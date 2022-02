Xometry stelt verbeterde website voor, Xometry.eu

Dutch French German Italian Russian Spanish

Nieuwe functies maken het voor kopers gemakkelijker om technologieën, materialen en afwerkingen in realtime te vergelijken en de prijs ervan na te gaan

Dynamische, responsieve site, speciaal gebouwd voor mobiele Android- en iOS-apparaten

Binnenkort ook beschikbaar in het Spaans en Pools, wat de uitbreiding van de activiteiten van Xometry in de regio weerspiegelt



NEW YORK, Feb. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, een wereldwijde digitale marktplaats voor on-demand productie, introduceerde vandaag een verbeterde website voor Europese klanten, www.xometry.eu , die het kopers nog gemakkelijker maakt om technologieën, materialen en afwerkingen in realtime te vergelijken en de prijzen ervan te bepalen. De dynamische en responsieve website laat kopers ook profiteren van de volledige functionaliteit van xometry.eu vanaf hun Android- of iOS-apparaten, met dezelfde naadloze bestandsupload en interactiviteit als desktopgebruikers.

Xometry.eu, beschikbaar is in het Engels, Duits, Frans en Italiaans, zal in het tweede kwartaal van 2022 ook beschikbaar zijn in het Pools en Spaans, wat de uitbreiding van Xometry's netwerk van kopers en verkopers weerspiegelt.

“Xometry is er voor grote en kleine ondernemingen en groeide wereldwijd snel uit tot een toonaangevende oplossing voor het versnellen van innovatie binnen engineeringteams, terwijl het ook fabrikanten van elke omvang helpt hun netwerk te vergroten en hun bedrijf te laten groeien”, vertelt Randy Altschuler, CEO van Xometry. “Wij willen 's werelds belangrijkste bedrijven helpen om de essentiële productiecapaciteit aan te boren en zo de volgende generatie van geweldige producten te bouwen die onze wereldeconomie zullen voeden.”

Over Xometry

Xometry (NASDAQ:XMTR) stimuleert de industrieën van vandaag en morgen door mensen met grote ideeën te koppelen aan fabrikanten die ze tot leven kunnen brengen De digitale marktplaats van Xometry maakt het voor kopers bij Fortune 1000-bedrijven gemakkelijk om wereldwijde productiecapaciteit aan te boren en biedt leveranciers tegelijkertijd de cruciale middelen die zij nodig hebben om hun bedrijf te laten groeien.

Mediacontact

Matthew Hutchison

Matthew.Hutchison@Xometry.com