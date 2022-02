Osisko ira de l’avant avec le développement autonome du projet Windfall

Fin des discussions de coentreprise avec Northern Star Resources



TORONTO, 17 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (TSX : OSK, « Osisko ») émet une mise à jour pour préciser qu’à la suite de l’annonce du 30 novembre 2021, Osisko et Northern Star Resources Limited (« Northern Star ») ont convenu de mettre fin aux négociations de coentreprise visant le projet Windfall d’Osisko.

Osisko a déterminé que le développement du projet Windfall de façon autonome serait optimal pour les actionnaires d’Osisko. Bien que les négociations de coentreprise aient pris fin, Osisko maintient des relations mutuellement bénéfiques avec Northern Star à titre d’important créancier par l’entremise de sa débenture non garantie de premier rang convertible de 154 millions de dollars exigible le 1er décembre 2025 (les « débentures ») et portant intérêt à un taux de 4,75 % par année.

La période d’exclusivité quant aux négociations de coentreprise et les droits particuliers associés de conversion en participation de coentreprise dans certaines circonstances expirent le 1er mars 2022.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d’Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 500 kilomètres carrés).

Mise en garde à l’égard des informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable qui sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les informations prospectives dans ce communiqué de presse comprennent notamment, sans s’y limiter, l’utilisation du produit de la vente des débentures; la capacité d’Osisko de finaliser la négociation et de conclure une entente d’option et de coentreprise à des conditions acceptables pour la Société; la capacité d’Osisko de financer le règlement des débentures; les objectifs, les buts ou les futurs plans; les énoncés portant sur les résultats d’exploration et les plans d’exploration. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ces informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, la négociation fructueuse des documents; une variation importante des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation par rapport aux estimations; la nature préliminaire des résultats d’essais métallurgiques; les délais d’obtention ou l’incapacité d’obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour le projet; les incertitudes liées à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement de projets; les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement miniers; et les risques décrits dans les documents publiés par Osisko déposés sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur d’Osisko. Bien qu’Osisko soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans ce communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces événements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. Osisko décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

Pour plus d’information à propos d’Osisko, veuillez communiquer avec :

