TC Énergie de retour comme commanditaire présentateur de Skills/Compétences Canada

OTTAWA, 17 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC), un organisme sans but lucratif qui fait activement la promotion des carrières dans les métiers spécialisés et les technologies, est fier d’annoncer que TC Énergie sera de retour comme commanditaire présentateur des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT), qui se tiendront les 26 et 27 mai prochains au Centre des congrès de Vancouver. Des représentants de l’industrie, du gouvernement et des organisations syndicales, de même que des enseignants et enseignantes, des jeunes, des parents et des chercheurs et chercheuses d’emploi assisteront aux OCMT de Vancouver 2022.



Les OCMT permettent aux organisations de l’industrie d’interagir avec les élèves, le personnel enseignant et les chercheurs et chercheuses d’emploi et de les informer à propos des possibilités de carrière disponibles dans les métiers spécialisés et les technologies. TC Énergie sera sur place aux OCMT de Vancouver 2022 pour interagir avec les participants durant le lancement officiel et les événements de réception des OCMT, tout en participant également aux cérémonies d’ouverture et de clôture et à plusieurs des activités intéressantes qui se dérouleront tout au long de la semaine.

Plus de 325 élèves et apprentis se disputeront le titre de champion national ou de championne nationale dans plus de 35 concours axés sur un métier spécialisé ou une technologie. Avec plus de 40 activités interactives Essaie un métier et une technologie, les visiteurs scolaires découvriront les divers cheminements de carrière qui s’offrent à eux dans les métiers spécialisés et les technologies, tout en découvrant leur passion.

« Nous sommes fiers d’être de retour aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies à titre de commanditaire présentateur », déclare Chris Foster, directeur de l’Innovation chez TC Énergie. « Chaque année, nous nous réjouissons de participer à cet événement qui nous donne l’occasion de créer des liens avec la génération suivante de travailleuses et travailleurs spécialisés. Des équipes d’intervention pratique sont essentielles pour construire, faire fonctionner et entretenir en toute sécurité notre vaste réseau d’infrastructures énergétiques. Nous sommes à la recherche de divers penseurs et de grands rêveurs intéressés à se joindre à nous alors que nous continuons d’innover et de créer des solutions révolutionnaires pour assurer un avenir énergétique plus durable. »

Selon une étude récente publiée par ConstruForce Canada, d’ici 2026, on estime que 248 000 ouvriers et ouvrières de la construction prendront leur retraite. On s’attend à ce que le secteur attire environ 94 000 nouveaux venus, ce qui ne comblera qu’en partie les départs à la retraite prévus au sein de la main-d’œuvre, ce qui donnera lieu à une pénurie d’ouvrières et d’ouvriers spécialisés. Il continuera d’y avoir une forte demande de travailleuses et de travailleurs spécialisés au Canada et les OCMT constituent l’endroit idéal pour mettre en valeur ces carrières dans les métiers spécialisés.

« Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies offrent une vitrine aux Compétences pour réussir que doit posséder la main-d’œuvre spécialisée de demain du Canada pour s’épanouir dans les métiers spécialisés et les technologies. Grâce à notre partenariat avec TC Énergie, nous présentons le profil de diverses carrières aux jeunes et mettons en relief la mesure dans laquelle ces carrières sont essentielles à l’économie de notre pays, au moment où nous tentons de nous relever de la pandémie de COVID-19 et pendant de nombreuses années à venir », déclare quant à lui Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.

À propos de TC Énergie

Nous constituons un rouage essentiel de la vie quotidienne — en fournissant l’énergie dont dépendent des millions de personnes pour propulser leur vie de façon durable. Grâce à un réseau sécuritaire et fiable de pipelines de gaz naturel et de pétrole brut, ainsi que d’installations de production et de stockage d’électricité, là où il y a de la vie, nous sommes là. Guidées par nos valeurs fondamentales, à savoir la sécurité, l’innovation, le sens des responsabilités, la collaboration et l’intégrité, nos ressources font une différence positive dans les collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités à l’échelle du Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Les actions ordinaires de TC Énergie se transigent à la bourse de Toronto (TSX) et à la bourse de New York (NYSE) sous le sigle TRP. Pour en savoir plus, consultez notre page Web au www.tcenergie.com.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada (SCC) est un organisme national sans but lucratif qui, de concert avec ses organisations membres représentant tous les territoires et provinces du Canada, fait la promotion des emplois dans les métiers et les technologies auprès des jeunes du pays en collaborant avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements. Grâce aux liens uniques qu’il entretient avec ses partenaires des secteurs privé et public, SCC est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-d’œuvre qualifiée, tout en aidant les jeunes à découvrir des carrières gratifiantes. SCC offre à des centaines de milliers de jeunes des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des concours de compétences régionaux, provinciaux et territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau national de Skills/Compétences Canada représentant officiel du pays au sein de WorldSkills International, est situé à Ottawa, en Ontario.

Personne-ressource auprès des médias : Michèle Rogerson, 343-883-7545 poste 509, micheler@skillscanada.com.

