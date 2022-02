Préhos obtient 7,2 millions $ pour améliorer le travail essentiel des paramédics canadiens

English French

QUÉBEC, 17 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spécialisée dans les solutions technologiques paramédicales innovantes, la PME québécoise Préhos compte doubler la taille de son équipe grâce à une ronde de financement de démarrage (seed round) totalisant 7,2 millions $. Le développement et le déploiement de sa technologie se feront avec l’apport en capital et en prêts d’Investissement Québec, comme mandataire du gouvernement du Québec, de Desjardins Capital et du Centre Desjardins Entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse, ainsi que de Dessercom et d’autres investisseurs privés.



« L’équipe est encouragée par cette confiance que nous accordent des investisseurs sérieux qui croient en l’avenir de notre plateforme. Cette ronde de financement nous permet de la faire évoluer à la même vitesse que la paramédecine. Elle nous permet également de consolider notre présence en Ontario et au Québec, d’étendre notre portée au Canada et à l’étranger, et de travailler à faire doubler notre équipe d’ici la fin de 2022 », exprime Christian Chalifour, président et cofondateur de Préhos, qui demeure l’actionnaire majoritaire.

Les autorités gouvernementales et les entreprises ambulancières cherchent à accroitre la qualité du service aux patients par la digitalisation et l’utilisation de données en temps réel. C’est exactement ce que propose la solution technologique d’avant-garde de Préhos qui améliore la prestation des soins préhospitaliers d’urgence et des soins à domicile, en plus de faciliter la gestion de la paramédecine communautaire ainsi que la planification et l’optimisation du transports de patients.

La plateforme de Préhos a notamment fait ses preuves dans plusieurs régions du Québec, dont la région métropolitaine de la Capitale-Nationale et dans plus de 30 régions administratives de l’Ontario.

CITATIONS

« Notre gouvernement maintient qu’il est essentiel d’appuyer la commercialisation des innovations québécoises, autant pour la croissance des jeunes entreprises que pour l’avancement technologique du Québec. Grâce aux solutions innovantes qu’elle développe, Préhos optimise le travail des paramédicaux et améliore la prestation des services offerts aux patients. C’est exactement le genre d’initiative que nous souhaitons encourager avec le Programme innovation. »

– Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie.

« La Capitale-Nationale est reconnue pour son expertise dans les sciences de la vie et les technologies de la santé. Les entreprises visionnaires comme Préhos créent des innovations susceptibles d’accroître l’efficience des soins apportés aux patients et d’améliorer leur pronostic. C’est une grande fierté pour notre gouvernement de contribuer à l’évolution de cette PME prometteuse. »

– Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon.

« Pour Dessercom, l’investissement dans la solution Préhos est un partenariat que nous considérons essentiel pour l’évolution technologique de nos pratiques. Ses nombreuses fonctionnalités contribueront à répondre aux objectifs ministériels, notamment de mettre en place un accès transparent aux données médicales des patients pour les entreprises de la santé. Dans nos points de service où Préhos est déjà utilisée, elle permet d’améliorer nos opérations ambulancières, de moderniser notre pratique et de sauver un temps précieux, le tout au bénéfice du patient. »

– Maxime Laviolette, directeur général, Dessercom.

« Desjardins Capital est fière d’appuyer la croissance au Canada et à l’international de Préhos. Avec sa technologie innovante, cette entreprise rehausse la prestation des soins préhospitaliers d’urgence et des soins à domicile, contribuant au mieux-être des personnes et des collectivités. » – Marie-Hélène Nolet, cheffe de l’exploitation de Desjardins Capital.

« Les solutions technologiques développées par Préhos répondent aux besoins des entreprises et des organisations paramédicales partout au pays et ailleurs dans le monde. Déjà éprouvées et continuellement bonifiées, ces solutions présentent un potentiel exceptionnel pour accroître la performance opérationnelle des services paramédicaux d’urgence, faciliter le développement de la paramédecine communautaire et améliorer la gestion des urgences et ainsi que l’offre de soins à domicile. Notre investissement en capital dans Prehos est une marque de confiance et un engagement clair de notre famille corporative envers la direction de l’entreprise, ses solutions numériques et leur potentiel de croissance. »

– Lise Goyer, présidente de la Société en commandite du Pentagone, une société d’investissement privée apparentée à Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière Ltée.

À PROPOS DE PRÉHOS

Établie dans la ville de Québec depuis 2015, Préhos est une entreprise innovante qui offre une solution technologique d’avant-garde dans le domaine des soins préhospitaliers d’urgence, des soins à domicile, de la paramédecine communautaire et de la planification et de l’optimisation des transports de patients ou interétablissements. Toujours à l’affût des besoins des utilisateurs et consciente de la réalité sur le terrain, l’équipe a su développer une expertise en solution technologique afin de faire face au défi de la paramédecine de demain.

SOURCE :

Prehos | prehos.com | Facebook | Twitter | Linkedin

CONTACT MÉDIA :

Philippe Béliveau| philippe@fernandezcom.ca

C 418 559-0580

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dec87a2f-73d5-4a3e-89b0-fdbfa7072176/fr