut être consulté sur les sites internet :

de la Société ( www.galimmo-sca.com ), rubrique Finance

), rubrique Finance sur le site de l’AMF ( www.amf-france.org )

Il est également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande :

Au siège social de la Société situé 37 rue de la Victoire (75009 Paris).

À propos de Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, composé de 52 centres en France, est valorisé à 663,3 millions d’euros hors droits au 31 décembre 2021. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique. Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de 60 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en Europe et dont le patrimoine est valorisé à 1,1 milliard d’euros au 31 décembre 2021.

Pour plus d’information sur la société

Contact Investisseurs







Thomas Hainez

Directeur financier

Tél : + 33 1 53 20 86 88

thainez@galimmo.com



Contacts Presse







Isabelle Laurent

Tél : +33 6 42 37 54 17

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr







Frédéric Vincent

Tél : +33 6 29 27 69 48

frederic.vincent@omnicomprgroup.com





Les annonces et publications financières de la société sont mises à disposition sur le site www.galimmo-sca.com

