CESSION DE DEUX IMMEUBLES ET MISE À JOUR

DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PROPRES

NEXTENSA VEND THE CRESCENT & MONNET DANS LE CADRE DE SA NOUVELLE STRATÉGIE

NEXTENSA annonce la vente du bâtiment MONNET au Luxembourg. Dans son portefeuille depuis 2006, cet immeuble de bureaux d’exception situé rue Jean Monnet 4 au cœur du quartier d’affaires du Kirchberg, s’étend sur environ 4 000 m², entièrement loués à plusieurs locataires solides actifs dans le domaine financier. Cette transaction hors marché a été réalisée par l’équipe Benelux d’Edmond de Rothschild, pour le compte de son fonds Benelux Commercial Real Estate Fund, sur les conseils de Cushman & Wakefield.

Dans la même lignée, NEXTENSA a vendu la semaine dernière les droits d’emphytéose de THE CRESCENT aux investisseurs privés DES / De Weer. Cet immeuble de bureaux très convivial de 15 000 m² est situé sur le Campus Erasme à Bruxelles (Anderlecht). Initialement construit pour L’Oréal au début des années 2000, il a été entièrement réaménagé en immeuble de bureaux avec services en 2011 et est aujourd’hui presque entièrement loué à plusieurs locataires. L’acheteur a été conseillé par Anker18.

Performance et durabilité

Ces transactions sont conformes à la stratégie de rotation des actifs de Nextensa qui vise à développer un portefeuille prêt pour le futur axé sur le développement durable, la circularité et des projets centrés sur l’humain dans des endroits stratégiques. Nextensa est propriétaire de ces immeubles respectivement depuis 2002 (The Crescent) et 2006 (Monnet). Les deux transactions représentent un montant brut d’environ 72 millions EUR, soit plus que la dernière évaluation datée du 31/12/21, et démontrent la capacité de la société à générer des plus-values et une valeur ajoutée concrète.

RACHAT D’ACTIONS

Conformément à l’article 8:4 de l’Arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des Sociétés et

Associations, Nextensa annonce qu'elle a racheté au cours de la période allant du 10 février 2022 au 16 février 2022, 1 724 actions propres sur Euronext Brussels dans le cadre de son programme de rachat d'actions annoncé précédemment[1]. Les actions ont été rachetées à un prix moyen (arrondi) de 72,42 € par action. Cette opération de rachat a été effectuée afin de permettre à Nextensa de remplir ses obligations résultant des plans d’achat établis en faveur des managers exécutifs de Nextensa, et ceci dans les limites de l'autorisation (renouvelée) de rachat d'actions propres, telle qu'accordée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 juillet 2021.

Détail des opérations par jour

Date Nombre d’actions Cours moyen (€) Cours minimum (€) Cours maximum (€) Prix total (€) 10/02/2022 142 72,38 72,10 72,50 10 277,40 11/02/2022 - - - - - 14/02/2022 400 72,45 72,10 72,80 28 980,00 15/02/2022 600 72,43 72,10 72,70 43 460,00 16/02/2022 600 72,40 72,00 72,70 43 440,00 Total 1 742 72,42 126 157,40

À la suite des transactions susmentionnées, le nombre total d'actions propres s'élève à 23.799 (0,24% sur un total de 10.002.102 actions) au 9 février 2022.

[1]Cfr. Communiqué de presse " Acquisition d'actions propres ", en date du 8 décembre 2021.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Michel Van Geyte, Chief Executive Officer

+32 3 238 98 77

michel.van.geyte@nextensa.eu

www.nextensa.eu

*representing Midhan BV

À PROPOS DE NEXTENSA :

Depuis le 19 juillet 2021, Nextensa SA (anciennement dénommée Leasinvest Real Estate) est investisseur/promoteur immobilier mixte. Le portefeuille d’investissement de la société, d’une valeur totale d’environ 1,41 milliard d’euros au 31/12/2021, se répartit entre le Grand-Duché de Luxembourg (45 %), la Belgique (42 %) et l’Autriche (13 %). Nextensa est un des principaux investisseurs immobiliers au Luxembourg. Le portefeuille de développement est réparti entre les sites de Tour & Taxis (B) et de la Cloche d’Or (L), où des développements mixtes (résidentiels et bureaux) sont en cours et où de nouveaux projets seront lancés dans les années à venir. En outre, il existe également un pipeline de développement en Belgique et au Luxembourg de plus de 300 000 m² de bureaux et d'immeubles résidentiels. Cotée sur Euronext Bruxelles, la société affiche une capitalisation boursière de 725,2 millions d’euros (valeur au 16/02/2022).

